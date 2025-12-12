¡Hola !

Publicis Ímpetu celebró 70 años de creatividad, innovación y liderazgo en la publicidad uruguaya

Entre tragos, foodtrucks y música, la sede de la agencia se llenó de encuentros y reencuentros

MAU_9133

FOTO

Mauricio Rodríguez
De Publicis Groupe: Clara, María José y Jorge Caponi con Mario Taglioretti y Esteban Barreiro.

De Publicis Groupe: Clara, María José y Jorge Caponi con Mario Taglioretti y Esteban Barreiro.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gabriel González, Federico Lamaison y Joaquín Esandi.

Gabriel González, Federico Lamaison y Joaquín Esandi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Bruno Bergolo, Nicolás Oberti, Karina Porteiro y Emilia Caponi.

Bruno Bergolo, Nicolás Oberti, Karina Porteiro y Emilia Caponi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ana Lía Rovira e Inés Bavosi.

Ana Lía Rovira e Inés Bavosi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Leonel Machado, Lucía Barbosa y Mauro Bava.

Leonel Machado, Lucía Barbosa y Mauro Bava.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcelo Castellanos y Pablo Rego.

Marcelo Castellanos y Pablo Rego.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Mauricio Mosca y Eduardo Mandía.

Mauricio Mosca y Eduardo Mandía.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Pedro Barbé, Fabio Berrutti y Gastón Fernández.

Juan Pedro Barbé, Fabio Berrutti y Gastón Fernández.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Esteban Barreiro, Gloria Gómez, Tomás Gagliardi y Verónica Rodríguez.

Esteban Barreiro, Gloria Gómez, Tomás Gagliardi y Verónica Rodríguez.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Pedro Bayardo, Julio César Porteiro y Gladys García.

Pedro Bayardo, Julio César Porteiro y Gladys García.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Andrés Pépoli, Diego Almagro y Enzo Casiraghi.

Andrés Pépoli, Diego Almagro y Enzo Casiraghi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Adriana Cándido, Patricia Ripoll y Andrea Osores.

Adriana Cándido, Patricia Ripoll y Andrea Osores.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Con una fiesta en la sede de la agencia, el viernes 5, Publicis Groupe Uruguay celebró los 70 años de Publicis Ímpetu, una de las casas creativas más emblemáticas de la historia de la publicidad nacional. El encuentro reunió a referentes del sector, colaboradores, clientes y amigos para repasar siete décadas de trabajo, campañas memorables y evolución constante.

La celebración, que tuvo un clima festivo, estuvo acompañada por foodtrucks, estaciones de tragos, propuestas gastronómicas y la música del DJ Diego Maciel, que marcó el ritmo de la noche. Con un clima perfecto como marco, los invitados recorrieron la sede, brindaron por los 70 años de historia y compartieron una noche pensada para celebrar el camino recorrido y proyectar lo que viene.

La historia comenzó el 1° de agosto de 1955, cuando Luis Caponi y Raúl Barbero fundaron Ímpetu Publicidad en un país que aún no conocía la televisión. Desde sus primeros pasos, la agencia se distinguió por su mirada vanguardista y por su capacidad para anticiparse a los cambios. Fue protagonista del nacimiento de la TV uruguaya y, años más tarde, lideró junto a los canales privados las primeras transmisiones en vivo del Mundial de 1970. También tuvo un rol clave en la llegada de la televisión por cable en 1995.

En 2001, la agencia dio un salto estratégico al asociarse a la red Publicis e inició una nueva etapa como Publicis Ímpetu, dentro del grupo de comunicación de mayor crecimiento global. Esa alianza impulsó la transformación digital, la llegada de clientes internacionales y la creación de nuevas unidades especializadas como Zenith Uruguay, Performics, Publicis PR, Connexion y Digitas, que hoy forman un grupo integrado de más de 120 colaboradores.

A lo largo de su trayectoria, Publicis Ímpetu ha construido un historial de reconocimientos único en el país. Es la agencia más premiada en la historia de la Campana de Oro, la más distinguida en Effie Uruguay (con nueve Grandes Effies), y la ganadora del primer León de Oro en Cannes para la publicidad uruguaya, entre muchos otros galardones locales e internacionales.

Actualmente, Publicis Groupe Uruguay continúa expandiendo su trabajo más allá de fronteras, desarrollando campañas para distintos mercados de la región. Entre sus clientes internacionales se destacan Tigo Paraguay y Bolivia, donde obtuvo recientemente el Gran Effie Bolivia por la campaña Terapia de planes. Siete décadas después de su nacimiento, Publicis Ímpetu sigue apostando a la creatividad como motor de crecimiento y transformación.

