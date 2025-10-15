¡Hola !

Referentes de distintos sectores se reunieron en un nuevo almuerzo de Búsqueda

En un clima relajado e íntimo, el encuentro fue un punto de cruce entre lo formal y lo personal, donde las experiencias individuales dialogaron con los desafíos comunes del ámbito empresarial

MAU_4098
Directora de Antel Laura Raffo y CEO de Gómez Platero Martín Gómez Platero.

Directora de Antel Laura Raffo y CEO de Gómez Platero Martín Gómez Platero.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director de Medicina Personalizada Jorge Gérez y la chair de Vistage Graciela Reybaud.

Director de Medicina Personalizada Jorge Gérez y la chair de Vistage Graciela Reybaud.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Tomás Teijeiro de Teijeiro Abogados y head of wealth management de Balanz Rossana Ortiz.

Tomás Teijeiro de Teijeiro Abogados y head of wealth management de Balanz Rossana Ortiz.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Gerenta financiera de Moldes, Inti Corrales y decano de la Facultad de Salud de la Universidad Católica, Daniel Salinas.

Gerenta financiera de Moldes, Inti Corrales y decano de la Facultad de Salud de la Universidad Católica, Daniel Salinas.

FOTO

Mauricio Rodríguez
La entrada fue burrata con gremolata, cherris frescos y melón osmotizado.

La entrada fue burrata con gremolata, cherris frescos y melón osmotizado.

FOTO

Mauricio Rodríguez
El plato principal consistió en lomo en costra de frutos secos, vegetales de temporada y gastrique de  frutos rojos.

El plato principal consistió en lomo en costra de frutos secos, vegetales de temporada y gastrique de  frutos rojos. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Como cierre, de postre se ofreció una opción liviana y frutal: semifredo de frambuesa, crocante pop y  sorbete de pepino y lima.

Como cierre, de postre se ofreció una opción liviana y frutal: semifredo de frambuesa, crocante pop y  sorbete de pepino y lima.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, gerenta comercial de Magnolio Karen Jawetz y directora ejecutiva del Hyatt Centric Claudia Lambiris.

Director periodístico de Búsqueda Andrés Danza, gerenta comercial de Magnolio Karen Jawetz y directora ejecutiva del Hyatt Centric Claudia Lambiris.

FOTO

Mauricio Rodríguez
El maridaje fue cuidadosamente seleccionado por la sommelière Julieta Zalta.

El maridaje fue cuidadosamente seleccionado por la sommelière Julieta Zalta.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Para acompañar la entrada se eligió un D.V. Catena chardonnay-chardonnay.

Para acompañar la entrada se eligió un D.V. Catena chardonnay-chardonnay.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Se maridó el postre con el Catena Appellation Tupungato chardonnay de 2023.

Se maridó el postre con el Catena Appellation Tupungato chardonnay de 2023.

FOTO

Mauricio Rodríguez
El plato principal se acompañó con un D.V. Catena cabernet-malbec de 2022.

El plato principal se acompañó con un D.V. Catena cabernet-malbec de 2022.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cada invitado recibió de obsequio una botella de Catena Appellation Malbec 2023.

Cada invitado recibió de obsequio una botella de Catena Appellation Malbec 2023.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En uno de esos días templados y agradables de la primavera, el hotel Hyatt Centric de Montevideo fue escenario del quinto almuerzo del año organizado por Búsqueda, una instancia pensada para fomentar el diálogo y el intercambio entre figuras destacadas de Uruguay. La propuesta, impulsada por la gerenta comercial de Magnolio, Karen Jawetz, y el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza, contó con el respaldo de La Vigne, Vistage y Moldes Ruibal, empresas que acompañaron la iniciativa.

Jawetz y Danza, anfitriones del almuerzo, recibieron el jueves 9 en el restaurante Plantado del Hyatt Centric a una decena de invitados. Entre ellos se destacaron representantes del hotel y de las empresas que apoyaron el almuerzo, como la directora ejecutiva del Hyatt Centric, Claudia Lambiris; la chair de Vistage, Graciela Reybaud; y la gerenta financiera de Moldes, Inti Corrales.

También participaron el CEO de Gómez Platero, Martín Gómez Platero; la head of wealth management de Balanz, Rossana Ortiz; el socio de Teijeiro Abogados Tomás Teijeiro; el director de Medicina Personalizada, Jorge Gérez; la directora de Antel Laura Raffo; y el decano de la Facultad de la Salud de la Universidad Católica, Daniel Salinas. Las conversaciones abordaron una amplia variedad de temas, desde política y actualidad hasta música y cultura, lo que reflejó la diversidad de perfiles entre los asistentes y el espíritu abierto del encuentro.

Ya en el restaurante, el ambiente relajado y el formato íntimo del encuentro permitieron que las presentaciones formales dieran paso a conversaciones más personales, donde las experiencias individuales se cruzaron con los desafíos compartidos del mundo empresarial. La propuesta gastronómica, uno de los puntos centrales de la jornada, incluyó un menú especialmente diseñado para la ocasión. La entrada fue burrata con gremolata, cherris frescos y melón osmotizado. El plato principal consistió en lomo en costra de frutos secos, vegetales de temporada y gastrique de frutos rojos. Como cierre, de postre se ofreció una opción liviana y frutal: semifredo de frambuesa, crocante pop y sorbete de pepino y lima. Cada plato fue presentado con una breve explicación del equipo gastronómico del hotel, que subrayó el cuidado detrás de la elección de ingredientes y técnicas.

El maridaje fue cuidadosamente seleccionado por la sommelière Julieta Zalta. Para acompañar la entrada, se eligió el vino D.V. Catena chardonnay-chardonnay de 2022, proveniente de los viñedos del valle de Uco, que acompañó el plato, dándole la frescura del vino, y resaltó sabores con el aporte de aromas a vainilla y flores blancas. En tanto, el plato principal fue acompañado por un D.V. Catena cabernet-malbec de 2022, con aromas a frutas maduras, un dejo sutil a chocolate y una acidez que acompañó con un equilibrio perfecto. Finalmente, se maridó el postre con el Catena Appellation Tupungato chardonnay de 2023, una opción igual de fresca pero con una mineralidad particular.

Al cerrar, cada invitado recibió de obsequio una botella de Catena Appellation malbec de 2023, un detalle que sintetizó el espíritu de la jornada: calidad, atención personalizada y vocación de encuentro.

