MP profundizó en la innovación y el enfoque integral en cáncer de mama

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Medicina Personalizada (MP) convocó a profesionales de la salud a un encuentro médico titulado “Más allá del diagnóstico: innovación y enfoque integral en cáncer de mama”, que se realizó el martes 14 en la torre 4 del World Trade Center. La instancia invitó a reflexionar sobre los nuevos abordajes y desafíos en la detección y el tratamiento de esta enfermedad, con la mirada puesta en la actualización científica y la práctica clínica cotidiana.

El expositor principal fue el oncólogo argentino Fernando Petracci, especialista del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires y referente regional en oncología de precisión. Durante su presentación, compartió los avances más recientes en diagnóstico molecular, terapias dirigidas y medicina personalizada, y destacó la importancia de un abordaje multidisciplinario centrado en la paciente. Además, presentó dos casos clínicos junto con un panel de especialistas locales, lo que permitió un intercambio técnico enriquecedor entre colegas.

El panel estuvo integrado por el presidente electo de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, Dr. Diego Touya, el expresidente de la Sociedad Uruguaya de Mastología Dr. Carlitos Arévalo y el cirujano mastólogo y docente universitario Dr. Juan José Cossa, quienes moderaron la conversación desde sus respectivas áreas.

La actividad se enmarcó también en el desarrollo de la Clínica Mujer MP, un nuevo espacio que abrirá próximamente en Luis Ponce y Prudencio de Pena. Este centro ofrecerá un enfoque integral de la salud femenina, con un equipo interdisciplinario de especialistas en ginecología, obstetricia, mastología, endocrinología, nutrición y diagnóstico por imagen, entre otras áreas.