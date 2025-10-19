¡Hola !

Pao Cid inauguró La Sede, su nuevo espacio de belleza en Pocitos

Un lugar para entrenar la piel, probar texturas, descubrir el método FaceFit y respirar la energía del universo Pao Cid

FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Pao Cid, la marca uruguaya que redefine el concepto de belleza real, inauguró La Sede, un espacio pensado para vivir la experiencia beauty en su versión más activa, actual y sensorial. Nada de spa, nada de relax. La Sede es energía, movimiento y método. Un punto de encuentro donde se entrena la piel, se prueban productos y se respira identidad.

En su interior conviven dos universos complementarios: el nail bar, con una carta de colores y texturas inspirada en las últimas tendencias —desde los tonos glazed hasta efectos 3D—, y el método FaceFit, tratamiento facial insignia de la marca que trabaja la musculatura del rostro combinando técnicas manuales y aparatología de alta potencia. El resultado es inmediato: definición, tonicidad y una piel visiblemente más viva.

El espacio, en Lázaro Gadea 955, fue concebido como un hub creativo donde las cosas suceden. Testings, presentaciones, workshops y encuentros conectan a la comunidad ninja —como Pao Cid llama a sus seguidoras— con el universo de la marca, que encontró su diferencial en la autenticidad y en la construcción de una belleza que se mueve, que no se disfraza ni se detiene.

“Quise que La Sede fuera el lugar donde la marca se sienta viva. Donde se respire innovación, técnica, moda y comunidad. Un espacio para entrenar la cara, pero también las ganas”, explicó Pao Cid, fundadora y directora creativa.

