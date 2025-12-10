Vivir de la Navidad: 6 emprendimientos que tienen como zafra el último mes del año

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Hace seis años que Mercedes Lalanne empezó a dedicarse a los centros de mesa y las coronas de flores en su emprendimiento, La Florería. Pero este es el primer año que da un taller para enseñar a hacerlos. “Como diseñadora floral, me gusta poder compartir los tips, compartir el momento con la gente. En general, mis talleres convocan a personas a las que les gusta la naturaleza, que les gustan las flores, que les gusta estar en contacto con ese mundo. Y al venir a mi taller, tienen la oportunidad de vivir esa experiencia por un rato. Eso me parece que es lo más valioso”.

La realización de las coronas y los centros de mesa requiere una búsqueda minuciosa de follaje que Mercedes hace con anticipación en su casa de Parque Miramar, donde también dicta los talleres. “En la época navideña, lo que nos pasa es que en el hemisferio sur vamos a contrapelo con el clima. Entonces, no hay tanta variedad de follajes navideños en su esplendor para utilizar”, explica. Lo que utiliza, en general, es todo tipo de coníferas, preferentemente con el fruto, “que son como los coquitos que dan los pinos”. También utiliza ramas e hijas de eucaliptus o el boj, que son ideales para armar coronas porque tienen “cierto porte, cierto cuerpo”, y se pueden conservar bien a lo largo de las semanas en la corona.

A su vez, siempre invita a que cada uno haga su propia búsqueda, “su propia cosecha”, porque decorar la casa con esos pequeños hallazgos tiene otro encanto. “También incito a traer algún elemento que tenga algún valor emocional para decorar su propia corona. De repente, si le querés agregar un lazo, unas campanitas, algún adorno navideño que tenga algún valor emocional para ti, se lo podemos agregar en el taller”, dice.

Si bien las coronas se confeccionan con follajes frescos, Mercedes propone darle una segunda oportunidad a la corona del año anterior. “Muchas veces permanece en buen estado, tiene otro aspecto, otra vida que también es linda”, asegura; “de repente, con un retoque la podés utilizar”.

La idea principal es “contagiar a la gente con el espíritu” y con las ganas de decorar la casa. “Creo que el valor de hacerlo uno mismo es más importante que a veces comprar un producto terminado, más en Navidad, que es una fecha especial”. En su opinión, dedicarles tiempo a estas cosas, a preparar la casa, a decorar, ayuda a llegar “preparados emocionalmente a la fiesta”, a “recibir las fiestas de la mejor manera”.

Mercedes Lalanne MAU_9205 Los talleres se compran en la web lafloreria.uy. Mauricio Rodríguez

Santa Justa

Luciana Gagliano

Luciana Gagliano estaba en uno de esos momentos intermedios de la vida: había terminado un proyecto y decidió hacer un viaje mientras resolvía qué hacer a continuación. En ese viaje surgió Santa Justa. “Sevilla es un lugar lleno de magia. Es divino, tiene mucha historia. La estación de trenes a la que llegamos se llama Santa Justa y dije: tiene que ser Santa Justa”. Ahí surgió el nombre de un emprendimiento que tiene como misión principal plasmar a la familia en todas sus variantes: a la familia tradicional, a las familias ensambladas, a las familias de amigos. “La familia personalizada, de acuerdo a lo que el cliente quiera, con colores, con la palabra, con estas letritas del scrabble que le pongo a cada familia”, explica Luciana. “El valor agregado de todo esto es que es 100% hecho a mano, 100% escuchado”.

La emprendedora ha oído mil historias de personas que se abren con ella en el afán de plasmar esos relatos y a esas familias en un objeto significativo. “La idea es encapsular a la familia, mantener a la familia, que para mí es el pilar número uno, como estructura”. La cúpula de vidrio que protege a los integrantes no es una elección arbitraria: “Me pareció superimportante el concepto de la cúpula, de algo cerrado, sellado y encapsulado, para que nada le pase”.

Santa Justa MAU_9028 Luciana Gagliano. Mauricio Rodríguez

Las cúpulas, además, vienen con un sistema de lucecitas que iluminan a las figuras. Y en esta época del año, también a los pesebres. “Voy haciendo a medida que voy escuchando lo que la gente quiere. Entonces empecé a escuchar la palabra pesebre y busqué la manera de hacerlo”. Una de las personas que colabora con Santa Justa teje en crochet, y fue quien tejió los mantitos que cubren a María y a José, y también la cunita del niño Jesús.

Otra de las colaboradoras se encarga de la porcelana fría, la otra alternativa del pesebre (además de la clásica opción de madera) de Santa Justa.

En estas fechas en las que las ausencias duelen más, Luciana recibe pedidos como el de una mujer que perdió a su esposo hace unos meses y le encargó la representación de su familia. “Le pusimos una estrellita, la misma estrellita que usamos para los pesebres. Entonces, va la figura de su esposo, que ya no está más, representado con una estrellita”. Algunas personas le encargan “familias” cuando se van a vivir al exterior: “es una manera de tenerla cerca”.

