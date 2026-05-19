Festival de Cannes: la emoción de John Travolta y la complicidad entre Leonardo Sbaraglia y Marion Cotillard

Uno de los momentos más emotivos del festival fue la sorpresiva entrega de una Palma de Oro de honor al actor de Grease y Pulp Fiction, quien, a juzgar por su expresión, era lo último que esperaba

John Travolta no pudo contener su emoción al recibir de sorpresa la Palma de Oro de honor.

La complicidad de Marion Cotillard y Leonardo Sbaraglia, las lágrimas de John Travolta y el divertido momento entre Vincent Macaigne y Laetitia Casta al subir las escaleras de la alfombra roja son algunas de las postales que el Festival de Cannes está dejando en su edición número 79.

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Uno de los momentos más emotivos del festival hasta el ahora ha sido la sorpresiva entrega de una Palma de Oro de honor a Travolta, quien, a juzgar por su expresión, era lo último que esperaba. Al subir al estrado a recibir el premio, el protagonista de clásicos como Grease y Pulp Fiction dijo que, para él, este premio vale más que un Oscar. “No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería por esto”, le dijo con los ojos vidriosos al delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, quien le entregó el galardón. Ese día, Travolta había presentado su primera película como director, Ven a volar conmigo, en una sección fuera de competencia.

Por su parte, el actor Vincent Macaigne y la modelo y actriz Laetitia Casta captaron todos los flashes al llegar a la presentación de la película ¡Llama a mi agente!, donde son compañeros de reparto. Al acercarse al borde de la larga escalera, Macaigne decidió alzar a Casta cual princesa para ahorrarle la incomodidad de subirla con sus stilettos.

Esa misma noche, la actriz Marion Cotillard y el argentino Leonardo Sbaraglia llegaron juntos a la alfombra roja para estrenar Karma, el thriller psicológico que protagonizan junto con Luis Zahera y Denis Ménochet.