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Pablo Menoni presentó en ADM las claves para la temporada turística 2027

“Seguimos con el convencimiento de que el turismo va a ser el sector que le brinde esos puntos de crecimiento al Producto Bruto Interno que el país necesita”, afirmó Menoni

Secretario general de ADM Nilo Peile, intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, intendente de Canelones Francisco Legnani, segundo vicepresidente de ADM Gustavo Abuchalja, intendente de Maldonado Miguel Abella, intendente de Rocha Alejo Umpiérrez y ministro de Turismo Pablo Menoni.

Secretario general de ADM Nilo Peile, intendente de Colonia Guillermo Rodríguez, intendente de Canelones Francisco Legnani, segundo vicepresidente de ADM Gustavo Abuchalja, intendente de Maldonado Miguel Abella, intendente de Rocha Alejo Umpiérrez y ministro de Turismo Pablo Menoni.

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Lucila Castillo
Marina López, Juan Carlos López Mena y Carlos Moreira.&nbsp;

Marina López, Juan Carlos López Mena y Carlos Moreira. 

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Lucila Castillo
Jorge Tomasi, Jorge Gandini y Juan Pígola.

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Lucila Castillo
Matías Carluccio, Damián Pera, Carolina Herrera y Hernán Romay.

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Lucila Castillo
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Una vez más, la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) organizó su clásico almuerzo de trabajo. En esta oportunidad, el miércoles 9, en el ballroom del Radisson Victoria Plaza Hotel, empresarios de todo el país se reunieron para escuchar al ministro de Turismo, Pablo Menoni. Asistieron, además, cuatro intendentes: de Canelones, Francisco Legnani; de Colonia, Guillermo Rodríguez; de Maldonado, Miguel Abella, y de Rocha, Alejo Umpiérrez.

Menoni presentó las principales líneas de trabajo de cara a la temporada 2027 y anunció nuevas medidas para fortalecer la llegada de turistas.

Durante su disertación, el ministro destacó el rol del turismo como motor de desarrollo económico y generador de empleo. “Seguimos con el convencimiento de que el turismo va a ser el sector que le brinde esos puntos de crecimiento al Producto Bruto Interno que el país necesita”, afirmó. Menoni informó que se extenderá durante toda la temporada 2027 la exoneración total del IVA para turistas no residentes en servicios gastronómicos, alquiler de vehículos sin chofer y servicios para fiestas y eventos.

“Estamos hablando, a partir de ahora, de competitividad y no de precio. Estamos hablando de valor. Tenemos que ir por aquellas cosas que nos hacen diferentes”, sostuvo.

De cara a la temporada que viene, el ministerio continúa trabajando en una agenda que articula promoción, conectividad, incentivos e inversión, con el objetivo de consolidar al turismo como un sector estratégico para el crecimiento económico y el desarrollo del país.

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