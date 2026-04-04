Una ruta de tapas para viajar a España sin salir de Montevideo

Del 17 al 26 de abril, este festival de tapas que ya va por su quinta edición en Argentina, llega por primera vez a Montevideo con la invitación a recorrer distintos restaurantes de la ciudad que presentan tapas inspiradas en la tradición española. Desde guiños a la Comunidad de Madrid hasta versiones más contemporáneas, siempre pensadas para compartir y descubrir nuevos sabores en formato pequeño.
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Impulsado por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Uruguay, el festival propone una experiencia que va más allá de lo gastronómico. Cada tapa funciona como una pequeña invitación que acerca a España y su cultura, reforzando la idea de la cocina como puerta de entrada al viaje. Un plan ideal para sumar a la agenda otoñal, tanto para locales como para quienes visitan la ciudad.
Funciona de esta manera: cada restaurante participante va a tener un menú especial con 2 o 3 tapas únicas creadas para el festival. Cada restaurante arma su propia propuesta.
No hace falta comprar entradas. Es una experiencia libre que se ajusta a las modalidades de cada establecimiento, como por ejemplo, si trabajan con reserva previa o no. Varios de los restaurantes participantes ofrecen opciones sin gluten.
Además, en cada restaurante habrá disponible un QR para votar por la tapa favorita y participar por un sorteo de una cena para ocho personas.
La información completa sobre circuitos, restaurantes y propuestas estará próximamente disponible en la cuenta de Instagram @tapeando.ok .