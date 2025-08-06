Pipe Stein presentó su podcast audiovisual 'Vayas adonde vayas'

El programa se puede escuchar en la web de la plataforma Magnolio Podcast, Spotify y las radios 810 AM y 92.5 FM

“El tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión... pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión”. Con esta frase el personaje de Guillermo Francella —Pablo Sandoval— hace ver a su colega Benjamín Espósito —Ricardo Darín­— que el objetivo de su investigación, el asesino de una chica, puede transformar lo que quiera, menos su pasión por Racing (Argentina). Gracias a esta reflexión, los protagonistas de la película argentina El secreto de sus ojos (dirigida por Juan José Campanella) logran, en la cancha, encontrar al asesino.

Si bien Pipe Stein no mencionó la película en la presentación de su podcast audiovisual Vayas adonde vayas. Historia de amor, el concepto es el mismo: la pasión es algo que no se puede cambiar, que nos emociona y nos conmueve hasta las lágrimas. Así lo dejó demostrado Pipe con el video en el que el grupo de cumbia Los Palmeras, en la ceremonia de la Conmebol­ Sudamericana de 2019, cantaron Soy sabalero para los hinchas de Colón­ de Santa Fe. En ese momento, varios de los espectadores se largaron a llorar ante el “himno” que caracteriza a su equipo. Pipe dijo que ese fragmento representa lo que él quiso plasmar en su podcast, una recopilación de 10 entrevistas a personalidades de distintas áreas pero hinchas a muerte de algún cuadro de fútbol.

El primero fue Jaime Roos, un artista que hace años no da una nota a un medio de prensa, pero que en este caso se vio seducido por la propuesta de hablar del equipo de sus amores: Defensor. No es casualidad que Stein haya empezado por Defensor, ya que él es uno de sus más fieles seguidores. Ese primer episodio ya se puede escuchar en El Espectador Deportes, la web de la plataforma Magnolio Podcast, Spotify y las radios 810 AM y 92.5 FM. En la presentación del proyecto el miércoles 23 de julio en Magnolio Sala, el publicista se refirió a la aventura que fue realizar este proyecto que contó con el apoyo de la productora audiovisual Pardelión. Mientras se conocía la decena de nombres del Río de la Plata que forman parte del ciclo, el músico Pino Arocena interpretó las canciones de las canchas en versiones acústicas superrelajadas.

Las entrevistas, que aparecen semanalmente, se realizaron a los argentinos Roberto Moldavsky, que habló sobre Boca Juniors, Sebastián Wainraich (Atlanta) y Julieta Pink (River Plate), y a los uruguayos Pichu Straneo (Racing), Pato Pita (Peñarol), Gabriel Peluffo (Nacional), el Gran Gustaf (Fénix), Jorge Nasser (River Plate) y Rafa Cotelo (Cerro).