Orsi firmó declaraciones sobre libertad de prensa y puso el foco en los desafíos actuales
El encuentro del presidente de la República con la SIP subrayó el impacto del entorno digital y la necesidad de reforzar la protección de los periodistas
Vicepresidente primero de la SIP Carlos Hugo Jornet y presidente de la República Yamandú Orsi.
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Valentina Weikert
Presidenta del Comité Ejecutivo de la SIP Gabriela Vivanco, vicepresidente primero de la SIP Carlos Hugo Jornet, presidente de la República Yamandú Orsi, expresidente de la SIP Danilo Arbilla, vicepresidente segundo de la SIP Michael Greenspon, copresidente de la Comisión Legal de la SIP Martín Etchevers y director ejecutivo de la SIP Carlos Lauría.
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Director periodístico de Canal 5 Sergio Silvestri, director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, editor general de Búsqueda Guillermo Draper y director ejecutivo de la SIP Carlos Lauría.
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Embajador y representante permanente de Uruguay ante la OEA Edison Lanza y copresidente de la Comisión Legal de la SIP Martín Etchevers.
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Administrador general de El País Guillermo Scheck y director de El País Martín Aguirre con el vicepresidente primero de la SIP Carlos Hugo Jornet.
El apretón de manos cerró la escena. Antes, hubo intercambio, algunas sonrisas y una mesa donde los papeles ya estaban listos. Frente al fondo azul de Presidencia, Yamandú Orsi recibió a representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y firmó dos declaraciones que, aunque conocidas, volvieron a ponerse en primer plano. Fue el lunes 6 en la Torre Ejecutiva.
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No hubo demasiadas vueltas. “No lo hacemos como un saludo a la bandera”, señaló el presidente, marcando el tono desde el inicio. La frase funcionó como síntesis de lo que vino después: una defensa de la libertad de expresión como parte de una forma de hacer política, que en Uruguay suele asumirse más como base que como discusión. Desde un costado de la sala, la delegación de la SIP —Carlos Hugo Jornet, Michael Greenspon, Gabriela Vivanco, Martín Etchevers, Danilo Arbilla y Carlos Lauría— siguió de cerca la instancia.Sobre la mesa quedaron dos documentos. La Declaración de Chapultepec, de 1994, con sus principios más clásicos —no censura, acceso a la información, protección a periodistas— y la de Salta, más reciente, que corre el foco hacia el presente. Ahí aparecen otras tensiones: plataformas, circulación de contenidos, campañas digitales que ya no siempre tienen un origen claro.
En ese punto, el presidente Orsi se detuvo un poco más. Habló de nuevas formas de presión, de dinámicas que pueden amplificar o silenciar, y de la necesidad de actualizar las reglas sin perder el eje. Sin tecnicismos, pero con una idea clara: lo que antes era evidente hoy se complejiza
También hubo una mirada hacia atrás, más breve, casi como un recordatorio. Leyes, decisiones y prácticas que fueron marcando un camino. “Los países no se refundan cada cinco años”, dijo, en una frase que sonó más a definición que a argumento.
El tono cambió cuando se detuvo en el presente más concreto. Ahí entraron las amenazas al ejercicio del periodismo y el peso que viene tomando el crimen organizado en la región. Orsi adelantó que el tema estará dentro del nuevo Plan Nacional de Seguridad, con atención específica a ese escenario.
Del lado de la SIP, el reconocimiento vino acompañado de contexto. Su vicepresidente primero, Carlos Hugo Jornet, habló de un escenario donde la relación entre poder y prensa se volvió más tirante y destacó a Uruguay como un caso particular, un lugar donde el desacuerdo todavía no rompe el diálogo.
En ese marco, trajo una escena de hace algunos años en una redacción montevideana, con dirigentes de distintos partidos compartiendo espacio incluso después de críticas públicas. Un gesto simple, no tan habitual en otros países.
Más allá de la firma, lo que quedó fue una lista de temas que ya no se pueden esquivar: la sostenibilidad de los medios, la presión —muchas veces digital— sobre periodistas, el rol de las plataformas y la circulación de desinformación.