Provence de Enjoy Punta del Este estrena carta para el verano 2026

El restaurante reúne más de 35 opciones entre entradas, principales, postres y menú infantil

ADR_8161
De Enjoy Punta del Este: sushiman Gonzalo Calvete, pastelero Horacio Rodríguez, chef ejecutiva Magalí O’Neill, cocinera de Provence Agustina Kellemberger y sommelier Lucas Duarte.

FOTO

Adrián Echeverriaga
ADR_8138
Sergio Puglia y Horacio Correa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Opi Vidal y Alf Ravazzani.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Camila Peric y Diego Maciel.

FOTO

Adrián Echeverriaga
ADR_8289
ADR_8181
ADR_8261
ADR_8253
ADR_8231
ADR_8212
ADR_8154
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El restaurante Provence, del Enjoy Punta del Este, presentó el miércoles 17 su renovada carta para la temporada, una propuesta que combina sabores de la cocina peruano-japonesa, técnicas contemporáneas y una coctelería de autor especialmente diseñada para acompañar los platos.

Durante la presentación, los invitados conocieron algunas de las nuevas preparaciones, que reúnen más de 35 opciones entre entradas, principales, postres y menú infantil. El sushi tuvo un protagonismo particular, con el uramaki acevichado —langostino en tempura, cebolla crispy, queso crema y atún fresco—; el langostino Grana Padano; la lámina de atún flambeada con foie gras; y el taco nori relleno de salmón, camarón y mousse cítrico de palta, además del clásico ceviche elaborado con salmón, langostino, camote, maíz y palta.

La sección Fusión & Fuego atrajo la atención del público con langostinos en tempura acompañados de salsa thai ahumada; atún rojo sellado con sésamo, puré de miso, teriyaki y mayonesa de wasabi; mariscos gratinados con ají amarillo, leche de coco, panko y parmesano; ribs laqueadas con barbacoa oriental, sésamo y puré de ají amarillo; y el torimaki en tempura con vegetales y salsa oriental.

El capítulo dulce completó la propuesta con una degustación donde se destacaron la tarta tibia de manzana caramelizada con streusel de almendras y helado de vainilla; el merengue crujiente con crema de limón y helado de frambuesa; y el tiramisú de pistacho con texturas de cacao y chocolate 54%, que cerraron la experiencia con equilibrio entre dulzor y frescura.

Con esta nueva carta, Provence busca consolidarse como una de las propuestas gastronómicas destacadas dentro del complejo al sumar creatividad, productos de calidad y una estética cuidada en cada plato. Desde el 26 de diciembre, el restaurante abrirá todos los días de 19 a 2 horas, con beneficios disponibles a través de la aplicación Enjoy Rewards.

