Reconocimiento a la palabra escrita en los Premios Bartolomé Hidalgo 2025
El presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, Álvaro Risso, entrega a Fernando Butazzoni el premio a la Trayectoria,.
Ganadores en categoría Crónica e investigación periodística por Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, Carolina Delisa y Martín Tocar.
Ganador en categoría Divulgación académica por Austeridad y barbarie, Mauricio Lima.
Julia Ortiz, editora del libro ganador en categoría Narrativa Sobre esta tierra, de Lalo Barrubia.
Ganadora en categoría Historia por Ganar la guerra, Magdalena Broquetas.
La Sala Azul de la Intendencia de Montevideo se llenó de emoción, aplausos y lecturas compartidas en la ceremonia de entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo 2025, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro en el marco de la 47ª Feria Internacional del Libro de Montevideo. Realizada el sábado 4, con la conducción de Virginia Arlington y Verónica Correa y música en vivo a cargo del dúo Los Bosques, la noche celebró el talento literario nacional en todas sus formas.
La cita distinguió a Fernando Butazzoni con el premio a la Trayectoria, y los galardones Revelación fueron otorgados a Carolina Sur (no ficción) y Eugenia Ladra (ficción). También se rindió homenaje a Edmundo Canalda, referente en la promoción del libro y la lectura.
Entre las obras premiadas se destacaron Sobre esta tierra, de Lalo Barrubia; Un mar en madrugada / A Sea at Dawn, de Silvia Guerra; After Ballet, de Rosina Gil; Ganar la guerra: cultura, sociedad y política en el Uruguay autoritario (1967-1973), de Magdalena Broquetas; Cordón Soho, de Natalia Mardero y Lucía Álvarez; Austeridad y Barbarie, de Mauricio Lima; y Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, de Carolina Delisa y Martín Tocar.
La ceremonia reafirmó el valor de la palabra escrita como espejo de la sociedad y espacio de reflexión, en una noche en la que la literatura uruguaya volvió a ocupar el centro de la escena.