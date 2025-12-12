Publicis Ímpetu celebró 70 años de creatividad, innovación y liderazgo en la publicidad uruguaya

Entre tragos, foodtrucks y música, la sede de la agencia se llenó de encuentros y reencuentros

Con una fiesta en la sede de la agencia, el viernes 5, Publicis Groupe Uruguay celebró los 70 años de Publicis Ímpetu, una de las casas creativas más emblemáticas de la historia de la publicidad nacional. El encuentro reunió a referentes del sector, colaboradores, clientes y amigos para repasar siete décadas de trabajo, campañas memorables y evolución constante.

La celebración, que tuvo un clima festivo, estuvo acompañada por foodtrucks, estaciones de tragos, propuestas gastronómicas y la música del DJ Diego Maciel, que marcó el ritmo de la noche. Con un clima perfecto como marco, los invitados recorrieron la sede, brindaron por los 70 años de historia y compartieron una noche pensada para celebrar el camino recorrido y proyectar lo que viene.

La historia comenzó el 1° de agosto de 1955, cuando Luis Caponi y Raúl Barbero fundaron Ímpetu Publicidad en un país que aún no conocía la televisión. Desde sus primeros pasos, la agencia se distinguió por su mirada vanguardista y por su capacidad para anticiparse a los cambios. Fue protagonista del nacimiento de la TV uruguaya y, años más tarde, lideró junto a los canales privados las primeras transmisiones en vivo del Mundial de 1970. También tuvo un rol clave en la llegada de la televisión por cable en 1995.

En 2001, la agencia dio un salto estratégico al asociarse a la red Publicis e inició una nueva etapa como Publicis Ímpetu, dentro del grupo de comunicación de mayor crecimiento global. Esa alianza impulsó la transformación digital, la llegada de clientes internacionales y la creación de nuevas unidades especializadas como Zenith Uruguay, Performics, Publicis PR, Connexion y Digitas, que hoy forman un grupo integrado de más de 120 colaboradores.

A lo largo de su trayectoria, Publicis Ímpetu ha construido un historial de reconocimientos único en el país. Es la agencia más premiada en la historia de la Campana de Oro, la más distinguida en Effie Uruguay (con nueve Grandes Effies), y la ganadora del primer León de Oro en Cannes para la publicidad uruguaya, entre muchos otros galardones locales e internacionales.