Crece desaprobación del gobierno, aunque imagen de Orsi se mantiene alta
De acuerdo con un estudio de opinión pública de Equipos Consultores, la aprobación de la gestión del presidente no varió si se la compara con la medición de octubre (36%), aunque la desaprobación aumentó cuatro puntos, de 32% a 36%.
Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
La aprobación de los frenteamplistas sobre el desempeño del presidente, Yamandú Orsi, se mantiene alta, mientras crece “fuertemente” la desaprobación entre los votantes opositores. En tanto, la valoración de la imagen del mandatario continúa siendo más alta que la valoración sobre su gestión.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Según un estudio de opinión pública de Equipos Consultores publicado el lunes 8, poco más de un tercio de los uruguayos aprueba el desempeño de Orsi como presidente (36%), mientras la misma proporción la desaprueba (36%), lo que arroja un saldo neto “equilibrado”, de cero. Un 25% de los uruguayos ni la aprueba ni la desaprueba y un 3% no sabe o no responde, indica el informe.
La aprobación de Orsi no varió en comparación con la medición anterior, del mes de octubre, aunque sí hubo un cambio en la desaprobación, que aumentó cuatro puntos, de 32% a 36%.
Embed
Según el reporte de Equipos, la mayoría (60%) de los votantes frenteamplistas aprueba el desempeño de Orsi como presidente, mientras una minoría (13%) lo desaprueba. Esto revela que dentro de su propio electorado el mandatario tiene un saldo neto “ampliamente positivo” (+47).
Entre los votantes que optaron por la fórmula del Partido Nacional en las elecciones de 2024, sucede lo contrario: casi dos de cada tres desaprueban el papel de Orsi, con un saldo neto negativo de –48.
En la comparación histórica, el estudio señala que los datos actuales de Orsi, con un saldo neto equilibrado, son similares a los que registraba en el mismo período el segundo gobierno del frenteamplista Tabaré Vázquez (2015).
2025-12-08 Evaluacion del presidente
Otra variable que destaca el informe es que la imagen personal de Orsi es “significativamente mejor” que su evaluación como presidente. “Esta característica se ha mantenido a lo largo de todo el año”, indica. Mientras la desaprobación de su gestión se ubica en 36%, la desaprobación de su imagen es de 31%; de forma similar, la aprobación sube de 36% a 46% cuando se pregunta por la valoración personal.
La encuesta fue realizada por Equipos Consultores entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre, combinando una metodología presencial (cara a cara) y telefónica (telefonía celular), entre 1.109 residentes mayores de 18 años.