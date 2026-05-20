Natalia Oreiro presentó su última película 'Nada entre los dos'

La avant-première de Nada entre los dos reunió a invitados especiales, prensa, influencers y figuras del ambiente artístico en las salas de Movie, en Montevideo Shopping, donde se presentó oficialmente la película antes de su estreno en cines.
El largometraje, dirigido por Juan Taratuto, tuvo su preestreno en Movie de Montevideo Shopping
La avant-première de Nada entre los dos reunió a invitados especiales, prensa, influencers y figuras del ambiente artístico en las salas de Movie, en Montevideo Shopping, donde se presentó oficialmente la película antes de su estreno en cines.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
El encuentro contó con un espacio exclusivo ambientado para la ocasión, con alfombra roja, sector de fotografías y una recepción con aperitivos y bebidas. En ese marco, los protagonistas del filme y el director recorrieron la alfombra roja y compartieron la previa del estreno con los invitados y los medios presentes.
Entre las figuras destacadas de la noche, estuvieron la actriz Natalia Oreiro y el director Juan Taratuto, quienes acompañaron la presentación de la película y participaron de entrevistas, fotografías y encuentros con la prensa. Luego de la recepción, los asistentes disfrutaron de una función exclusiva de Nada entre los dos, que llegará oficialmente a las salas este jueves 21.
La película es una producción de Cimarrón, Concreto Films y Particular Crowd, con distribución de RBS Entertainment. La historia propone un relato íntimo y encantador sobre el amor, en el que se explora el deseo, las decisiones personales y el frágil equilibrio entre la libertad individual y las expectativas sociales.