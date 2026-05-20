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Natalia Oreiro presentó su última película 'Nada entre los dos'

El largometraje, dirigido por Juan Taratuto, tuvo su preestreno en Movie de Montevideo Shopping

Director de RBS Entertainment Carlos Scheck, actriz Natalia Oreiro,&nbsp;director Juan Taratuto y director de RBS Entertainment Martín Rupenian.&nbsp;

Director de RBS Entertainment Carlos Scheck, actriz Natalia Oreiro, director Juan Taratuto y director de RBS Entertainment Martín Rupenian. 

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Valentina Weikert
Soraya Herrera y Vicente Fabre.&nbsp;

Soraya Herrera y Vicente Fabre. 

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Valentina Weikert
Alan Martínez y Bruno Aldana.&nbsp;

Alan Martínez y Bruno Aldana. 

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Valentina Weikert
De RBS Entertainment Marina Núñez y gerenta de&nbsp;Marketing de Movie María José Scremini.

De RBS Entertainment Marina Núñez y gerenta de Marketing de Movie María José Scremini.

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Valentina Weikert
Verónica Acosta y Ricardo Fabini.&nbsp;

Verónica Acosta y Ricardo Fabini. 

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Ann Snyder y James Thomas Snyder.

Ann Snyder y James Thomas Snyder.

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Valentina Weikert
Cynthia Celsi y Gabriela Moreira.

Cynthia Celsi y Gabriela Moreira.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La avant-première de Nada entre los dos reunió a invitados especiales, prensa, influencers­ y figuras del ambiente artístico en las salas de Movie, en Montevideo Shopping, donde se presentó oficialmente la película antes de su estreno en cines.

El encuentro contó con un espacio exclusivo ambientado para la ocasión, con alfombra roja, sector de fotografías y una recepción con aperitivos y bebidas. En ese marco, los protagonistas del filme y el director recorrieron la alfombra roja y compartieron la previa del estreno con los invitados y los medios presentes.

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Entre las figuras destacadas de la noche, estuvieron la actriz Natalia Oreiro y el director Juan Taratuto, quienes acompañaron la presentación de la película y participaron de entrevistas, fotografías y encuentros con la prensa. Luego de la recepción, los asistentes disfrutaron de una función exclusiva de Nada entre los dos, que llegará oficialmente a las salas este jueves 21.

La película es una producción de Cimarrón, Concreto Films y Particular Crowd, con distribución de RBS Entertainment. La historia propone un relato íntimo y encantador sobre el amor, en el que se explora el deseo, las decisiones personales y el frágil equilibrio entre la libertad individual y las expectativas sociales.

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