Mondesign celebra la creatividad y el talento de jóvenes diseñadores con una nueva entrega de premios

Mondesign, el proyecto de Montevideo Shopping que celebra y promueve el diseño de autor, realizó una nueva entrega de premios en el Movie de Montevideo Shopping, en el marco de los festejos por los 40 años del centro comercial. El encuentro volvió a poner en valor esta iniciativa que, año a año, acompaña e impulsa la formación de estudiantes vinculados al diseño de moda.

La gerenta de Marketing de Montevideo Shopping, Carolina de León, una de las principales impulsoras de la iniciativa, puso en valor el trabajo del equipo por sobre el suyo y repasó la trayectoria del proyecto en el transcurso de sus 11 años. “A lo largo de este tiempo, sostener las acciones del shopping nos llevó a pensar que, para que esto pudiera seguir creciendo, era necesario abrir Mondesign a estudiantes de la educación pública, como la Escuela Universitaria Centro de Diseño, y también a instituciones privadas, como la Universidad ORT Uruguay”.

Cada año, Mondesign otorga tres capitales semilla de US$ 5.000 cada uno para que las instituciones puedan premiar a los estudiantes. Este proceso se alinea con los objetivos de Montevideo Shopping y con la coherencia del proyecto: brindar el mismo apoyo a cada centro educativo, lo que evita competencias innecesarias y asegura que los distintos niveles de recursos no sean un obstáculo a la hora de cumplir un sueño.