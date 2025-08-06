¡Hola !

Perla Sicco celebró sus 90 años en el Carrasco Yacht

Con energía y elegancia, reunió a su familia y a sus amigos en una noche colmada de afecto, detalles y sorpresas

Gerardo Cancela, Mónica Devoto, Perla Sicco, Sandra Devoto y Fernando Marguery

Gerardo Cancela, Mónica Devoto, Perla Sicco, Sandra Devoto y Fernando Marguery

FOTO

Valentina Weikert
Amparo Marizcurrena y Luis Muxi

Amparo Marizcurrena y Luis Muxi

FOTO

Valentina Weikert
Stella Rodríguez y Lucía Hill

Stella Rodríguez y Lucía Hill

FOTO

Valentina Weikert
Gonzalo Suzacq y Malena López

Gonzalo Suzacq y Malena López

FOTO

Valentina Weikert
Laura Acevedo y Alejandro Suzacq

Laura Acevedo y Alejandro Suzacq

FOTO

Valentina Weikert
Rodrigo Suzacq y Valentina y Lucas Cancela

Rodrigo Suzacq y Valentina y Lucas Cancela

FOTO

Valentina Weikert
Marina Devoto y Graciana Noya

Marina Devoto y Graciana Noya

FOTO

Valentina Weikert
Marcelo Fumagalli y Alicia Bajac

Marcelo Fumagalli y Alicia Bajac

FOTO

Valentina Weikert
Ana María Lena y Angélica Pérez

Ana María Lena y Angélica Pérez

FOTO

Valentina Weikert
Inés Dartayet y Valeria Reborati

Inés Dartayet y Valeria Reborati

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Dicen que la edad es solo un número, y Perla Sicco es prueba de ello. A sus 90 años, celebró un divertido cumpleaños rodeada de seres queridos en una fiesta íntima y cuidada en cada rincón del Carrasco Yacht.

Con un vestido diseñado por Claudia Bica para Maison C, Perla recibió personalmente a cada uno de los invitados. A su lado, un sinfín blanco y el fotógrafo Diego Martínez daban la bienvenida registrando cada instante de esta noche tan significativa.

Leé además

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

Ya en el salón principal, la ambientación y la propuesta gastronómica de Palermo Hnos. marcaron el tono de la velada. Se sirvieron mesas mediterráneas con tapeo de bocados fríos y calientes y, como plato principal, cintas negras con crema de langostinos y salmón. La mesa dulce incluyó una cuidada selección de petit fours, shots y tortas, acompañadas por el té Sinfonía, creación de la sommelière de té e hija de Perla, Mónica Devoto.

“Mi madre es una mujer de 90 años que pasa desapercibida”, comentó Devoto en referencia a la intensa vida social y activa rutina de Perla. Sigue manejando, toma clases de tejido y crochet, practica yoga, es tapicista —su oficio de toda la vida— y además asiste a clases de historia del arte junto con sus amigas.

La sorpresa final de la noche fue la actuación del Cuarteto del Amor, que emocionó profundamente a la cumpleañera. Como recuerdo, cada invitado se llevó una foto impresa del inicio de la noche: un símbolo tangible de un encuentro tan entrañable como inolvidable.

