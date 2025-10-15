Leonardo DiCaprio: un eterno protagonista

Los cinéfilos lo conocieron como Jack Dawson en Titanic, Jay Gatsby en El gran Gatsby, Danny Archer en Diamante de sangre, Teddy Daniels en La isla siniestra, Dominick Cobb en El origen, Calvin J. Candie en Django desencadenado, Hugh Glass en El renacido, y así se podría seguir mencionando todos los nombres que adoptó Leonardo DiCaprio­ en la ficción.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El más reciente es Bob Ferguson, el nombre de un exrevolucionario venido a menos cuya vida da un giro inesperado cuando un enemigo de su pasado secuestra a su hija. Ese es su personaje en Una batalla tras otra, una película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson que se puede ver en las salas de los cines uruguayos desde el 25 de setiembre, y que mezcla acción, suspenso y redención.

“Trabajar con Leo fue más que increíble. Fue todo lo que esperaba que fuera. Creo que realmente disfrutamos mucho trabajar juntos y esperamos volver a hacerlo”, dijo Anderson sobre DiCaprio. “Entiendo el poder de las estrellas. Y también, él es un colaborador fantástico. Sabe qué preguntas hacer sobre la historia, dónde hay cosas que abordar. Lo pasamos genial”.

Tuvo decenas de nombres en la ficción, pero en la vida real fue siempre Leonardo DiCaprio­: actor, productor de cine, activista, galán y una de esas personalidades de Hollywood­ que es difícil que alguien en la actualidad nunca haya oído nombrar.

En Una batalla tras otra, Leonardo DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario venido a menos cuya vida da un giro inesperado cuando un enemigo de su pasado secuestra a su hija.

Hubo un momento en el que pudo haber cambiado hasta su nombre real. Lo contó recién a sus 50 años, en una entrevista para el podcast New Heights. Según su anécdota, había tenido algunas experiencias en televisión y consideraba que estaba preparado para probarse en la pantalla grande. Con apenas 12 o 13 años, cuando por fin consiguió un representante para dar ese paso, el hombre le dijo que con su nombre nadie lo iba a contratar porque sonaba “demasiado étnico”. Entonces, le propuso llamarse Lenny Williams. “Les pregunté: ‘¿Qué quieres decir? Es Leonardo DiCaprio’. ‘¿Qué es Lenny Williams?”, recordó el actor en la entrevista. Su padre, George DiCaprio, reaccionó casi con furia ante la idea de que su hijo adoptara otro nombre que no fuera el que él y su esposa habían elegido. “Mi papá vio la foto, la destrozó y dijo: ‘Sobre mi cadáver’”.

George conoció a Irmelin, mamá de Leonardo DiCaprio, en Nueva York a principios de los años 60. Ella estudiaba Secretariado Jurídico y él era dibujante de cómics. Tiempo después de comenzar su relación se mudaron a Los Ángeles con el objetivo de asentarse allí y formar una familia en un entorno más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Sin embargo, el barrio que eligieron no se caracterizaba por su tranquilidad. “Intento contarle a mi ahijado, que vive cerca de esa zona, cómo era, cómo solía haber una gran red de prostitución en la esquina de mi calle, crimen y violencia por todas partes. Realmente era como Taxi Driver en muchos sentidos”, confesó DiCaprio a Los Ángeles Times.

Leo DiCaprio Paul Thomas Junto a Paul Thomas Anderson, director de Una batalla tras otra, durante el rodaje de una escena de la película. EFE

El origen de todo

Leonardo Wilhem DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974. Según se repite en varios portales y páginas web de clubes de seguidores del actor, sus padres eligieron ese nombre porque cuando su madre estaba embarazada de él, durante su luna de miel en Florencia, visitaron la galería de arte Uffizi, en la que se exponía un cuadro de Leonardo da Vinci. Según esta anécdota, mientras Irmelin contemplaba el cuadro, su bebé comenzó a patear fuerte.

