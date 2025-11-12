¡Hola !

Montevideo Diseña 2025: la piedra se impone en interiores y arquitectura

La exposición reúne a referentes de la arquitectura, el interiorismo y la decoración

Diseñador de interiores Carlos Areoso con Mercedes Menafra.

FOTO

Valentina Weikert
Directores de Montevideo Disena Martín y Diego Flores.

FOTO

Valentina Weikert
Disenadora de interiores Florencia Miller.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Hasta el 5 de diciembre, en la rambla República del Perú y Luis Alberto de Herrera, se lleva adelante una nueva edición de Montevideo Diseña, uno de los encuentros más destacados del año en arquitectura, interiorismo y diseño contemporáneo.

La muestra reúne a importantes exponentes de la decoración de interiores, en un mismo espacio, para celebrar la creatividad, la innovación y las nuevas tendencias del diseño.

Uno de los directores de Montevideo Diseña, Diego Flores, dijo a Galería que este 2025 trae varias novedades. “Este tipo de muestras proponen al mercado una serie de actualizaciones que tienen que ver con recursos tecnológicos, sistemas constructivos y materiales. Es el espacio en el que los proveedores presentan tendencias”, explicó, a la vez que resaltó la presencia de la piedra como material para distintos usos. Se utiliza para revestir paredes o pavimentos, tanto en su versión natural como en las de pasta. “Es un recurso que todos los diseñadores han usado”, comentó. Además de los usos más tradicionales, hoy se diseñan en piedra estufas, muebles e incluso mesas de ping-pong. “Es una tendencia que viene de Europa”, afirmó Flores.

En cuanto a la pintura para paredes, explicó que se está optando por las texturas: “Estamos acostumbrados a materiales líquidos que buscan la perfección a través de la resolución de imperfecciones (lo plano). Los texturados están irrumpiendo, seguramente debido a la utilización de la piedra. Al perímetro le estamos dando una piel distinta”, concluyó.

