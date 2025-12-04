La Intendencia de Montevideo estudia la reapertura al público de la casa natal de Artigas

Las ruinas de la casa natal del general San Martín en Yapeyú están protegidas desde 1938, hay un museo en la residencia donde vivió junto con su esposa en Argentina y otro en la casa francesa en la que murió. En Venezuela existe la Casa Natal de Simón Bolívar, un museo que cuida el patrimonio y protege la vestimenta del libertador. Mientras tanto, la casa que vio nacer a José Artigas arrastra una larga historia de abandono y actividades comerciales.

En un pasado lejano fue un almacén, luego una fonda (un sitio muy popular de venta de comida) y durante el siglo XX las habitaciones donde el prócer jugaba de niño albergaron un bar.

Luego de décadas de desidia, el Estado expropió el sitio y el 19 de junio del año pasado (a 260 años del nacimiento del prócer) fue inaugurado el llamado Centro Cultural Casa Natal de Artigas, un espacio que permite observar cimientos de la casa original, además de objetos de la cotidianidad de una de las familias fundadoras de la ciudad, recuperados gracias a los trabajos arqueológicos.

La inauguración ocurrió durante el tramo final de la gestión de Carolina Cosse “como parte de las actividades por los 300 años de Montevideo”, según informó el sitio web de la comuna en aquel entonces. La intendenta no estuvo en la ceremonia, pero la encabezó Federico Graña como interino, acompañado por la directora de Cultura, María Inés Obaldía, y la alcaldesa del Municipio B, Silvana Pissano. Actuó el cuerpo de baile tradicional Timbó y, como cierre, cantó el dúo Larbanois & Carrero.

Diecisiete meses después, el espacio ubicado en la esquina de Cerrito y Colón no puede ser visitado por la gente. Un cartel ubicado encima de la puerta principal dice: “Sábados de 9 a 15 abierto a todo público”, pero Búsqueda visitó el lugar el sábado 29 a las 10.58 y estaba cerrado con rejas. También dice que las instituciones educativas pueden agendarse a través del correo [email protected] . Al escribir a dicha dirección llega una respuesta automática: “Buenos días estimados/estimadas, por este medio informamos que la Casa Natal de Artigas se encuentra en proceso de reestructura. Disculpen las molestias ocasionadas”.

El director de la División Artes y Ciencias del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IM), Alejandro Nión, dijo a Búsqueda que la respuesta automática del correo se trata de un error que será solucionado y sostuvo que el espacio cultural efectivamente está abierto a instituciones educativas con agenda. Respecto a la apertura al público, explicó que el Centro Cultural Casa Natal de Artigas es un espacio cogestionado en el que, además de la IM y el Municipio B, intervienen variadas organizaciones: colectivos afro, representantes de los pueblos originarios, la Comisión de Historia de la Junta Departamental, el Concejo Vecinal Zona 1, representantes de la organización civil a definir por el Municipio B, la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, la Sala de Historia del Instituto de Profesores de Artigas y la Comisión de Vecinos pro Solar de Artigas.

El centro requiere de la figura de un coordinador o una coordinadora. Quien ejercía como tal renunció a su cargo a comienzos de octubre. “Hasta ese mes la casa estaba funcionando con visitas guiadas y abierta al público en general”, dijo Nión. Aún no se ha convocado a la comisión que debe definir la agenda de funcionamiento, pero desde la División Cultura de la IM existe el compromiso de hacerlo a la brevedad. Nión dijo que se trata de un cargo comparable al del director de un museo por los conocimientos históricos que requiere y sostuvo que aún no está definido si será un llamado interno o externo.

“Nosotros no cerramos la casa de Artigas. Cuando comenzamos nos encontramos con un funcionamiento con una coordinadora y una agenda de visitas guiadas y apertura al público. Esto sucedió hasta octubre. Se cerró al público en general, manteniendo las visitas guiadas. Tenemos previsto para enero incorporar la agenda de visitas de cruceros y antes de fin de año poder citar a la comisión, designar al coordinador o la coordinadora con perspectivas de tener un funcionamiento normal de la casa de Artigas”, explicó el jerarca.

Casa-Artigas-Bar Una foto del Café y Bar del Triunfo, ubicado en la casa natal de Artigas, en Cerrito y Colón.