Cuando el actor tenía solo un año de vida, sus padres se separaron. Irmelin y George se propusieron seguir en contacto y en buenos términos, por el bien de su único hijo, y parece que así fue. Su madre fue la primera que detectó sus grandes habilidades comunicativas, sumadas a sus ojos hipnóticos y su atractivo físico general. Así que decidió buscarle un agente para que empezara a actuar en sus primeras publicidades y luego en series de televisión.

“A mis padres, gracias por escuchar a un niño de 13 años demasiado ambicioso y un poco molesto que quería ir a audiciones todos los días después de la escuela. No estaría aquí de pie sin ustedes”, dijo DiCaprio en su discurso al recibir el premio SAG (del Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos) a Mejor actor en 2016.

Leo DiCaprio Oscar AMPAS En 2016, DiCaprio ganó el Oscar a Mejor actor protagonista por su papel en El renacido, de Alejandro González Iñárritu. AMPAS

Fue sobre todo su madre quien permitió que abandonara sus estudios en la escuela secundaria John Marshall de Los Ángeles para centrarse en sus audiciones de actuación. Era un niño, y después un adolescente, al que le encantaba imitar a la gente y hacer show. Desde chiquito dejó ver su veta artística y creativa, e Irmelin decidió apostar por eso.

Con su padre, su vínculo era más de compinches y compañeros. George dibujaba y distribuía cómics, entonces pasaba sus días recorriendo quioscos y otras tiendas de la ciudad. Los días en los que estaba con él, el pequeño Leo lo acompañaba. En 1995, George se casó con su segunda esposa, Peggy Farrar. Ella ya tenía un hijo llamado Adam de otro matrimonio, el hermanastro de Leonardo DiCaprio. Al principio, se generó entre los dos un vínculo de amistad. Pero cuando su hermanastro empezó a tener problemas de adicción a las drogas, DiCaprio decidió tomar distancia.

El lobo de wall street Leo DiCaprio estuvo nominado al Oscar como Mejor actor en 2014 por El lobo de Wall Street.

Emocionalmente, 35 años

Desde hace años, en las redes sociales circulan todo tipo de chistes, memes y burlas sobre las edades de las parejas de Leonardo DiCaprio­. El actor cumplirá 51 años y hasta ahora casi todas sus parejas tenían algo en común: ninguna había superado los 25 años. Quien rompió la regla fue su novia actual, la modelo italiana Vittoria Ceretti, que ya tiene 27.

Antes, DiCaprio tuvo una relación con la modelo brasileña Gisele Bündchen, pero se separó en 2005, cuando él tenía 31 y ella 25. También fue novio de la israelí Bar Refaeli, pero se separó en 2009: él 35 años, ella 25. Salió con Blake Lively, con Toni Garrn, con Camila Morrone. Y con todas ellas hasta que cumplieron 25 años.

Hace unos dos meses, la revista estadounidense Esquire puso a Paul Thomas Anderson a entrevistar a DiCaprio, y el director le hizo una pregunta que podría ser la respuesta a por qué el actor sale con mujeres tanto más jóvenes que él. “Si no supieras cuántos años tienes, ¿cuántos dirías que tienes ahora mismo?”, le preguntó Anderson. Sin dudar un segundo, el actor contestó: “32”.

El renacido En El renacido DiCaprio es Hugh Glass, un hombre que participa en una expedición de comercio de pieles en la década de 1820.

La entrevista continúa y el director vuelve sobre el tema de la edad. “Esquire me pide una pregunta: ‘Cumpliste 50 el año pasado. ¿Te parece un momento ideal para reflexionar?”. “El año pasado cumplí emocionalmente 35 años”, corrige el actor. Anderson insiste, y retruca: “Tienes 50 años, pero tu madurez emocional es de 32. ¿Cómo te sientes?”. Entonces DiCaprio ya empieza a incomodarse. Trata de decir que no importa la edad, da vueltas. Y al final, expresa una reflexión un tanto vacía y contradictoria: “Bueno, crea la sensación de querer ser más honesto y no perder el tiempo. Me imagino cómo serán las próximas décadas. Veo a mi madre, por ejemplo, y dice exactamente lo que piensa sin perder el tiempo. No pierde el tiempo intentando fingir”.

