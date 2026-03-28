Ram suma la nueva línea Dakota a su portafolio

La versión Bighorn llega al mercado como una pick-up versátil y tecnológica, preparada tanto para el trabajo como para el día a día

Durante la Expoactiva Nacional, realizada en Soriano, Grupo Sevel dio a conocer la nueva Ram Dakota en un espacio especialmente diseñado para la ocasión. En el marco de un encuentro privado, los invitados disfrutaron de una propuesta gastronómica de parrilla, pensada para acompañar la experiencia.

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El nuevo modelo se exhibía alrededor del stand, junto a otras marcas del grupo, donde los invitados pudieron ingresar y probar todas sus prestaciones.

Se trata de una pick-up que redefine el equilibrio entre robustez, tecnología y eficiencia, pensada para quienes buscan un vehículo versátil tanto para el trabajo como para el uso cotidiano. La primera versión de la Ram Dakota en comercializarse en el mercado local será la Bighorn, que se posiciona como una de las propuestas más completas del segmento y combina el ADN de fuerza característico de la marca con soluciones tecnológicas avanzadas y un diseño moderno de líneas sólidas.

En cuanto al motor, incorpora un turbo diésel de 2.2 litros, capaz de entregar aproximadamente 200 CV de potencia y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades que optimiza el consumo y la respuesta en todo tipo de condiciones. Cuenta, además, con un sistema de tracción integral (AWD/4×4) con distintos modos de conducción, como Normal, Sport, Nieve y Arena, que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según el terreno.

En términos de capacidades, la Dakota Bighorn ofrece una capacidad de carga superior a 1.020 kg y de remolque de hasta 3.500 kg. Presenta un excelente equilibrio entre consumo y rendimiento, con cifras cercanas a los 11 l/100 km. A su vez, su esquema de suspensión optimizado garantiza confort en ruta y solidez en uso off-road, consolidando su carácter multipropósito.