Perla Sicco celebró sus 90 años en el Carrasco Yacht

Dicen que la edad es solo un número, y Perla Sicco es prueba de ello. A sus 90 años, celebró un divertido cumpleaños rodeada de seres queridos en una fiesta íntima y cuidada en cada rincón del Carrasco Yacht.
Con energía y elegancia, reunió a su familia y a sus amigos en una noche colmada de afecto, detalles y sorpresas
Dicen que la edad es solo un número, y Perla Sicco es prueba de ello. A sus 90 años, celebró un divertido cumpleaños rodeada de seres queridos en una fiesta íntima y cuidada en cada rincón del Carrasco Yacht.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Con un vestido diseñado por Claudia Bica para Maison C, Perla recibió personalmente a cada uno de los invitados. A su lado, un sinfín blanco y el fotógrafo Diego Martínez daban la bienvenida registrando cada instante de esta noche tan significativa.
Ya en el salón principal, la ambientación y la propuesta gastronómica de Palermo Hnos. marcaron el tono de la velada. Se sirvieron mesas mediterráneas con tapeo de bocados fríos y calientes y, como plato principal, cintas negras con crema de langostinos y salmón. La mesa dulce incluyó una cuidada selección de petit fours, shots y tortas, acompañadas por el té Sinfonía, creación de la sommelière de té e hija de Perla, Mónica Devoto.
“Mi madre es una mujer de 90 años que pasa desapercibida”, comentó Devoto en referencia a la intensa vida social y activa rutina de Perla. Sigue manejando, toma clases de tejido y crochet, practica yoga, es tapicista —su oficio de toda la vida— y además asiste a clases de historia del arte junto con sus amigas.
La sorpresa final de la noche fue la actuación del Cuarteto del Amor, que emocionó profundamente a la cumpleañera. Como recuerdo, cada invitado se llevó una foto impresa del inicio de la noche: un símbolo tangible de un encuentro tan entrañable como inolvidable.