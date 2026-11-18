Del lino y los tonos cálidos que evocan los días de sol a los accesorios que remiten a nuevos destinos, la moda uruguaya encontró distintas formas de anticipar el verano. En el marco de una nueva edición de MoWeek, Petra y The Black House presentaron sus colecciones para la temporada primavera-verano 2027, con dos propuestas que llevaron a la pasarela estilos y universos diferentes.
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La edición Primavera-Verano SS26 de MoWeek se desarrolló del viernes 13 al domingo 15 y reunió a más de 120 marcas de diseño uruguayo. Con actividades presenciales en Carrasco y un circuito de compras en línea, la plataforma volvió a poner el foco en la creatividad local y en las nuevas propuestas de la industria. Entre las presentaciones de esta edición se destacaron los desfiles de Petra y The Black House.
Bajo el nombre Fulgor, Petra presentó una colección inspirada en el sol, su luz y la calidez de los días de verano. La propuesta, diseñada y confeccionada con talento uruguayo, combinó prendas frescas y siluetas livianas con una paleta que recorrió los tonos arena, tierra, amarillo, rojo y fucsia, junto con algunos contrastes en azul marino y negro. El lino, los tejidos livianos, los flecos y el cuero nacional tuvieron protagonismo, al igual que su línea de calzado artesanal. Antes de comenzar, Agustina Oromí, de Petra, recordó los 10 años de la marca en MoWeek y agradeció el espacio que la plataforma brinda al diseño nacional.
Por su parte, The Black House presentó Wayfarer SS27, una colección de Charlie Xray y Matilde Pacheco que trasladó la atención hacia una estética más moderna. Con los viajes como punto de partida, la propuesta exploró la idea de desplazarse liviano y adaptarse a nuevos entornos. Los accesorios, como termos o bolsos, acompañaron las prendas y reforzaron el concepto de una colección pensada para distintos escenarios, con el trabajo artesanal en tejido de punto como uno de sus rasgos distintivos.
Dos propuestas diferentes que, desde sus propios lenguajes, ofrecieron distintas maneras de vestir y vivir el verano.