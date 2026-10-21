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Polo Ralph Lauren abrió un nuevo local en Punta Carretas Shopping con una noche de moda y arte

En una noche con música en vivo y arte personalizado, se presentó la colección Summer 2026

Lupe Serrano mira la nueva colección Summer 2026 de Polo Ralph Lauren.

Lupe Serrano mira la nueva colección Summer 2026 de Polo Ralph Lauren.

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Adrián Echeverriaga
Cami Peric, Vanessa Gelezoglo y Ale Rienzi.

Cami Peric, Vanessa Gelezoglo y Ale Rienzi.

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Adrián Echeverriaga
Agnes y Ana Elena Lenoble.

Agnes y Ana Elena Lenoble.

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Adrián Echeverriaga
Alejandra Forlán y Daniela Marasco.

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Adrián Echeverriaga
Jorge Morini junto a Jorge Enríquez y Pablo Durán.

Jorge Morini junto a Jorge Enríquez y Pablo Durán.

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Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

El nuevo local de Polo Ralph Lauren en Punta Carretas Shopping tuvo su encuentro inaugural con una propuesta en la que la moda compartió protagonismo con el arte. El sonido de un saxofón acompañó las conversaciones de los invitados, mientras los tragos y los pequeños bocados dulces y salados daban marco a la noche. En Boulevard Punta Carretas, la tienda combina madera, alfombras texturizadas y detalles arquitectónicos que aportan calidez al espacio.

Entre las prendas de la colección Summer 2026, Gisel Galarce pintaba retratos en vivo, sentada en una mesa rodeada de pinceles, pinturas y obras. Con acuarelas y un estilo minimalista, la artista buscaba capturar la esencia de cada persona sin dibujar los rasgos de su rostro. El protagonismo quedaba en la ropa, los peinados y el movimiento de los colores. Los retratos podían llevarse como recuerdo de la noche.

La experiencia continuaba frente a la cámara instantánea. Los invitados posaban para llevarse una fotografía Polaroid junto con un dibujo de Polo Bear, uno de los emblemas de la marca. También podían hojear y llevarse Polo: A Newsletter by Ralph Lauren, un diario en papel con notas e imágenes de sus colecciones. Mientras algunos se detenían en estos detalles, otros recorrían el espacio, se probaban prendas y descubrían la propuesta para la temporada.

La colección Summer 2026 toma como inspiración Harbor Island, en las Bahamas, para la línea masculina, y Jamaica para la femenina. Así, entre música, arte y moda, la apertura propuso una primera aproximación al espacio y a la nueva colección de Polo Ralph Lauren.

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