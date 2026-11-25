Un espacio para compartir, hacer balance y mirar al futuro. Así fue el encuentro de fin de año de Montecon el miércoles 18 de noviembre en Carrasco Yacht North Shore. Al atardecer y con vista al lago Calcagno, la empresa reunió a clientes, socios comerciales e integrantes de su equipo para despedir el 2026.
Registrate gratis y seguí leyendo
Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería.
Dedicada a la operación portuaria en el Puerto de Montevideo, Montecon aprovechó la ocasión para repasar los principales hitos del año. Entre ellos, se destacaron la continuidad de sus operaciones a lo largo de un año desafiante y la puesta en marcha del Centro de Capacitación Portuaria, que cuenta con un simulador de grúas para formar operadores en un entorno seguro.
Durante su intervención, el CEO de Montecon, Martín González Grisoli, recordó los 26 años de presencia de la empresa en Uruguay y reafirmó su compromiso con el desarrollo del comercio exterior. “Somos un socio para el puerto, para el comercio exterior y para el Estado”, aseguró.
Por su parte, Richard von Appen, presidente de Neltume Ports, grupo al que pertenece Montecon, destacó la importancia de las relaciones humanas en un contexto de transformación tecnológica. Subrayó el valor de la empatía, la confianza y el contacto personal como cualidades que las máquinas no pueden sustituir. En ese sentido, afirmó que el diferencial de la compañía está en sus equipos y en el vínculo con sus clientes.
También se refirió a las oportunidades que tiene Uruguay de ampliar su participación en el comercio internacional y a la importancia de contar con infraestructura logística que acompañe ese crecimiento.
Para cerrar, invitó a los presentes a mantener un diálogo abierto y agradeció la confianza de quienes acompañan a Montecon, reafirmando la voluntad de seguir impulsando juntos el desarrollo de la actividad portuaria.