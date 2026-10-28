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Música uruguaya para celebrar los 130 años del BROU

El banco festejó su aniversario con una gala especial en el Sodre

Más de una decena de artistas tocaron junto a la Selección Uruguaya Sinfónica.

Más de una decena de artistas tocaron junto a la Selección Uruguaya Sinfónica.

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Lucila Castillo
El presidente del BROU Álvaro García dio un discurso acompañado por el secretario general Roberto Borrelli, el director Martín Fernández, la vicepresidenta Adriana Rodríguez y el segundo vicepresidente Leandro Francolino.

El presidente del BROU Álvaro García dio un discurso acompañado por el secretario general Roberto Borrelli, el director Martín Fernández, la vicepresidenta Adriana Rodríguez y el segundo vicepresidente Leandro Francolino.

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Lucila Castillo
De la Selección Uruguaya Sinfónica Ignacio y Helena Algorta junto a autoridades del BROU presidente Álvaro García, vicepresidenta Adriana Rodríguez y director Martín Fernández.

De la Selección Uruguaya Sinfónica Ignacio y Helena Algorta junto a autoridades del BROU presidente Álvaro García, vicepresidenta Adriana Rodríguez y director Martín Fernández.

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Lucila Castillo
Gerenta general en funciones del BROU Gabriela Fernández y José Polakof.

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Lucila Castillo
Horacio Urrutia, gerente ejecutivo de Marketing del BROU Hugo Auzàn Afonso, Virginia Jara y secretario general del BROU Roberto Borrelli.

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Lucila Castillo
Alfredo Halm, Diego Wollheim, Gabriela Pérez y Leonardo Loureiro.

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Lucila Castillo
Maximiliano Nogueira, Sergio Olmedo, Guillermo Arriaga y Víctor Bertón.

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Lucila Castillo
Fátima Villanueva, Nicolás Méndez, Jesús Pérez Ramos y Diego Sartore.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

El Banco República (BROU) celebró sus 130 años con una gala especial en el Sodre, en la que se presentó la Selección Uruguaya Sinfónica —con más de 40 músicos bajo la dirección de Ignacio Algorta—, junto con varios artistas sorpresa que interpretaron temas del cancionero uruguayo y sudamericano.

El lunes 19, a sala llena, la institución festejó su aniversario. Fundada en 1896, en sus 13 décadas de existencia ha acompañado el desarrollo económico y social del Uruguay, brindando acceso al crédito y contribuyendo al crecimiento de la producción y el trabajo nacional.

Antes del espectáculo, el presidente del banco, Álvaro García, ofreció un discurso en el que recordó algunos hitos de la historia del BROU, que abrió sus puertas por primera vez el 22 de octubre de 1896. Con el directorio a sus espaldas, García recordó a “quienes estaban trabajando a todo vapor en la colocación de las letras de la fachada”, a quienes recibían la papelería, “esos pesados libros contables que se usarían solo una semana después”. Además, mencionó que, en ese entonces, los trabajadores, todos hombres, aprontaron sus corbatas y lustraron sus zapatos para la esperada inauguración.

Contó, también, que el banco fue creado el 4 de agosto de aquel año, durante la presidencia de Juan Idiarte Borda, a través de la Ley N.º 2.480, como “consecuencia directa de la crisis financiera de 1890 y la secuela de la quiebra del Banco Nacional”.

“Fue una época en la que había discusiones importantes entre los oristas y los papelistas: los que preferían el patrón oro y los que querían el papel moneda. En la práctica, los estancieros, comerciantes y tenedores de dinero lo que reclamaban era una institución fuerte. La idea fue construir un banco sólido basado en la administración pública del Estado”, relató, y agregó que entre sus propósitos se encontraba combatir la usura, apoyar a las fuerzas productivas y liberar al Estado de la dependencia de prestamistas privados. El BROU fue emisor de billetes hasta la creación del Banco Central, mediante la Ley N.º 13.594 del 1.º de marzo de 1967.

A lo largo de estos años, el BROU se convirtió en una institución presente en la vida de generaciones de uruguayos, con cobertura en todo el país y atención continua las 24 horas, los siete días de la semana, a través de su aplicación.

“Somos fuente de crédito, tenemos un foco en la micro y mediana empresa y en la educación financiera. El Banco República, como dice nuestro himno, está siempre presente”. García señaló que hoy se enfrentan a nuevos desafíos como, por ejemplo, la revolución digital, la incorporación de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la ciberseguridad. “Son temas que nos desafían a diario y en los que ya estamos trabajando”, afirmó.

Antes de la música, se proyectó un video en el que se muestra la evolución del banco a través de las décadas, evidenciando cómo fueron cambiando las fachadas, los medios de comunicación y las formas de pago, entre otras cosas. Luego, acompañando a la orquesta, cantaron Diego Martino, Alberto Mandrake Wolf, Eduardo Pitufo Lombardo, Catherine Vergnes, Américo Young, Ernesto Tabárez, Gonzalo Brown, Josefina Damiani, El Reja, Claudio Martínez y Bárbara Jorcin

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