Santa Justa MAU_8998 Instagram: @santajusta_uy. Mauricio Rodríguez

Abracadabra

Micaela Grela, Sofía Rondeau y Lucía Fernández

Tres amigas de la infancia que crecieron mirando Utilísima decidieron poner en práctica todas esas lecciones de manualidad en un emprendimiento propio. Así surgió Abracadabra y su primer producto, la caja mágica, un calendario de Adviento con 24 actividades creativas para niños, una propuesta por día, del 1 al 24 de diciembre. “Buscamos generar un ritual que convirtiera la espera de la Navidad en una aventura para los más pequeños, y al mismo tiempo simplificarles a los grandes la tarea de mantenerlos entretenidos, conectados y disfrutando juntos”, cuenta Micaela Grela. El trío se completa con Sofía Rondeau, que hoy vive en Argentina, y Lucía Fernández, que es parte de Abracadabra desde Brasil. Cada una desde un país distinto aportó su creatividad a este proyecto vía videollamada. “Siempre fuimos superfans de la Navidad, y ahora que somos adultas sabemos que mantener viva la Navidad está en nosotros: los adultos somos los encargados de transmitirla”, dice Micaela.

Abracadabra_VAL_4021 Valentina Weikert

Esta caja mágica, que es un calendario de Adviento, contiene 24 sobres numerados con 24 propuestas de actividades, las instrucciones y todos los materiales necesarios para hacerlas en familia: desde una corona navideña para una puerta (que viene con todas las cartulinas recortadas para hacer las base y las decoraciones), a una máscara de Papá Noel o una receta de galletitas (que incluye el cortante). “La idea es que todo esté avanzado y que en el momento solo haya que armar. Nosotras nos ocupamos de cortar cada piecita, cada cartulina, cada molde”, explican.

El lote de 60 cajas mágicas que planificaron se agotó y siguen recibiendo mensajes de personas interesadas. A ellos les dicen que ya están pensando en una caja para el verano. “La idea es seguir acompañando a las familias durante el año con más propuestas. Seguro el año que viene va a haber una en Navidad, pero vamos a lanzar algunas en el medio intentando que sean estacionales o con alguna temática que sea el hilo conductor. La próxima va a salir en febrero”, aseguran.

Abracadabra actividad 1 Instagram: @abracadabra.uru. Valentina Weikert

Bhuman cerámicas

Paula González

El emprendimiento de Paula González, diseñadora industrial egresada de la Facultad de Arquitectura, empezó en 2022 bajo la marca de Adaia, que es un estudio de cerámica y diseño en el que hoy se dictan clases. En 2023 nació Bhuman, Cerámica con Sentido. La particular mirada de la diseñadora la llevó a buscar en su marca y sus objetos la combinación de funcionalidad, estética y una identidad conceptual que sentía que faltaba. “Siempre pensé que la vajilla era un medio para contar historias y en Cerámica con Sentido cada colección que creo, que diseño, nace con una historia detrás”, cuenta Paula.

Son tres las colecciones que Bhuman produce al año. La primera suele estar vinculada al Día de la Madre y tiende a ser más “emocional”. “Este año hice tazas con frases como ‘Alta woman’ o ‘La verdadera mujer’, con el foco en empoderar a las mujeres y dar valor a las madres. Desde ahí generé platos para acompañar esas tazas y azucareros”.

Bhuman ADR_4079 Paula González Adrián Echeverriaga

La segunda colección del año tuvo que ver con cambios personales de la diseñadora y la idea de que “de lo malo siempre podés sacar algo bueno”. Eso lo trasladó a las piezas y creó la colección Transición. Finalmente, la tercera colección del año es la de Navidad, en la que desarrolló el concepto de celebración.

Para pensar una colección Paula parte, por ejemplo, de la idea de una merienda. “¿Qué necesitamos para compartir una merienda entre dos, cuatro personas? Ahí creo como una escena”, explica. Esas piezas las modela en 3D, las imprime y crea los moldes. Es decir que todas las piezas son iguales en su forma, pero el esmaltado es artesanal, pieza a pieza, por lo que no hay una igual a la otra.

“Nos preparamos todo el año para la Navidad, empezamos a producir en febrero lo que se vende ahora, porque los tiempos en la cerámica son muy lentos. Las piezas requieren secados —a veces puede tardar entre 10 y 20 días—, más horneadas —que son como tres días más—, más esmaltadas, más el control de calidad”.