Historia

El solar de los Artigas fue declarado Monumento Histórico Nacional durante la dictadura en 1975. Estuvo abandonado un largo tiempo y luego pasó a manos privadas. La propiedad era alquilada al mejor postor y fue así que hacia fines del siglo XX el hogar del Jefe de los Orientales, que había pertenecido a sus abuelos maternos, se transformó en un bar de copas. Una foto en blanco y negro de 1983 muestra la esquina de Cerrito y Colón colmada de gente. Hay un niño en la puerta del Triunfo Bar, debajo de la cartelería que anuncia los productos estrella del comercio: “Su copetín bien servido”, “coktelería fina”, “carne de cerdo”, “milanesas de lomo”, “jugo de frutas”, “café San Pablo”.

El bar cerró y la casa donde Artigas nació en tiempos del virreinato del Perú del Imperio español cayó en decadencia. Una foto del 2000 muestra el edificio pintado de lo que alguna vez fue amarillo y una cartelería más austera: “Café y Bar del Triunfo”. La vivienda quedó desocupada y la taparon los grafitis. Además, la naturaleza avanzó contra la edificación y crecieron los musgos.

Un grupo de vecinos de Ciudad Vieja reclamó durante décadas la revalorización del solar de Artigas. Presentaron propuestas administración tras administración, pero sin éxito, hasta que el por entonces alcalde del Municipio B, Carlos Varela, comenzó las gestiones para expropiarla en busca de que la vivienda pase a manos del Estado. “Avergonzado de que un sitio de valor patrimonial tan trascendente esté en abandono y pueda volver a ser un lugar de copas”, dijo a Búsqueda, Varela. La construcción había pertenecido durante años a un argentino, pero luego la adquirió un uruguayo y colgó dos carteles: “Vende” y “Alquila”.

Varela, actual director general del Ministerio de Educación y Cultura, alcalde del Municipio B durante 10 años (2010-2020), narró el proceso que derivó en la expropiación del solar: “En el primer período comenzamos a tener contacto con una Comisión pro Solar de Artigas de muchos veteranos con una heterogeneidad política e ideológica muy interesante, y con diferentes sensibilidades sociales”, dijo. Militares retirados convivían con Dari Mendiondo, fundador del Frente Amplio, preso político durante la dictadura, unidos por el interés en recuperar la casa de los Artigas. “Me impresionó ir a la esquina y no solo encontrar un bar cerrado, sino también placas alusivas a que ahí había sido el lugar de nacimiento del prócer. Qué contradicción que proyectábamos al extranjero. Había una deuda pendiente”.

Durante el primer período de Varela como alcalde no se concretó: “No nos dio la capacidad como municipio, era una primera experiencia del nivel de gobierno que se generaba”. Durante su segundo período, en coordinación con el gobierno departamental, se avanzó sobre la intención de que la casa pertenezca al Estado y se destinaron fondos extraordinarios para expropiar el sitio, en el entendido de que el interés general prima sobre el privado. En ese entonces, el intendente de Montevideo era Daniel Martínez. “Decidió políticamente otorgar los recursos para la expropiación con el acuerdo de que quien gestionaba era el municipio”, sostuvo Varela. El Estado no puede pagar por encima de lo determinado por la Dirección Nacional de Catastro, razón por la cual la inversión para adquirir el inmueble fue de US$ 120.000, a lo que se sumó el financiamiento para poner en funcionamiento el Espacio Patrimonial Casa Natal de Artigas, aportado por la IM y el Municipio B.

Pablo Martínez, representante de la Comisión pro Solar de Artigas, lamentó que en este momento el público no pueda recorrer el lugar: “Después de tanto esfuerzo y lograr la expropiación del lugar donde nació Artigas no parecería justo tenerla cerrada por problemas económicos o de personal calificado. La casa de Artigas no tiene el privilegio que se merece, un lugar de historias para nuestros escolares y para formar a nuestros futuros ciudadanos de quien fue nuestro libertador”, explicó Martínez.

Casa-Artigas-El-Triunfo La historia de la casa natal de Artigas se conserva en objetos y cartelería.

Arqueología

Cuando comenzaron las gestiones para recuperar el espacio hubo, por un lado, obras de remodelación y, por otro, trabajos arqueológicos en busca de los vestigios de la familia Artigas. Estuvieron a cargo de un equipo que acompañó a José López Mazz (doctor en Antropología, especializado en arqueología, e investigador de la Universidad de la República) Elizabeth Onega (antropóloga especializada en arqueología, docente del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades) y Carmen Curbelo (antropóloga, docente del Departamento de Arqueología de Humanidades). La investigación histórica estuvo a cargo del doctor Nicolás Duffau (actual decano de Humanidades, aunque no lo era en aquel entonces) y el licenciado Franco Morosoli.

