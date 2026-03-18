Microsoft presentó en Uruguay un libro sobre inteligencia artificial con impacto social

En el Teatro Solís, Microsoft y la Fundación Taeda lanzaron Inteligencia artificial para el bien, del uruguayo Juan Miguel Lavista

Directora ejecutiva de la Fundación Taeda Yanina Kogan, embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi, Claudia Spinelli y director de Taeda Gustavo Gorriz.

Diego Moreira, director comercial Corporate Latam de Microsoft Rodrigo Astiazarán, Alejandro Cid, directora de Comunicaciones para Microsoft Sudamérica Hispana Natalia Torres y director general de Soluciones de Ciberseguridad Roberto Icasuriaga.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta capaz de transformar áreas clave de la sociedad. En ese contexto, Microsoft y la Fundación Taeda presentaron en Montevideo el libro Inteligencia artificial para el bien, una publicación que explora aplicaciones de esta tecnología con impacto social en áreas como la sostenibilidad, la acción humanitaria y la salud.

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La presentación fue el miércoles 11 en el Teatro Solís, donde autoridades nacionales, representantes de Microsoft y referentes del ecosistema tecnológico compartieron los detalles de la publicación y reflexionaron sobre el potencial de la inteligencia artificial para abordar desafíos globales.

La jornada incluyó una conferencia de Juan Miguel Lavista, chief data scientist, vicepresidente corporativo de Microsoft y autor del libro, quien abrió el encuentro con un keynote dedicado a las aplicaciones de la inteligencia artificial para el bien, con ejemplos vinculados a sostenibilidad, acción humanitaria y salud. Luego se desarrolló un panel de conversación con el ingeniero Nicolás Jodal, cofundador y CEO de GeneXus, y la socióloga Daiana Beitler, investigadora formada en la London School of Economics, en el que se abordaron los desafíos y las oportunidades del desarrollo de inteligencia artificial en Uruguay.

Lavista es uruguayo, ingeniero en Sistemas por la Universidad Católica del Uruguay y con una maestría en Procesamiento de Datos por la Universidad Johns Hopkins. Ingresó a Microsoft en 2009 y en 2018 cofundó el laboratorio Microsoft AI for Good a partir de un proyecto de ciencia de datos orientado a estudiar el síndrome de muerte súbita del lactante, investigación publicada en revistas médicas como Pediatrics y difundida en más de 100 medios internacionales.

Su nuevo libro reúne experiencias impulsadas desde el laboratorio filantrópico AI for Good de Microsoft, que utiliza datos e inteligencia artificial para abordar problemas globales y potenciar el trabajo de organizaciones sociales. La publicación propone, además, una hoja de ruta para aplicar esta tecnología de manera responsable y presenta casos reales en los que la IA funciona como un multiplicador de capacidades humanas para enfrentar desafíos sociales urgentes.