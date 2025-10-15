Gloria Estefan resurge con fuerza con un nuevo disco, un Tiny Desk y hasta una calle en su nombre

A sus 68 años, Gloria Estefan atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera artística. Tras unos cuantos años de poca exposición y visibilidad, la cantante cubana que supo conquistar el mercado latino y el mainstream anglosajón confirma su incuestionable vigencia, y no solo por haber publicado Raíces, su primer álbum en más de una década. El pasado 8 de octubre recibió el premio Vanity Fair Personaje del Año 2025; cinco días después, la artista se sumó al prestigioso ciclo Tiny Desk Concert; luego, Miami la homenajeó bautizando una calle con su nombre; y por si fuera poco por estos días la gran pantalla proyecta su imagen en la película La casa de muñecas de Gabby, estrenada en setiembre.

Que 2025 sea el año de su resurgimiento artístico no parece ser producto de la casualidad. Su nuevo disco, producido por su esposo, Emilio Estefan, de la mano de Sony Music, celebra los 50 años de trayectoria de Gloria Estefan, que inició su recorrido en 1975, cuando se unió a los Miami Latin Boys, la banda dirigida por el hombre con el que se casaría tres años más tarde, quien tras casi medio siglo sigue siendo su productor y compañero de vida, además de padre de Emily (30) y Nayib (45), sus dos hijos.

Por otra parte, la inauguración de la Gloria Estefan Way como nuevo nombre de la famosa 13th Street de Miami Beach también podría leerse como un homenaje asociado al aniversario de la artista. Según CBS News, la denominación reconoce a la cantante cubanoamericana por haber marcado la identidad musical y cultural de la ciudad que la vio crecer artísticamente, además de haber contribuido en el posicionamiento de Miami como un referente global en la industria del entretenimiento.

Mientras que el disco y la nueva calle coinciden con la celebración de sus cinco décadas en la música , el resurgimiento de Gloria Estefan también se enmarca en una estrategia mucho más amplia que tiene como objetivo conquistar a las nuevas generaciones y posicionarse en los distintos formatos digitales.

La ganadora de tres premios Grammy y cinco premios Grammy latinos ofreció un set de 30 minutos ante un público reducido en Washington D.C., que a través de YouTube alcanzó las 300.000 visitas en los dos días posteriores. De vestido rojo, caravanas doradas y rodeada de una banda de 14 músicos que incluyó percusión, cuerdas y coros, entre otros instrumentos, Gloria Estefan convirtió las oficinas de la NPR (radio pública de Estados Unidos ) en una pista de baile y demostró al mundo una vez más por qué es considerada una leyenda.

Gloria Estefan La cantante Gloria Estefan y su hija Emily dieron un concierto gratuito el domingo 5 de octubre en Madrid en el marco de las celebraciones de la Hispanidad 2025. EFE

En su Tiny Desk Concert recorrió clásicos como Conga, Mi tierra y Rhythm is gonna get you, al tiempo que presentó su material más reciente que, como indica el nombre del disco, no pretende ser rupturista, sino que representa un retorno sonoro a los géneros con los que creció y conquistó al mundo, como el bolero, la salsa y el son cubano. “Todo lo que hemos hecho, aunque no sea específicamente cubano o estadounidense, sigue siendo música que he celebrado a lo largo de mi vida, que he aprendido y que, en cierta medida, he hecho mía”, dijo la artista.

Ahora, que no innove musicalmente no significa que detrás no haya una apuesta a lo nuevo. El Tiny Desk Concert, como es sabido, traduce la esencia de artistas de todo el mundo y diferentes estilos a su formato cool y contemporáneo, lo que por sí solo resulta seductor para los más jóvenes que de otra forma difícilmente escucharían un álbum completo de Gloria Estefan.

A esto se le suma el debut de la cantante en el mundo del cine infantil con el estreno en setiembre de La casa de muñecas de Gabby. A través de la gran pantalla, Estefan se proyecta en estos días hacia audiencias que tal vez no la conocían, que no crecieron con su música, lo que parece ser una pieza más del mismo puzle que consolida su resurgimiento este 2025.

En la película, Estefan interpreta a Gigi, la abuela bohemia y carismática de Gabby, la protagonista, quien la acompaña en un viaje hacia la ciudad Cat Francisco, un mundo fantástico donde ocurren buena parte de las aventuras. La cantante manifestó sentirse profundamente atraída por este tierno papel, que le recuerda a su propia relación con su nieta y forma parte de un proyecto que trae alegría a los más chicos.

Entre tanto hito, todo indica que Gloria Estefan ya no será solo un símbolo nostálgico de la música latina de los años 90; además, no teme augurar que, tal vez, lo mejor aún esté por venir.