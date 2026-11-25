La compañía repasó los avances de 2026 y compartió sus perspectivas sobre el desarrollo portuario y el comercio exterior

Jefa de Asuntos Organizacionales Katherine Lapachian rodeada por Martín García y César Casaña, del sindicato de Montecon.

Un espacio para compartir, hacer balance y mirar al futuro. Así fue el encuentro de fin de año de Montecon el miércoles 18 de noviembre en Carrasco Yacht North Shore. Al atardecer y con vista al lago Calcagno, la empresa reunió a clientes, socios comerciales e integrantes de su equipo para despedir el 2026.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Dedicada a la operación portuaria en el Puerto de Montevideo, Montecon aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del año. Entre ellos, se destacaron la continuidad de sus operaciones a lo largo de un año desafiante y la puesta en marcha del Centro de Capacitación Portuaria, que cuenta con un simulador de grúas para formar operadores en un entorno seguro.

Durante su intervención, el CEO de Montecon, Martín González Grisoli, recordó los 26 años de presencia de la empresa en Uruguay y reafirmó su compromiso con el desarrollo del comercio exterior. “Somos un socio para el puerto, para el comercio exterior y para el Estado”, aseguró.

Por su parte, Richard von Appen, presidente de Neltume Ports, grupo al que pertenece Montecon, destacó la importancia de las relaciones humanas en un contexto de transformación tecnológica. Subrayó el valor de la empatía, la confianza y el contacto personal como cualidades que las máquinas no pueden sustituir. En ese sentido, afirmó que el diferencial de la compañía está en sus equipos y en el vínculo con sus clientes.

También se refirió a las oportunidades que tiene Uruguay de ampliar su participación en el comercio internacional y a la importancia de contar con infraestructura logística que acompañe ese crecimiento.