Bhuman ADR_4023 Las piezas se encuentran en la feria Paseo del Lago del parque Rodó (frente a Ideas+) y en la web bhuman.uy. Instagram: @bhuman.uy. Adrián Echeverriaga

Chocolates with Love

Andrea Lorenzo

Un día de diciembre de 2018 Andrea Lorenzo entró a una tienda, compró moldes para hacer arbolitos y Papá Noel de chocolate y dijo: voy a probar. Trabajaba como archivista médico en el BPS, pero había descubierto su afición por el chocolate cuando, junto con un grupo de madres, preparó unas bomboneras por el Día del Abuelo con el fin de reunir fondos para el viaje de sexto año de una de sus hijas. “No sé los kilos de chocolate que derretimos”, recuerda.

Pero esa no fue la única motivación. “Hace 13 años perdí un hijo de tres años; mis hijas eran muy chiquitas en ese momento. Trabajaba de noche, mis hijas iban al colegio y yo necesitaba mantener mi cabeza ocupada”, cuenta.

Su familia la apoyaba, pero dudaba. ¿Alguien compraría chocolate con el calor de diciembre? La experiencia le demostró que sí. Empezó vendiendo a conocidos. Los meses pasaron y empezó a producir para fechas especiales, como Pascuas y el Día de la Madre. Pero la demanda crecía y, con la pandemia, los pedidos explotaron. Viajó a Buenos Aires a capacitarse en una escuela de chocolatería y en 2021 se recibió de chocolatier. Desde ahí no paró. Difunde su trabajo a través de Instagram y del boca a boca: “no hay mejor publicidad”, dice.

Chocolates with love ADR_5052 Andrea Lorenzo. Adrián Echeverriaga

Hoy Andrea hace souvenirs para bodas, cumpleaños, nacimientos, baby showers, regalos empresariales y también se ha dedicado a los trabajos personalizados. “Me encantan, porque la gente cuenta historias (a través de estos encargos). Hace un tiempo, en 24 tabletas tuve que resumir los 50 años de casados de un matrimonio. Estuvo espectacular, porque los hijos me mandaron fotos desde que eran novios, de cuando se casaron, del primer hijo, de eventos importantes, de los nietos, hasta fotos de unos días antes de esa celebración. Me encanta hacer ese tipo de cosas. Y siempre pienso en el que recibe, porque hay dedicación detrás de ese regalo”.

Según Andrea, esta es una etapa en la que la gente regala para agradecer: al médico, a un vecino, a las maestras, a los profesores.

Este año, la propuesta navideña de Chocolates with Love, además de un calendario de Adviento que se agotó, consiste en unas esferas para el arbolito que contienen pequeñas tabletas de chocolate, y unas latas doradas o rojas con ocho tabletitas con diseños alusivos. También elabora monedas para la celebración de Janucá.

“El chocolate fue un gran salvavidas para mí, por eso amo mi emprendimiento, amo mis chocolates”, dice Andrea. Hace tres años falleció su esposo, y otra vez el chocolate la rescató: “lo tengo como una terapia, lo disfruto”.

Chocolates with love ADR_4958 Instagram: @chocolateswithlove.uy. Adrián Echeverriaga

Maitezú Deco

Laura Rey

El encanto de los objetos de Maitezú Deco radica en su delicada pequeñez. Laura Rey, apasionada y habilidosa desde siempre para el trabajo manual, se había dedicado a la carpintería, a la restauración de muebles, y realizó diferentes cursos de acuarela, intervención de fotografías con técnicas mixtas, entre otras cosas. Un día, por pura afición a la tarea, empezó a crear y decorar pequeños objetos y a experimentar con formas y materiales —como yeso y cemento— con el objetivo de regalar a sus amigos. Ese fue el puntapié para que tiempo después abriera una cuenta de Instagram con el fin de publicar sus trabajos, y una cosa llevó a la otra: la empezaron a buscar y, naturalmente, la Navidad se transformó en su zafra principal. “La Navidad es la parte preferida de mi trabajo. Como me gusta lo chiquito, delicado y tierno, creo que la Navidad es la época más propicia para ese tipo de detalles; en otro momento del año, quizás no es lo que buscás”.

Maitezu deco_VAL_4214 Laura Rey. Valentina Weikert

Para optimizar el tiempo, cada Navidad la dueña de Maitezú Deco se enfoca en diferentes tipos de adornos. Esta vez fue el turno de los chirimbolos y otros objetos colgantes, a los que la emprendedora añade toques de originalidad. “A mí me parece que lo más lindo está en los detalles hechos a mano, en lo que puedo pintar o intervenir”, cuenta. Este año, los principales materiales a los que recurre son la cerámica de secado al aire y la madera, con los que crea casitas, estrellas, bucitos, mitones, ositos, campanas, palomas y honguitos, que son los favoritos de la temporada. “Vendo muchísimo los honguitos. No tienen forma típica navideña, pero les agrego cascabeles, hilo dorado o detalles en el packaging y se convierten en algo navideño. Gustan mucho y son algo distinto para agregar al arbolito”.

Aunque en esta época el trabajo se vuelve mucho más intenso, Rey no lo siente como tal. “No lo considero un trabajo que me pese, al contrario, disfruto plenamente todo el proceso”, cuenta a Galería.