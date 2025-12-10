Guía para comprar lento y original en estas fiestas en Montevideo

“Son tiempos violentos”, me dijo alguien hace poco cuando intentábamos coordinar una fecha para una producción en pleno diciembre. Esa frase quedó resonando en mi cabeza. Es cierto que en diciembre pasa mucho y muy rápido, pero también es cierto que cada despedida de año, celebración, amigo invisible, recital o encuentro actúan como remanso y desarticulan, al menos por unas horas, el estrés. Buscar belleza en medio del caos puede ser muy sanador (al menos para mí, lo es), y regalar lento puede resultar una actividad casi terapéutica en la vorágine de las fiestas. A continuación, una selección de tiendas para escapar del torbellino, encontrar tesoros y comprar local y presencialmente en Montevideo.

Ubicada en la zona más vibrante de la Ciudad Vieja, Alivio nace como una búsqueda personal de la directora de arte y “amante de los objetos” Ana Giovanoni. “Es una tienda que quiere ser un paseo, que quiere invitarte a venir a la Ciudad Vieja, sacarte a caminar y que nos encuentres por casualidad”, cuenta su creadora. Este espacio, que también funciona a modo de estudio de diseño y con horarios flexibles, recopila objetos, libros, discos, piezas de cerámica y artesanías de artistas y creadores tanto de Montevideo como del interior del país. También ofrecen una propuesta curatorial de objetos relacionados con el Uruguay, pero con una dosis de diseño y creatividad contemporánea. “Nos divierte mucho reinventar el souvenir y tener piezas que hablen del Uruguay pero con una mirada más fresca”. Trabajan stocks pequeños y piezas únicas y se pueden encontrar regalos a partir de los 250 pesos (jabones de aceite de oliva hechos en Aiguá, pins o llaveros) y hasta 5.000 pesos (piezas de lana merino tejidas en telar).

Hoy, entrar a Biarritz House es como caer en un pequeño universo de lunares: los polka dots se repiten en prendas, accesorios y bikinis, marcando la identidad de la temporada. El lugar es un paraíso de tendencias, detalles, estampas y piezas pensadas para quienes disfrutan la belleza en todas sus formas. Su propuesta abarca múltiples aristas: va desde skincare­ coreano y bronceadores hasta tejidos handmade en Uruguay, pasando por accesorios y carteras.

Desde 2022 funciona en Tomás Diago 632 y la propuesta, que en sus inicios reunía apenas dos marcas, hoy se expandió hasta alcanzar nueve. Para Katherine Castello —una de las socias, junto con Gimena Larrañaga—, el regalo ideal de la tienda son los lentes de sol: “Hay muchos modelos unisex, así que creo que es un regalo que le puede venir bien a cualquier persona”. El local abre de lunes a viernes de 11.30 a 19.30 h y los sábados de 11 a 17.

En un punto neurálgico del tranquilo barrio de Carrasco, Museo Concept Store dio sus primeros pasos en noviembre de 2024. Creado por Lucía Shaffer en conjunto con Macarena Cancela, surgió de la necesidad de abrir un espacio que conjugara­ el trabajo creativo con la venta y que generara una experiencia cercana con el público. “En Museo­ cada objeto tiene su historia. Trabajamos con diseñadores y artistas uruguayos en distintos rubros que comparten sensibilidad, compromiso y diseño” cuenta Macarena. El espacio de estética minimalista consiste en un estudio que está a la vista y abierto, permitiendo a quienes circulan ver los procesos creativos y vivir la tienda como un espacio dinámico y en constante movimiento. Allí se realizan diferentes talleres (de joyería, cerámica y otros) que se anuncian por redes sociales y tienen cupos limitados. Además, ofrecen una selección de marcas de ropa que van rotando. Para esta temporada, el énfasis está en los bikinis y las prendas de lino. Por el mes de diciembre abrirán al público de martes a viernes de 15 a 19 h en Divina Comedia 1666. Y para quienes compran a último momento, el lunes 22 abrirán de 11 a 19 h y el miércoles 24 de 11 a 13 h.

Belén Cogan es diseñadora y creadora de Picu, una marca de accesorios reconocida por su paleta vibrante y por el uso de materiales innovadores que nació en 2015. En agosto de 2024 inauguró­ su nuevo proyecto, Casa Picu­. “El objetivo fue crear un espacio de comunidad, intercambio y celebración del diseño independiente”, cuenta. En esta casa, ubicada en el límite entre Cordón y Parque Rodó, Belén propone una selección de marcas independientes que se complementan entre sí. La curaduría es tan impecable y armoniosa que al ingresar cuesta creer que se trata de una tienda multimarca. Accesorios de todo tipo y color, láminas de artistas nacionales, ropa, objetos de decoración, puzles y kits creativos son algunas de las opciones disponibles. Durante el mes de diciembre abren sus puertas en Acevedo Díaz 1365 de lunes a sábado de 11 a 20 h y se pueden encontrar regalos a partir de los 300 pesos.

En Punta Carretas, frente al movimiento incesante del shopping, Maja Multibrand se presenta como un respiro con identidad propia. Distribuida en dos pisos en Solano García 2517, combina marcas tradicionales con diseño emergente uruguayo y ofrece opciones para mujeres, hombres y niños. Entre las firmas clásicas, se destacan Caro Criado, Lucy in the Sky y Positano, mientras que la apuesta más fresca incluye a Mecchi, Willa (accesorios) y Temblad­. La selección abarca prendas para el día y la noche, bikinis, lentes de sol, accesorios, calzado, materas y vestidos de fiesta. Los precios son altos, pero responden a una curaduría cuidada: piezas únicas que mezclan lo clásico con lo contemporáneo y que acompañan la impronta estética del espacio.





En este mapa de lugares que permiten desacelerar, Vita aparece con una propuesta diferente. Desde su ubicación sobre Luis Alberto de Herrera 1161, la tienda apuesta a ser un punto de encuentro: un lugar donde comprar no sea solo una transacción, sino una pausa, cuenta Valentina Operti, encargada del local. En la planta baja funciona La Cuevita de Masa, una cafetería diseñada como una pequeña cueva que funciona principalmente como pick-up y es pet friendly.

Vita, impulsada por Lucas Muto —hijo de Pablo Muto—, Florencia Operti y un grupo de socios, es la versión uruguaya de un concept store nacido en Argentina. Especializada en moda urbana masculina, apunta a un público joven —entre los 18 y los 30 años— que busca prendas actuales y con sello propio. La tienda combina marcas locales con propuestas argentinas, que van desde accesorios de cuero y lentes hasta indumentaria. Está abierta de lunes a sábado de 11 a 20 h y ofrece opciones de regalos desde 790 pesos.