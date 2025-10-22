¡Hola !

MP profundizó en la innovación y el enfoque integral en cáncer de mama

La actividad se enmarcó también en el desarrollo de la Clínica Mujer MP, un nuevo espacio que abrirá próximamente en Luis Ponce y Prudencio de Pena

Jorge Gerez, Carlitos Arévalo, Fernando Petracci, Juan José Cossa, Enrique Pons y Diego Touya.

Jorge Gerez, Carlitos Arévalo, Fernando Petracci, Juan José Cossa, Enrique Pons y Diego Touya.

FOTO

Valentina Weikert
Lucía Guggeri, Frances Bergeret y Soledad Milans.

Lucía Guggeri, Frances Bergeret y Soledad Milans.

FOTO

Valentina Weikert
María Noel Zubillaga, Alberto del Campo y Rosario Gueçaimburu.

María Noel Zubillaga, Alberto del Campo y Rosario Gueçaimburu.

FOTO

Valentina Weikert
María Agustina Pienovi y Valentina Elicegui.

María Agustina Pienovi y Valentina Elicegui.

FOTO

Valentina Weikert
Leandro Viescas, Pilar Rodríguez y Rubén Chocho.

Leandro Viescas, Pilar Rodríguez y Rubén Chocho.

FOTO

Valentina Weikert

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Medicina Personalizada (MP) convocó a profesionales de la salud a un encuentro médico titulado “Más allá del diagnóstico: innovación y enfoque integral en cáncer de mama”, que se realizó el martes 14 en la torre 4 del World Trade Center. La instancia invitó a reflexionar sobre los nuevos abordajes y desafíos en la detección y el tratamiento de esta enfermedad, con la mirada puesta en la actualización científica y la práctica clínica cotidiana.

El expositor principal fue el oncólogo argentino Fernando Petracci, especialista del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires y referente regional en oncología de precisión. Durante su presentación, compartió los avances más recientes en diagnóstico molecular, terapias dirigidas y medicina personalizada, y destacó la importancia de un abordaje multidisciplinario centrado en la paciente. Además, presentó dos casos clínicos junto con un panel de especialistas locales, lo que permitió un intercambio técnico enriquecedor entre colegas.

Gerenta de Cauce Loly López, Cristina Berenbau, de la Fundación Clarita Berenbau, y Fabiana Kanovich y Francisco Lorente del Hotel Costanero.
El Hotel Costanero MGallery organizó un té junto a la Fundación Clarita Berenbau, para concientizar sobre el cáncer de mama
Por Federica Chiarino Vanrell

El panel estuvo integrado por el presidente electo de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, Dr. Diego Touya, el expresidente de la Sociedad Uruguaya de Mastología Dr. Carlitos Arévalo y el cirujano mastólogo y docente universitario Dr. Juan José Cossa, quienes moderaron la conversación desde sus respectivas áreas.

La actividad se enmarcó también en el desarrollo de la Clínica Mujer MP, un nuevo espacio que abrirá próximamente en Luis Ponce y Prudencio de Pena. Este centro ofrecerá un enfoque integral de la salud femenina, con un equipo interdisciplinario de especialistas en ginecología, obstetricia, mastología, endocrinología, nutrición y diagnóstico por imagen, entre otras áreas.

Con este tipo de propuestas, MP busca fortalecer el intercambio entre profesionales y seguir promoviendo un enfoque humano, interdisciplinario y actualizado en el cuidado de la salud femenina.

Día de la tartamudez: mitos y verdades de una condición que afecta a millones en todo el mundo
