Montecon reafirma su compromiso con el país, la innovación y el crecimiento en su 25° aniversario

Montecon celebró sus 25 años con una noche especial que reunió a más de 100 invitados, entre autoridades, clientes, proveedores y colaboradores, en un encuentro que combinó emoción, orgullo y mirada hacia el futuro. Desde su fundación en el año 2000, la empresa ha crecido con el Puerto de Montevideo, consolidándose como un actor clave en el desarrollo logístico del país y en la modernización del sistema portuario uruguayo.

A lo largo de este cuarto de siglo, Montecon­ ha invertido de forma sostenida en infraestructura, equipamiento, tecnología de gestión, desarrollo de software, mejora de procesos, seguridad operativa y profesionalización del trabajo portuario. También ha impulsado la capacitación y el desarrollo del talento, convencida de que el crecimiento de la organización se construye desde las personas.

La compañía ha sido pionera en innovación, destacándose por el desarrollo de un software propio de gestión portuaria y por la adopción de soluciones sostenibles. Entre ellas, sobresale la incorporación de grúas eléctricas de gran porte provenientes de Irlanda, las primeras de su tipo instaladas en un puerto a escala mundial, marcando un hito en eficiencia energética y compromiso ambiental.

Durante la celebración, el CEO de Montecon, Martín González, destacó el camino recorrido: “Son 25 años de sueños transformados en realidades, de apuestas e inversiones, de confianza de nuestros accionistas y de generaciones de oportunidades, empleo y desarrollo. Un compromiso con el país, la gente, el comercio exterior y, en definitiva, con la evolución de nuestra sociedad”, expresó.

González hizo especial énfasis en el valor de las personas dentro de la organización: “Estamos convencidos de que Montecon es su gente. El trabajo, el esfuerzo y la capacidad de nuestras personas constituyen un diferencial fundamental para nuestros clientes y para todos los que confían en nosotros”.