Entre la inspiración solar de Fulgor y la estética viajera de Wayfarer, las marcas llevaron a la pasarela dos interpretaciones diferentes del la temporada

Del lino y los tonos cálidos que evocan los días de sol a los accesorios que remiten a nuevos destinos, la moda uruguaya encontró distintas formas de anticipar el verano. En el marco de una nueva edición de MoWeek, Petra y The Black House presentaron sus colecciones para la temporada primavera-verano 2027, con dos propuestas que llevaron a la pasarela estilos y universos diferentes.

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La edición Primavera-Verano SS26 de MoWeek se desarrolló del viernes 13 al domingo 15 y reunió a más de 120 marcas de diseño uruguayo. Con actividades presenciales en Carrasco y un circuito de compras en línea, la plataforma volvió a poner el foco en la creatividad local y en las nuevas propuestas de la industria. Entre las presentaciones de esta edición se destacaron los desfiles de Petra y The Black House.

Bajo el nombre Fulgor, Petra presentó una colección inspirada en el sol, su luz y la calidez de los días de verano. La propuesta, diseñada y confeccionada con talento uruguayo, combinó prendas frescas y siluetas livianas con una paleta que recorrió los tonos arena, tierra, amarillo, rojo y fucsia, junto con algunos contrastes en azul marino y negro. El lino, los tejidos livianos, los flecos y el cuero nacional tuvieron protagonismo, al igual que su línea de calzado artesanal. Antes de comenzar, Agustina Oromí, de Petra, recordó los 10 años de la marca en MoWeek y agradeció el espacio que la plataforma brinda al diseño nacional.

Por su parte, The Black House presentó Wayfarer SS27, una colección de Charlie Xray y Matilde Pacheco que trasladó la atención hacia una estética más moderna. Con los viajes como punto de partida, la propuesta exploró la idea de desplazarse liviano y adaptarse a nuevos entornos. Los accesorios, como termos o bolsos, acompañaron las prendas y reforzaron el concepto de una colección pensada para distintos escenarios, con el trabajo artesanal en tejido de punto como uno de sus rasgos distintivos.