Onega explicó cómo fue el proceso: “Cuando se compró la casa surgió un convenio entre la Facultad de Humanidades y el Municipio B. Se planteó una investigación histórica y arqueológica. Participó el Departamento de Historia de la facultad y el grupo de arqueólogos del Departamento de Arqueología. Empezamos investigaciones de archivos, planos y documentos. Queríamos hacer una restauración del lugar porque era una casa del siglo XIX, con la idea de que no iba a quedar mucho de la casa de la familia Artigas. Nosotros planteamos distintas intervenciones en el lugar, buscando desde el punto de vista de la arqueología si podíamos encontrar restos de la construcción perteneciente a los Artigas, coordinando con el proyecto de obra”.

Aunque la casa que está en pie hoy es del siglo XIX, durante las excavaciones hallaron restos de la vivienda del siglo XVIII, un edificio principal, dividido interiormente en tres piezas de gruesas paredes de piedra, bajo un alargado techo de tejas a dos aguas.

López Mazz destacó el aporte que la arqueología realizó gracias a las excavaciones realizadas en el solar: “Lo interesante es que la arqueología pudo reconstruir lo que no queda registrado en los documentos históricos, como los aspectos de la vida cotidiana. Allí vivían los padres de Artigas, y cuando tuvieron muchos hijos los abuelos construyeron una pieza atrás y se fueron. Vivían, además, esclavos”.

El antropólogo dijo que es “una pena” que el sitio no pueda ser visitado por el público en la actualidad, al tiempo que Onega agregó: “No se organiza administrativamente quién se va a hacer cargo. No se entiende que este lugar requiere ciertos mantenimientos porque es un sitio arqueológico y hay que tener cuidado con la humedad. Puede pasar que empiece a crecer vegetación. Está costando que el pasaje de la alcaldía a la IM se concrete”, afirmó.

Casa-Artigas-Museo

Recorrida

¿Qué se puede aprender durante una recorrida por la casa natal del prócer? Al comienzo, apenas llegados a Montevideo, los Artigas se instalaron en una construcción precaria, hasta que Bruno Mauricio de Zabala ordenó a los colonizadores realizar mejoras a las casas con tejas. Búsqueda recorrió el espacio. A través de objetos, estaciones con información didáctica y audios es posible imaginar la vida de la familia Artigas, al mismo tiempo que conocer el proceso fundacional de Montevideo. Se encontraron vestigios de techos a la porteña, que consisten en vigas de madera y ladrillos horizontales, junto a un revestimiento de cal y arena, además de tejas del siglo XVIII manufacturadas de forma artesanal. Hallaron baldosas del siglo XIX, algunas de ellas importadas de Francia y otras realizadas localmente. Aparecieron también azulejos venecianos del siglo XVIII, decorados a mano, herrajes y clavos de distinto tamaño correspondientes a los períodos de construcción en el predio (siglos XVIII, XIX y XX). Hallaron materiales sobre todo en hierro y una pequeña presencia de cobre. También los arqueólogos descubrieron armas, como las llamadas piedras de chispa, que encendían el chispero para las armas de recarga. Encontraron dos que responden a la tradición europea.

Respecto a la vida cotidiana, los expertos hallaron un tintero y el vertedor para la pluma, y botellas (la mayoría importadas) que contenían vino de los siglos XVIII y XIX, además de frascos de botica para medicamentos y perfumes. Encontraron fragmentos de platos de loza, la mayoría inglesa del siglo XIX, identificados gracias a las marcas y la decoración que aún persisten, además de loza más antigua decorada a mano en talleres.

Aparecieron ollas y vasijas que se utilizaban para cocinar, lo que habla de la vida doméstica, y, a su vez, fichas de juego, fragmentos de cerámica asimilables a las damas, además del juego del sapo, que consistía en tirar las piezas para insertarlas en la boca y así ganar el juego.

En las vitrinas pueden observarse las pipas para fumar tabaco, tanto de los integrantes de la familia Artigas como de los esclavos. Además, aparecieron viejos objetos del bar: vitrinas, tazas, botellas de Paso de los Toros y Pepsi-Cola.

Los trabajos arqueológicos permiten a los visitantes olvidar por un momento al prócer y observar a quien moldeó la orientalidad a través de las bolitas con las que jugaba de niño.