Mondesign celebra la creatividad y el talento de jóvenes diseñadores con una nueva entrega de premios

Cada año, Mondesign otorga tres capitales semilla de US$ 5.000 cada uno para que cada institución pueda premiar a los estudiantes

Gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León y Sofía Rodríguez.

Gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León y Sofía Rodríguez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ganadoras: Juliana González, Natalia Lizarralde, Alfonsina González y Martina Báez.

Ganadoras: Juliana González, Natalia Lizarralde, Alfonsina González y Martina Báez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Pablo Giménez y Ángela Rubino.

Pablo Giménez y Ángela Rubino.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Claudia Calace y Renata Battione.

Claudia Calace y Renata Battione.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Chiara Stefanoli, Paula Di Lorenzi y Valentina Marmo.

Chiara Stefanoli, Paula Di Lorenzi y Valentina Marmo.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fernanda da Cunda y Sol Barbachan.

Fernanda da Cunda y Sol Barbachan.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Carrie Ortiz y Santiago Turrión.

Carrie Ortiz y Santiago Turrión.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Daiana Quiroga, Alfonsina González y Jasmyn Acosta.

Daiana Quiroga, Alfonsina González y Jasmyn Acosta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Mondesign, el proyecto de Montevideo Shopping que celebra y promueve el diseño de autor, realizó una nueva entrega de premios en el Movie de Montevideo Shopping, en el marco de los festejos por los 40 años del centro comercial. El encuentro volvió a poner en valor esta iniciativa que, año a año, acompaña e impulsa la formación de estudiantes vinculados al diseño de moda.

La gerenta de Marketing de Montevideo Shopping, Carolina de León, una de las principales impulsoras de la iniciativa, puso en valor el trabajo del equipo por sobre el suyo y repasó la trayectoria del proyecto en el transcurso de sus 11 años. “A lo largo de este tiempo, sostener las acciones del shopping nos llevó a pensar que, para que esto pudiera seguir creciendo, era necesario abrir Mondesign a estudiantes de la educación pública, como la Escuela Universitaria Centro de Diseño, y también a instituciones privadas, como la Universidad ORT Uruguay”.

Cada año, Mondesign otorga tres capitales semilla de US$ 5.000 cada uno para que las instituciones puedan premiar a los estudiantes. Este proceso se alinea con los objetivos de Montevideo Shopping y con la coherencia del proyecto: brindar el mismo apoyo a cada centro educativo, lo que evita competencias innecesarias y asegura que los distintos niveles de recursos no sean un obstáculo a la hora de cumplir un sueño.

También se compartió la experiencia de los ganadores de 2024, quienes contaron cómo aprovecharon el capital semilla durante el año y de qué manera este impulso los acercó un poco más a sus metas.

