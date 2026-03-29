Un lugar mágico en Polonia donde profesionalizar el arte de ser mimo

El Teatro de Pantomima de Breslavia (Wroclaw, en polaco), fundado en 1956 en Polonia por el director y mimo Henryk Tomaszewski, es una de las compañías de mimo más importantes del mundo, con una historia influyente en el teatro contemporáneo. En escena, no se habla. Pero tampoco se imita. Lo que aparece es una forma de pensamiento hecha movimiento.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Nació como un estudio de pantomima dentro de un teatro dramático experimental y luego se convirtió en una compañía estatal que giró por todo el mundo (estuvo en Europa, Japón, América Latina y Australia). Esta escuela de teatro formó generaciones de artistas que después crearon sus propios lenguajes escénicos y sigue activa hasta hoy, manteniendo esa línea de investigación del cuerpo como lenguaje.

En la otra orilla Cuatro exposiciones artísticas para visitar en Buenos Aires en Semana de Turismo

Es considerado el núcleo de la llamada “escuela polaca de mimo”, que revolucionó el lenguaje corporal en escena y hoy es un teatro que cuestiona el dominio de la palabra y pone el cuerpo en el centro, toda una hazaña en tiempos saturados de discurso. Su propuesta fue y sigue siendo osada: correr a las palabras y devolverle al cuerpo su capacidad de decir.

A diferencia del mimo más clásico —al mejor estilo Marcel Marceau, quien definía a la mímica como “el arte del silencio”—, en esta escuela se crea un lenguaje diferente, con una estética más plástica, casi escultórica, con mucha influencia de la danza. Hoy, casi 70 años después, la compañía sigue con una programación estable y nuevas producciones cada año.

Sobre la calle Aleja Dbowa, la sede del Teatro de Pantomima de Breslavia es más que una casona típica. Un impecable jardín de casi 300 metros cuadrados funciona como escenario. Es un pequeño universo narrativo. Allí, cobran vida personajes y las historias se despliegan entre la vegetación y los juegos de luces con el sol. Las escenas no se montan sobre el espacio, nacen de él. Así, el teatro deja de concebirse en caja negra para volverse paisaje.

El Teatro de Pantomima de Wrocaw es un jardín abierto en Breslavia, Polonia En Breslavia, lo fantástico y lo artístico conviven en teatro y paisaje. Wrocaw Mime Theatre

En ese entorno se presentan adaptaciones como Microcosmos, inspirada en Pulgarcita, o espectáculos para niños como La reina, basada en La reina de las nieves (cuento de Hans Christian Andersen), donde elementos como fuentes, bancos y árboles forman parte activa de la acción.

Pero el jardín no es solo teatro. También hay un cine al aire libre —con proyecciones de cine mudo acompañadas por música en vivo—, conciertos, talleres y ensayos abiertos. Todo en un espacio donde el arte no se encierra, sino que circula.

Cuentos polacos y lo fantástico como materia escénica

Aunque en sus inicios su teatro dialogaba con grandes textos, con el tiempo Tomaszewski se fue alejando de la literatura para buscar inspiración en otras áreas, como el cine mudo, el teatro oriental —en especial el kabuki—, la psicología e incluso su propio entorno. Muchas de sus obras surgen de un territorio donde lo real y lo fantástico conviven, tal y como en su Polonia natal, y en los cuentos tradicionales del norte de Europa.

No se trata de adaptar historias, se trata de construir atmósferas, y en esa forma de narrar hay algo un poco inquietante, onírico. Porque en las legendarias tierras de Lechia (nombre histórico de Polonia) la fantasía no es un recurso narrativo, sino una forma de leer el paisaje.

La región de Baja Silesia —donde se encuentra Breslavia— está repleta de bosques densos, montañas cubiertas de niebla, lagos y cuevas que por sí solas construyen un escenario que no necesita intervención de la imaginación para parecer irreal, que guarda historias de cultos antiguos y rituales paganos. La región está salpicada por más de 600 castillos y palacios, alrededor de los que circulan los secretos de princesas dolientes, embrujos, pasadizos ocultos y presencias inexplicables.

Fortaleza medieval del Castillo de Grodziec Polonia Fortaleza medieval del Castillo de Grodziec. Google Arts & Culture

Una de las figuras más conocidas de la mitología polaca es Rübezahl, un espíritu de las montañas capaz de manipular el clima y de intervenir en la vida de las personas, a veces para ayudarlas y otras para castigarlas.

gnomos en Polonia Gnomos de Wroclaw Map

Y por si todo eso fuera poco, Breslavia fue capital europea de la cultura en 2016 y es el hogar de más de 600 enanos urbanos, que se pueden ver paseando por sus calles. Cada figura tiene su propio nombre y características, todo esto explicado en la página web dedicada especialmente a estos gnomos.

En esta ciudad, las leyendas locales todavía se transmiten, sobre todo, a través del arte. Que no es inventar mundos, sino percibir los que ya existen.