La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

Los clubes locales cuadruplicarán sus ingresos al año por derechos comerciales y audiovisuales luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) oficializara una entrada total de US$ 67,5 millones al año a partir de 2026 y hasta 2029. Ese será el lapso de los futuros contratos que tendrán vigencia desde el 1º de enero, cuando se termine el acuerdo actual con Tenfield.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF, anunció las cifras el jueves en una conferencia de prensa. Allí destacó el proceso licitatorio que la asociación inició en este 2025, en medio de una dura disputa política interna que tuvo a varios clubes en contra de la licitación y a favor de una negociación directa con Tenfield para renovar el contrato vigente.

Ese acuerdo, que tuvo diversas renovaciones desde 1998, implica hoy un ingreso neto de alrededor de US$ 17 millones anuales al fútbol uruguayo, y le permite a Tenfield gestionar las transmisiones vía cable y streaming, entre otros derechos.

A partir de 2026 la situación cambiará. La televisación vía cable será responsabilidad de un consorcio formado por la estadounidense DirecTV y la argentina Torneos y Competencias que pagará US$ 31,8 millones anuales a la AUF.

El lote over-the-top —la modalidad de transmisión directa por internet sin intermediarios de cable o satélite— tiene por el momento a Team Click como adjudicataria, luego de que ese consorcio elevara una propuesta de US$ 17,5 millones anuales. Es una sociedad formada por Antel y Team Sports Media, una empresa local que maneja, produce y comercializa derechos de transmisiones deportivas, entre ellas algunas pertenecientes a Disney. La intención de Tenfield es igualar esa oferta de US$ 17,5 millones , para lo cual tiene plazo hasta el 19 de diciembre.

Más allá de los lotes por el cable y el over-the-top, Tenfield se quedó con los derechos de publicidad, patrocinios y merchandising a cambio de US$ 8 millones al año, lo que la habilitará a vender y explotar los espacios publicitarios dentro de los estadios, gestionar los sponsors oficiales de los campeonatos y comercializar o licenciar los productos oficiales de la AUF. Además, la empresa asumirá la producción comercial, encargándose de toda la logística y la infraestructura necesaria para que la publicidad se vea durante los partidos, lo que incluye cartelería física, sistemas led perimetrales, tapetes publicitarios 3D y kits comerciales. Esta producción forma parte de los costos que la AUF deberá solventar, por lo cual Alonso no especificó cuánto pagará la asociación a Tenfield por el servicio.

Team Click abonará US$ 3,1 millones por el lote que entrega las transmisiones internacionales del fútbol uruguayo al exterior. El live-feed data-feed, destinado a casas de apuestas y plataformas que requieren señal y datos en tiempo real, quedó en manos de la española Mediapro por US$ 3 millones al año. En tanto, las competencias amateur y la Copa Uruguay fueron adjudicadas al consorcio de la empresa argentina Telecom y de GMC Conosur, vinculada a un fondo de inversión estadounidense, por US$ 2,2 millones.

Deportes-Cabina VAR-Estadio Centenario-Dante Fernández-adhocFOTOS El VAR fue asignado en la licitación de la AUF. Dante Fernández/adhocFOTOS

Por último, la productora argentina La Corte S.A. es por el momento la responsable de la producción técnica de los partidos. Esta empresa, que transmitió el programa estatal Fútbol para Todos en Argentina entre 2009 y 2017, fue la seleccionada para encargarse de la producción audiovisual del fútbol uruguayo, que incluye la operación del sistema de videoarbitraje (VAR) que asiste a los jueces en sus decisiones dentro del campo. Queda por ver si Tenfield igualará la oferta —la más baja, dado que representa costos para la AUF— para mantener la producción que lleva a cabo actualmente.

Una cifra “impactante” para la AUF

A los US$ 67,5 millones brutos mencionados por Alonso se deben restar costos que oscilan en más de US$ 6 millones al año, en su mayoría correspondientes a la producción técnica y a la producción comercial que deberá pagar la AUF y que no fueron divulgados por Alonso el jueves en su conferencia de prensa. Quitados esos valores, la AUF espera obtener más de US$ 60 millones anuales desde 2026, una cifra casi cuatro veces más alta que la actual de US$ 17 millones.

“A partir de ahora, esto les va a generar mucha alegría a todos los equipos, a todos los sectores, jugadores, entrenadores, árbitros, a todos los hinchas. Todos han empujado para que esto sea posible. Estamos hablando de un número que es impactante para nuestra historia reciente, pero que no es distante de lo que nosotros anunciamos en abril”, destacó el presidente de la AUF.

La referencia es a un informe presentado ese mes por Ernst & Young en un evento realizado en la Torre de las Telecomunicaciones para informar a los clubes locales los objetivos planteados por la AUF en la licitación. El reporte sostenía que, sumadas todas las ofertas en los distintos rubros que pretendía adjudicar la AUF, tendrían que sumar algo más de US$ 40 millones. Ernst & Young trabajó en ese informe y luego fue el asesor principal de la AUF en la elaboración de todo el pliego licitatorio.

