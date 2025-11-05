¡Hola !

Montecon reafirma su compromiso con el país, la innovación y el crecimiento en su 25° aniversario

A lo largo de este cuarto de siglo, Montecon­ ha invertido de forma sostenida en infraestructura, equipamiento, tecnología de gestión, desarrollo de software, mejora de procesos, seguridad operativa y profesionalización del trabajo portuario.

CEO de Montecon Martín González, presidente de Grupo Ultramar Richard von Appen y CEO de Ultraport Gabriel Tumani.

CEO de Montecon Martín González, presidente de Grupo Ultramar Richard von Appen y CEO de Ultraport Gabriel Tumani.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Roberto González, Leonardo Couto e Ignacio Iturburu.

Roberto González, Leonardo Couto e Ignacio Iturburu. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Josefina Reyes, Winston Larrosa, Carolina Badell y Matías Trindade.

Josefina Reyes, Winston Larrosa, Carolina Badell y Matías Trindade. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Justin Chiu y Pablo Fernández, de Evergreen, con Sofía Magallanes, gerenta comercial de Montecon.

Justin Chiu y Pablo Fernández, de Evergreen, con Sofía Magallanes, gerenta comercial de Montecon.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gustavo Barcia, Eduardo Boubet y Osvaldo Pirez.

Gustavo Barcia, Eduardo Boubet y Osvaldo Pirez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Josue Vinay, Carlos Varela, Mauricio Seluja y Álvaro Guerrero.

Josue Vinay, Carlos Varela, Mauricio Seluja y Álvaro Guerrero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alejandro Velcoff y Guzmán Menéndez.

Alejandro Velcoff y Guzmán Menéndez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Silvina Álvarez, Katherine Lapachian, César Bonaudi, Martín Varela y Daniel Acebal.

Silvina Álvarez, Katherine Lapachian, César Bonaudi, Martín Varela y Daniel Acebal. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Montecon celebró sus 25 años con una noche especial que reunió a más de 100 invitados, entre autoridades, clientes, proveedores y colaboradores, en un encuentro que combinó emoción, orgullo y mirada hacia el futuro. Desde su fundación en el año 2000, la empresa ha crecido con el Puerto de Montevideo, consolidándose como un actor clave en el desarrollo logístico del país y en la modernización del sistema portuario uruguayo.

A lo largo de este cuarto de siglo, Montecon­ ha invertido de forma sostenida en infraestructura, equipamiento, tecnología de gestión, desarrollo de software, mejora de procesos, seguridad operativa y profesionalización del trabajo portuario. También ha impulsado la capacitación y el desarrollo del talento, convencida de que el crecimiento de la organización se construye desde las personas.

La compañía ha sido pionera en innovación, destacándose por el desarrollo de un software propio de gestión portuaria y por la adopción de soluciones sostenibles. Entre ellas, sobresale la incorporación de grúas eléctricas de gran porte provenientes de Irlanda, las primeras de su tipo instaladas en un puerto a escala mundial, marcando un hito en eficiencia energética y compromiso ambiental.

Durante la celebración, el CEO de Montecon, Martín González, destacó el camino recorrido: “Son 25 años de sueños transformados en realidades, de apuestas e inversiones, de confianza de nuestros accionistas y de generaciones de oportunidades, empleo y desarrollo. Un compromiso con el país, la gente, el comercio exterior y, en definitiva, con la evolución de nuestra sociedad”, expresó.

González hizo especial énfasis en el valor de las personas dentro de la organización: “Estamos convencidos de que Montecon es su gente. El trabajo, el esfuerzo y la capacidad de nuestras personas constituyen un diferencial fundamental para nuestros clientes y para todos los que confían en nosotros”.

Además, el presidente de Grupo Ultramar­, Richard von Appen, explicó que “Montecon cumple 25 años muy comprometidos con el desarrollo del Puerto de Montevideo. Siempre hemos pensado que este puerto puede cumplir un rol muy relevante como hub del Río de la Plata. Tenemos toda la disposición de poder colaborar. Somos muy respetuosos de la institucionalidad, pero hemos pedido que nos dejen competir. Lamentablemente, tenemos una restricción y esperamos escuchar una solución porque tener varios operadores es bueno para Uruguay y para el comercio exterior”.

En estos 25 años, Montecon ha mantenido una apuesta firme por contribuir a que el puerto montevideano se consolide como un puerto de referencia regional, más eficiente, competitivo y abierto a la libre competencia. La compañía entiende que el desarrollo del puerto es clave para quienes producen, exportan e importan en Uruguay, y reafirma su compromiso de seguir creciendo con el país y su gente.

