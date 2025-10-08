Novedades y tendencias en una noche de diseño

En una de las salas de Via Disegno, interioristas referentes, usando los productos de las marcas que se comercializan en el mall, montaron distintos espacios, como dormitorios y comedores. La instancia, llevada adelante el viernes 3, se llamó La Noche del Diseño, y mostró el eje que une a las 22 marcas que hoy conforman el centro comercial. Via Disegno es un lugar único en su tipo, está especializado en el diseño y la decoración.
Los creadores convocados fueron María Elena Salinas, None Fossati y Nayla Curi, Leticia Achard, Facundo Ferreira, Andrés Buencristiano, Virginia Chéchile, Valentina Padrón y Jennifer Fuchs.
Con estos expertos se conformó un recorrido inspirador entre las marcas residentes, los puestos de música, los tragos y las actividades que invitaron al encuentro y a celebrar el diseño.
El CEO de Via Disegno, Juan Luis Mateu, dijo a Galería que se trata del tercer año que se hace este tipo de muestra y aseguró que se “encaró con mucho entusiasmo, con un mall consolidado y con marcas trabajando al 100%”. Mateu comentó que se hizo una expansión de la galería con apuestas al sector gastronómico.
En esta oportunidad, se intentó dar visibilidad a interioristas que años anteriores no participaron de las muestras. “La idea es darles vida a los productos que se ofrecen, generando un espacio en el que se pueda dar a luz el trabajo de los profesionales de la decoración”.
Quien se hizo cargo del asesoramiento en marketing fue la empresa Newton, que tiene más de 10 años creando marcas y comunicándolas al mercado.