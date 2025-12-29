PEN homenajeó a la comunicadora uruguaya Nelly Fernández

Fue una figura clave para el avance de las mujeres en los medios

Secretario de PEN Andrés Serratta, tesorero de PEN Gustavo Gómez Rial, Nelly Fernandez, presidente de PEN Ruperto Long e integrante de la directiva de PEN Miguel Álvarez Montero.

El centro PEN Uruguay, una organización internacional fundada en Londres en octubre de 1921, reconoció la trayectoria de la comunicadora Nelly Fernández por ser una referente del periodismo y una pionera de la lucha por la equidad.

El presidente de PEN Uruguay, Ruperto Long, aseguró a Galería que decidieron homenajear a Fernández porque fue clave en el avance del papel de la mujer en los medios de comunicación. “Ella fue una de las creadora de la Asociación de Mujeres Periodistas del Uruguay (AMPU). Abrió puertas y empezó hace años con esa tarea. No se quedó en eso, colaboró, también, en la elaboración de leyes que fueron un verdadero avance en el retorno a la democracia”. Fernández fue una de las impulsoras de la Ley 16.045 (Sobre Igualdad de Trato y Oportunidades para Ambos Sexos en la Actividad Laboral), presentada por Raquel Macedo y promulgada en 1989.

La distinción de PEN fue la primera de esta clase, y Long dijo que espera que se repita en años venideros. “Siempre con el mismo espíritu: gente con trayectoria destacada en el plano profesional y que haya contribuido al avance de los derechos”, afirmó.

Por su parte, Fernández aseguró, con una lucidez impecable a sus 96 años, que ser reconocida por primera vez en solitario la emocionó. Dijo que no siente que haya llegado tarde: “Nunca busqué el reconocimiento, soy una trabajadora empedernida”. En la actualidad, trabaja en el Centro de Residentes de Rocha, un grupo que trabaja por el departamento. Además de pelear por la igualdad de la mujer, también se preocupa por los adultos mayores.

Consultada sobre qué mensaje les dejaría a las periodistas actuales, afirmó: “No están ocupando un lugar gratis, es un sitio que tiene un precio. Que no le regalen nada a nadie, pero que ayuden y utilicen los medios para lo que tienen que ser utilizados”, que es colaborar con la comunidad.