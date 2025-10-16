  • Cotizaciones
    jueves 16 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Senado aprobó ley que regula ingresos a intendencias sin los votos del Partido Colorado

    El senador colorado Robert Silva dijo que las excepciones previstas en el proyecto “legalizan los contratos a dedo”, mientras que el nacionalista Sergio Botana opinó que el texto no tenía “nada bueno”

    Cámara de Senadores durante la discusión del proyecto de ley que regula los ingresos a las intendencias, martes 14.

    Cámara de Senadores durante la discusión del proyecto de ley que regula los ingresos a las intendencias, martes 14.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Cámara de Senadores aprobó el martes 14 el proyecto de ley que regula los ingresos a las intendencias departamentales. El texto legal, que fue aprobado en la Cámara Alta por el Frente Amplio y el Partido Nacional, sin los votos del Partido Colorado, establece que los ingresos a los gobiernos departamentales deberán realizarse mediante concursos públicos o sorteo y limita las contrataciones directas a excepciones, que no podrán superar el 4% de los cargos presupuestados. Además, prohíbe los ingresos en los 12 meses previos al término del gobierno, es decir, durante el período electoral.

    La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados pero, debido a que sufrió modificaciones en el Senado, deberá volver a la Cámara Baja, que puede aceptar o rechazar los cambios. El texto, que surgió de un proyecto impulsado por el fallecido senador colorado Adrián Peña y contó con el respaldo del Congreso de Intendentes, fue objeto de extensas negociaciones políticas. No obstante, no logró alinear a los senadores colorados —quienes cuestionaron sobre todo el artículo cuarto, que habilita hasta un 4% de contrataciones directas— y recibió también cuestionamientos de senadores blancos.

    Leé además

    Suprema Corte de Justicia en Montevideo.
    Senado

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Cámara de Senadores durante la votación del proyecto de ley que da autonomía a la Defensa Pública. 
    Parlamento

    Senado dio media sanción a ley que da autonomía a la Defensoría Pública, que nace con una “espada de Damocles”

    Por Victoria Fernández

    El senador frenteamplista Nicolás Viera, presidente de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que aprobó el texto, calificó como un “hecho histórico” que el Congreso de Intendentes se haya pronunciado a favor de regular los ingresos a los gobiernos departamentales y destacó que la iniciativa legislativa rescata “el espíritu” del proyecto promovido por Peña.

    El colorado Pedro Bordaberry planteó, en contraste, que del espíritu del proyecto original “no le queda nada” al texto actual. Dijo que el proyecto aprobado por Diputados tenía dos artículos “muy claros y sencillos” que establecían que las designaciones y los ascensos debían realizarse por concurso público o sorteo, y eso sufrió “modificaciones tan grandes” que terminaron siendo “contrarias a lo que se aprobó” en la Cámara Baja.

    Según planteó el también colorado Robert Silva, el proyecto aprobado “perfora el espíritu” de la iniciativa de Peña y el artículo 4 “legaliza los contratos a dedo”.

    El senador del Partido Nacional Sergio Botana consideró que el proyecto “no tiene nada bueno” y cuestionó el “uso asqueroso” de la potencia legislativa del Parlamento en detrimento de la autonomía de los gobiernos departamentales prevista en la Constitución. El exintendente de Cerro Largo dijo que votaría a favor en respeto a un “pacto de honor”.

    La también nacionalista Graciela Bianchi reclamó que se respeten el trabajo hecho por la comisión y “el acuerdo que estuvo sobre la mesa desde el primer momento”. Dijo además que el intendente colorado de Rivera, Richard Sander, había manifestado su apoyo al proyecto junto con los demás gobernadores. “¿O de repente entendimos mal?”, preguntó Bianchi. Y agregó que en su opinión los reparos al proyecto eran “producto de la manija”.

    El senador blanco y exintendente de San José, José Luis Falero, consideró que se había hecho un buen trabajo en la comisión y destacó que hubo “19 intendentes electos que se pusieron de acuerdo en el Congreso por unanimidad” gracias a un trabajo realizado “durante muchos meses”. Por eso dijo que no le parecía “correcto” el planteo del Partido Colorado.

    El frenteamplista Aníbal Pereyra afirmó que parte de la resistencia al proyecto se debía a que significa una “pérdida de poder político en el territorio”, y “hay intendentes que siguen diciendo ‘aquí mando yo’”. La senadora Patricia Kramer defendió el hecho de que en comisión se acordaron ajustes al texto para contemplar la tríada “transparencia, garantías y que se pueda gobernar”. Por su parte, Eduardo Antonini resaltó que el proyecto contribuía a “combatir el clientelismo político”, mientras que Daniel Caggiani celebró que con la regulación se estaba dando un "paso histórico".

    Selección semanal
    SNIS

    Hospital de Tacuarembó instalará primer PET-CT del interior en busca de ser referencia en combate al cáncer

    Por Leonel García
    Ley de Presupuesto

    Frente Amplio y Cabildo Abierto llegaron a un acuerdo para aprobar nuevos impuestos en la Ley de Presupuesto

    Por Nicolás Delgado
    Oficialismo

    Una reunión inorgánica y “radical”: el oficialismo desconfía de los frentistas autoconvocados

    Por Santiago Sánchez
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Militante por la legalización de la muerte asistida Beatriz Gelos, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica, durante la votación en el Senado de la ley de Muerte Digna

    Con 20 votos contra 11, Uruguay legalizó la eutanasia tras una batalla parlamentaria iniciada en 2020

    Por Leonel García
    Carlos Negro en Desayunos Búsqueda.
    Video

    El Ministerio del Interior fortalecerá su principal cuerpo de élite para enfrentar operativos de crisis

    Por Redacción Búsqueda
    Exvicecanciller Carolina Ache.

    Con críticas de la oposición y dudas en el Frente, el Senado aprobó la venia para designar embajadora a Carolina Ache

    Por Redacción Búsqueda
    El Banco de Previsión Social, que gestiona el pilar de solidaridad intergeneracional del sistema uruguayo.

    Uruguay mejoró en un índice que evalúa robustez de su sistema previsional

    Por Redacción Búsqueda