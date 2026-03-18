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Microsoft presentó en Uruguay un libro sobre inteligencia artificial con impacto social

En el Teatro Solís, Microsoft y la Fundación Taeda lanzaron Inteligencia artificial para el bien, del uruguayo Juan Miguel Lavista

Chief data scientist y vicepresidente corporativo de Microsoft Juan Miguel Lavista.

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Mauricio Rodríguez
Speakers: Nicolás Jodal, Juan Miguel Lavista y Daiana Beitler

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Mauricio Rodríguez
Inteligencia artificial para el bien, libro de Juan Miguel Lavista.

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Mauricio Rodríguez
Presidenta del Latu Lucila Arboleya, AI Lab manager de Microsoft Elianne Elbaum y presidente de la CUTI Amílcar Perea.

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Mauricio Rodríguez
Embajador de Argentina Alan Claudio Beraud y director de Estrategia Corporativa de Microsoft Daniel Korn.

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Diego Moreira, director comercial Corporate Latam de Microsoft Rodrigo Astiazarán, Alejandro Cid, directora de Comunicaciones para Microsoft Sudamérica Hispana Natalia Torres y director general de Soluciones de Ciberseguridad Roberto Icasuriaga.

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Mauricio Rodríguez
Directora ejecutiva de la Fundación Taeda Yanina Kogan, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, Claudia Spinelli y director de Taeda Gustavo Gorriz.

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Mauricio Rodríguez
Country manager de Microsoft Uruguay Alejandro Pazos, AI Lab manager de Microsoft Elianne Elbaum y Bruno Gili, director de Uruguay Innova.

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Mauricio Rodríguez
Guillermo Varela, directora de Antel Laura Raffo y Antonio Terra.

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La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta capaz de transformar áreas clave de la sociedad. En ese contexto, Microsoft y la Fundación Taeda presentaron en Montevideo el libro Inteligencia artificial para el bien, una publicación que explora aplicaciones de esta tecnología con impacto social en áreas como la sostenibilidad, la acción humanitaria y la salud.

La presentación fue el miércoles 11 en el Teatro Solís, donde autoridades nacionales, representantes de Microsoft y referentes del ecosistema tecnológico compartieron los detalles de la publicación y reflexionaron sobre el potencial de la inteligencia artificial para abordar desafíos globales.

La jornada incluyó una conferencia de Juan Miguel Lavista, chief data scientist, vicepresidente corporativo de Microsoft y autor del libro, quien abrió el encuentro con un keynote dedicado a las aplicaciones de la inteligencia artificial para el bien, con ejemplos vinculados a sostenibilidad, acción humanitaria y salud. Luego se desarrolló un panel de conversación con el ingeniero Nicolás Jodal, cofundador y CEO de GeneXus, y la socióloga Daiana Beitler, investigadora formada en la London School of Economics, en el que se abordaron los desafíos y las oportunidades del desarrollo de inteligencia artificial en Uruguay.

Lavista es uruguayo, ingeniero en Sistemas por la Universidad Católica del Uruguay y con una maestría en Procesamiento de Datos por la Universidad Johns Hopkins. Ingresó a Microsoft en 2009 y en 2018 cofundó el laboratorio Microsoft AI for Good a partir de un proyecto de ciencia de datos orientado a estudiar el síndrome de muerte súbita del lactante, investigación publicada en revistas médicas como Pediatrics y difundida en más de 100 medios internacionales.

Su nuevo libro reúne experiencias impulsadas desde el laboratorio filantrópico AI for Good de Microsoft, que utiliza datos e inteligencia artificial para abordar problemas globales y potenciar el trabajo de organizaciones sociales. La publicación propone, además, una hoja de ruta para aplicar esta tecnología de manera responsable y presenta casos reales en los que la IA funciona como un multiplicador de capacidades humanas para enfrentar desafíos sociales urgentes.

Horas antes se había anunciado en Torre Ejecutiva la creación del AI for Good Lab en el Parque de Innovación del Latu, el primero de su tipo en América del Sur. La presentación contó con la participación del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; la presidenta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Lucila Arboleya; el country manager de Microsoft Uruguay, Alejandro Pazos, y el propio Lavista en representación de la multinacional.

Lavista destacó el potencial de la inteligencia artificial para abordar desafíos sociales urgentes y subrayó que la publicación busca acercar estas experiencias a organizaciones, emprendedores y actores públicos interesados en aplicar inteligencia artificial con impacto social.

El ejecutivo también recordó que, de acuerdo con el “Informe de difusión de la IA 2025” de Microsoft, Uruguay se posiciona como el país con mejor desempeño de América del Sur en adopción y uso de inteligencia artificial.

Esta nueva etapa se apoya, además, en la experiencia del Microsoft AI Co-Innovation Lab Uruguay, que en sus primeros años acompañó a más de 200 organizaciones de distintos sectores y países en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial.

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