Música uruguaya para celebrar los 130 años del BROU

El presidente del BROU Álvaro García dio un discurso acompañado por el secretario general Roberto Borrelli, el director Martín Fernández, la vicepresidenta Adriana Rodríguez y el segundo vicepresidente Leandro Francolino.

El Banco República (BROU) celebró sus 130 años con una gala especial en el Sodre, en la que se presentó la Selección Uruguaya Sinfónica —con más de 40 músicos bajo la dirección de Ignacio Algorta—, junto con varios artistas sorpresa que interpretaron temas del cancionero uruguayo y sudamericano.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El lunes 19, a sala llena, la institución festejó su aniversario. Fundada en 1896, en sus 13 décadas de existencia ha acompañado el desarrollo económico y social del Uruguay, brindando acceso al crédito y contribuyendo al crecimiento de la producción y el trabajo nacional.

Antes del espectáculo, el presidente del banco, Álvaro García, ofreció un discurso en el que recordó algunos hitos de la historia del BROU, que abrió sus puertas por primera vez el 22 de octubre de 1896. Con el directorio a sus espaldas, García recordó a “quienes estaban trabajando a todo vapor en la colocación de las letras de la fachada”, a quienes recibían la papelería, “esos pesados libros contables que se usarían solo una semana después”. Además, mencionó que, en ese entonces, los trabajadores, todos hombres, aprontaron sus corbatas y lustraron sus zapatos para la esperada inauguración.

Contó, también, que el banco fue creado el 4 de agosto de aquel año, durante la presidencia de Juan Idiarte Borda, a través de la Ley N.º 2.480, como “consecuencia directa de la crisis financiera de 1890 y la secuela de la quiebra del Banco Nacional”.

“Fue una época en la que había discusiones importantes entre los oristas y los papelistas: los que preferían el patrón oro y los que querían el papel moneda. En la práctica, los estancieros, comerciantes y tenedores de dinero lo que reclamaban era una institución fuerte. La idea fue construir un banco sólido basado en la administración pública del Estado”, relató, y agregó que entre sus propósitos se encontraba combatir la usura, apoyar a las fuerzas productivas y liberar al Estado de la dependencia de prestamistas privados. El BROU fue emisor de billetes hasta la creación del Banco Central, mediante la Ley N.º 13.594 del 1.º de marzo de 1967.