A pesar de no estar del todo seguro de su edad, el actor sí que festejó sus verdaderos 50 años en noviembre de 2024. En una mansión en Hollywood Hills recibió a cientos de invitados, entre los que los paparazzi pudieron capturar a Brad Pitt, Steven Spielberg, Orlando Bloom y Paris Hilton. Quien le cantó el “que los cumplas feliz”, en versión piano, fue nada más ni nada menos que Stevie Wonder.

Leo Dicaprio Titanic Como Jack Dawson en Titanic (1997).

Actor, productor, multipremiado

Sin contar los comerciales que hizo cuando era muy chico, las primeras apariciones de DiCaprio en televisión fueron en la década de los 90, en series como The New Lassie y Roseanne­. En 1991 consiguió un papel recurrente en Growing Pains y ese mismo año debutó en la pantalla grande en Critters 3, una película de terror de bajo presupuesto.

Su primer gran trampolín a la fama fue cuando en 1992 resultó electo entre 400 aspirantes para actuar junto a Robert De Niro en Mi vida como hijo, que se estrenó al año siguiente. Su actuación allí obtuvo excelentes críticas y fue el detonante para que en 1993 DiCaprio obtuviera un papel en la película ¿A quién ama Gilbert Grape?, que le daría su primera nominación al Oscar como Mejor actor de reparto.

En 1997, DiCaprio saltó de un trampolín todavía más alto, que le dio un gran reconocimiento internacional, al obtener el papel protagónico en Titanic, de James Cameron, una de las películas más taquilleras de la historia, ganadora de 11 premios Oscar. Un dato curioso es que el actor, que interpreta a Jack, no mostró sus manos en la película. Eran una parte de su cuerpo que en ese entonces lo acomplejaba por la forma de sus dedos y porque se comía las uñas. Fue entonces el propio James Cameron quien actuó como su doble de manos.

En 2002 DiCaprio actuó en la película Pandillas­ de Nueva York, de Martin Scorsese, y allí se gestó un vínculo de amistad y compañerismo que duraría hasta la actualidad. El actor y el director compartieron varias producciones cinematográficas. Una de ellas fue El aviador (2004), que le valió a DiCaprio su segunda nominación al Oscar, pero esta vez como mejor actor en un rol protagónico. Su tercera nominación fue por Diamante de sangre (2006) y después vino una cuarta en 2014 por El lobo de Wall Street.

leonardo-dicaprio django- Como Calvin J. Candie en Django desencadenado (2012).

Finalmente, logró hacerse de su primera estatuilla dorada tras décadas de carrera en 2016, por su papel protagónico en la película El renacido. En 2020 llegó una nominación más por su actuación en Érase una vez en Hollywood­.

Además de una prolífica carrera como actor que aún parece estar en su punto cúlmine­, DiCaprio­ ha participado de varias películas como productor. En 2004 fundó su propia compañía, Appian Way Productions, con la que produjo El aviador, El renacido, El lobo de Wall Street, algunas series de televisión y también documentales sobre temas ambientales y sociales.

Desde hace años, el actor y productor se embanderó con causas vinculadas a la protección del planeta y el medio ambiente, el cambio climático y la conservación de las especies en peligro de extinción. Con sus distintas iniciativas filantrópicas, DiCaprio donó más de 100 millones de dólares a programas y proyectos. Su última iniciativa se llama Re:wild y tiene como objetivo brindar soluciones locales para pueblos indígenas y comunidades locales.

En la actualidad, el actor reside en una mansión en Hollywood Hills y su patrimonio está estimado en casi 350 millones de dólares. Además, tiene mansiones en el exclusivo barrio Los Feliz de Los Ángeles y Beverly Hills, una finca en Malibú, apartamentos en Manhattan, una mansión en Palm Springs y hasta su propia isla privada en Belice.