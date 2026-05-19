Festival de Cannes: la emoción de John Travolta y la complicidad entre Leonardo Sbaraglia y Marion Cotillard

La complicidad de Marion Cotillard y Leonardo Sbaraglia, las lágrimas de John Travolta y el divertido momento entre Vincent Macaigne y Laetitia Casta al subir las escaleras de la alfombra roja son algunas de las postales que el Festival de Cannes está dejando en su edición número 79.
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Uno de los momentos más emotivos del festival hasta el ahora ha sido la sorpresiva entrega de una Palma de Oro de honor a Travolta, quien, a juzgar por su expresión, era lo último que esperaba. Al subir al estrado a recibir el premio, el protagonista de clásicos como Grease y Pulp Fiction dijo que, para él, este premio vale más que un Oscar. “No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería por esto”, le dijo con los ojos vidriosos al delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, quien le entregó el galardón. Ese día, Travolta había presentado su primera película como director, Ven a volar conmigo, en una sección fuera de competencia.
Por su parte, el actor Vincent Macaigne y la modelo y actriz Laetitia Casta captaron todos los flashes al llegar a la presentación de la película ¡Llama a mi agente!, donde son compañeros de reparto. Al acercarse al borde de la larga escalera, Macaigne decidió alzar a Casta cual princesa para ahorrarle la incomodidad de subirla con sus stilettos.
Esa misma noche, la actriz Marion Cotillard y el argentino Leonardo Sbaraglia llegaron juntos a la alfombra roja para estrenar Karma, el thriller psicológico que protagonizan junto con Luis Zahera y Denis Ménochet.
Marion Cotillard Leonardo Sbaraglia Cannes
La francesa Marion Cotillard y el argentino Leonardo Sbaraglia llegaron juntos al estreno de Karma, el thriller psicológico que protagonizan.
AFP
Odessa A'Zion e Isabelle Huppert Cannes
Odessa A’Zion e Isabelle Huppert asistieron a la proyección del thriller psicológico Karma en el Festival de Cannes.
AFP
Laetitia Costa Cannes
Vincent Macaigne y Laetitia Casta se robaron la atención de los fotógrafos al subir las escaleras de la alfombra roja de una forma muy particular.
EFE
Cara Delevigne
Cara Delevingne integra el reparto de Club Kid, una comedia dramática que se presentó en el Festival de Cannes.
AFP
Gillian Anderson Cannes
Gillian Anderson y su recogido ondulado deslumbraron en el estreno de Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma.