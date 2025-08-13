¡Hola !

Nueva muestra del colectivo artístico La Reconquista

La propuesta fue diversa: obras plásticas, ambientación sonora, videoarte e arte con inteligencia artificial

María Eugenia Pérez, Cecilia Trajtenberg, Mónica Talamás y Fabián Barros

FOTO

Adrián Echeverriaga
El artista Hema Toma con las gafas de realidad virtual

FOTO

Adrián Echeverriaga
Alejandro García y María José Basterech&nbsp;

FOTO

Adrián Echeverriaga
Marcelo Fernández y Noelia Burlé

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El colectivo artístico La Reconquista presentó Exhibicionismo, una propuesta que reunió obras plásticas, ambientación sonora, videoarte, arte con inteligencia artificial y experiencias inmersivas en el metaverso.

La exposición integró el trabajo plástico de María Eugenia­ Pérez Burger y de Mónica­ Talamás­ Sarli, con la ambientación sonora de Cecilia Trajtenberg­, mientras que las proyecciones estuvieron a cargo de Fabián Barros, docente y coordinador de la Licenciatura en Diseño, Arte y Tecnología de la ORT.

Además, se incluyeron dos trabajos del colectivo. Por un lado, La hora mágica, expuesta en la Korea Foundation Gallery de Seúl (hasta setiembre de este año), propone un cruce poético y visual entre Uruguay y Corea. Parte de textos de Talamás, inspirados en el siju y el haiku —formas poéticas orientales—, e ilustrados por Pérez. Estos elementos confluyen en una pieza de videoarte. La obra también tiene una expresión digital en el metaverso desarrollada por Barros con la colaboración de estudiantes y egresados de ORT.

Generaciones explora la expansión de la obra de Talamás a través de la inteligencia artificial. Barros fue el encargado de esta experimentación visual en colaboración con Pedro Corso, que compuso la banda sonora. La obra se exhibe en el Subte como parte de la exposición.