Este proceso fue cuestionado desde un inicio por un grupo de clubes en desacuerdo con que la AUF dividiera los derechos en varios lotes y no los vendiera en un paquete único. Cerro Largo, Peñarol y Liverpool lideraron un frente de instituciones que bregó por una renovación directa con Tenfield al entender que una licitación abría riesgos de que pocas empresas presentaran ofertas. La AUF y Tenfield negociaron antes de la apertura del pliego, pero no acordaron un nuevo contrato, con una barrera de alrededor de US$ 25 millones por año que la empresa no estuvo dispuesta a superar.

Incluso Ernesto Dehl, presidente de Cerro Largo, sostiene que, pese al nuevo escenario, existe una fuerte incertidumbre para los clubes debida a la situación de la televisión por cable. Dehl, al igual que otros dirigentes, sostiene que en un contexto de caída sostenida de abonados al cable en Uruguay la división de los derechos en varios lotes establecida por la licitación de la AUF pone en duda la capacidad de DirecTV y Torneos y Competencias para sostener el pago de US$ 31,8 millones hasta 2029.

Deportes-Antel-Canal 5-Autoridades-Acuerdo-Fútbol-Presidencia de la República Antel transmitirá el Mundial a través de su señal de televisión, con la que busca convertirse en líder en transmisión de eventos deportivos como el fútbol uruguayo. Presidencia de la República

El tema también produce cierta inquietud en la AUF. Fuentes de la asociación señalaron a Búsqueda que la intención es que, desde 2026 hasta 2029, la asociación mantenga capacidad de intervención para preservar el equilibrio comercial entre los nuevos contratos y evitar restricciones a la competencia entre la televisión abierta, el cable y las plataformas digitales.

En la actualidad, Tenfield —titular de los derechos de streaming— distribuye el fútbol uruguayo a través de Disney+ mediante un acuerdo con Team Sports Media. Antel también accede a esa señal y la ofrece a sus usuarios a partir de un convenio con la misma empresa, vínculo iniciado en 2022 que permitió que ambas se presentaran juntas a la licitación bajo la sociedad Team Click. Ese consorcio realizó la oferta más alta por el streaming, de US$ 17,5 millones, monto que Tenfield espera igualar para luego volver a establecer acuerdos de licencia con Disney+ similares a los actuales.

Antel tiene como estrategia en este período de gobierno ampliar su oferta audiovisual a través de Antel TV, en especial la vinculada a contenidos deportivos en vivo. Esta semana anunció, junto con Canal 5, que transmitirá de forma gratuita el Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Emitirán 32 partidos, lo que incluye la inauguración, las semifinales, la final y todos los encuentros de la selección uruguaya.

El reparto para el fútbol uruguayo

Definido el ingreso neto por arriba de US$ 60 millones, comienza ahora dentro de la AUF una etapa de definiciones respecto a cómo se dividirá ese dinero entre los actores del fútbol local: clubes grandes, clubes de Primera División y de Segunda División, clubes amateurs, fútbol del interior, gremios de árbitros, entrenadores y futbolistas, entre otros.

“Lo bueno que tiene el proceso es que durante todo este tiempo ha habido muchas reuniones. Vamos a tener un entendimiento entre todas las partes. Hay una confluencia hacia un acuerdo”, adelantó Alonso, que valoró la actitud de la AUF de seguir adelante con la licitación pese a la oposición interna: “Acá hubo mucho temple, hubo mucha paciencia. Esto va a elevar la calidad del producto fútbol uruguayo. Aspiramos a tener un fútbol boutique, que mire alto. Hoy el desafío es que se refleje en la calidad del juego, en la organización y en la infraestructura. Que la gente pueda ver un fútbol mucho mejor que el que hasta ahora ha estado viendo”.

Dentro de Nacional, la posición de algunos directivos era que el club obtuviera un porcentaje mayor a Peñarol. Hoy ambos reciben un 21% del ingreso por la televisación. Nacional mantuvo a lo largo de estos meses un apoyo a Alonso y la licitación, en contrapartida a Peñarol, que fue mucho más cercano a Tenfield bajo las últimas dos presidencias de Ignacio Ruglio. Distintos presidentes —José Decurnex, José Fuentes, Alejandro Balbi y Ricardo Vairo— optaron por respaldar la opinión de los socios, que en distintas instancias votaron para que Nacional impulsara una apertura de los derechos comerciales y audiovisuales del fútbol uruguayo.

Pese a estas diferencias entre el posicionamiento de Nacional y Peñarol durante todo el proceso para el nuevo contrato, en el Comité Ejecutivo de la AUF pretenden que ambos reciban el mismo porcentaje del 21% a partir de 2026. Esa cifra tendrá el apoyo oficial de ambas instituciones, aunque hoy es cuestionada por el resto de los clubes, que entienden que el reparto debe ser más equitativo entre todos y no favorecer a los equipos grandes.