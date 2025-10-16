Caso Goldring: liquidador llama a adherir a acuerdo privado como “algo concreto” frente a “meras promesas”

Defensora de damnificados en el exterior por la ex corredora de bolsa acusa a la Liga de Defensa Comercial de “pactar con quienes están bajo investigación penal y civil”

A dos semanas de fin de mes, fecha límite para que la corredora de bolsa Sara Goldring llegue a un Acuerdo Privado de Reorganización (APR) con el Banco Central (BCU) que busca poner fin a un proceso legal que ya lleva más de tres años, un 45% de sus acreedores ya lo aprobaron, mientras que otros consideran que es posible llegar a resultados más beneficiosos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Goldring fue imputada en Uruguay por un delito continuado de apropiación indebida en 2023 —y sigue siendo investigada por estafa— por la falsificación de saldos de sus clientes y por manipularlos sin autorización estando al frente del escritorio de bolsa Custodia de Valores Mobiliarios y United Brokers.

En julio en la Justicia de Estados Unidos (EE.UU.), Goldring aseguró que, de lograr una aprobación del 75% de sus acreedores, podría llegar a un APR con el BCU y con el liquidador delegado —la Liga de Defensa Comercial (Lideco)— que le permitiría hacer los pagos correspondientes a sus clientes y así terminar con todas las reclamaciones civiles en su contra.

Argumentó que para consumar ese acuerdo no bastaría con sus bienes en Uruguay, y por eso precisaría liquidar los valores de sus cuentas que están congeladas provisoriamente en los bancos estadounidenses Jefferies LLC y Morgan Stanley. Sin embargo, un juez magistrado estadounidense emitió una recomendación al tribunal de Columbia para que el congelamiento siga hasta que culmine el proceso por estafa en Uruguay. Esto último pareciera un revés en la estrategia de Goldring, pero para Fernando Cabrera, gerente de servicios jurídicos de Lideco, “no es tan así”, sino que es lo que “los abogados (de clientes damnificados) en el exterior quieren hacer creer para que la gente no firme”, dijo a Búsqueda. Aseguró que, de aprobarse el APR, “el juzgado uruguayo va a pedir que EE.UU. oficie para que ese embargo quede sin efecto” y la corredora pueda retirar los US$ 4 millones que necesita para completar los pagos.

A contrarreloj Cabrera relató que Lideco negoció con Goldring “muchos meses” para llegar a la oferta planteada en el APR, cuya última versión describe un pago del 50% de los créditos en un plazo de 15 días. Entiende que eso representa “algo concreto frente a algo incierto” en un “plazo acotado”.