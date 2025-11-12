¡Hola !

Refugio: la propuesta de Acher que fusiona innovación y calidez

La empresa participa de una nueva edición de Montevideo Diseña

De Acher: gerente de Showroom, Mobiliario y Cocinas Fabián Kaczka, directora Gabriela Acher, director Ari Acher, Tatiana Acher y gerenta de Compras Yael Weitz Acher.

Valentina Weikert
María Noel Imaz y Florencia Guedes.

Valentina Weikert
Francisco Fros, Valentina Pastorino, Mariana Barbiel y Sofía Ruiz.

Valentina Weikert
Sandra Devoto, Valentina Cancela y Mónica Devoto.

Valentina Weikert
Fiorella Tortorella y Mónica Fadigati.

Valentina Weikert

Acher participa en una nueva edición de Montevideo Diseña con un espacio para conocer las nuevas tendencias en decoración de interiores. Con más de 60 años de trayectoria, la empresa apuesta por la innovación a través de la presentación de vestidores, salas de estar y baños, además de sus reconocidas cocinas, combinando diseño y funcionalidad.

El espacio, denominado Refugio, fue desarrollado con las marcas Decortiles-Eliane e Inusittá­. Está inspirado en la vida de una pareja joven, creativa y original. El ambiente propone una atmósfera moderna y acogedora, donde cada detalle fue cuidadosamente pensado.

La interiorista de Acher María Noel Imaz explicó que están trabajando en formas más orgánicas, con acabados en maderas oscuras, con puertas en vidrio y percheros iluminados. “Vinimos con una propuesta de vestidor que combina formas orgánicas”. Los percheros presentados fueron confeccionados en cuero y terciopelo. “Tenemos guías ocultas y cajones sin rieles”, dijo. Con relación al estilo, comentó que exploran modelos elegantes usando la combinación de colores oscuros con terminaciones en tonos pasteles. “La idea es que sea un refugio”, comentó, en referencia a la inspiración de este año.

En cuanto a los baños, Acher busca transmitir la idea de un sitio que refleje la personalidad de quienes lo habitan. Es el lugar donde comienza y termina el día, un entorno cargado de simbolismo. Más allá de su funcionalidad, la empresa entiende al baño como un ambiente esencial en la vida cotidiana.

La participación de Decortiles-Eliane se distingue por la incorporación de piezas diseñadas por la reconocida arquitecta Carol Gay, cuya mirada contemporánea aporta una estética innovadora que dialoga con los valores de Acher: la búsqueda constante de belleza, equilibrio y originalidad en cada detalle.

Asimismo, Acher acompaña a destacadas interioristas del momento, aportando productos a sus ambientes de las prestigiosas marcas Ragno, FAP y Argenta, referentes internacionales en revestimientos y porcelanatos de alta gama. Estas colaboraciones reflejan su compromiso con el diseño, la inspiración y la creación de lugares que transforman la experiencia de habitar.

El espacio de Acher en Montevideo Diseña se podrá visitar hasta el 5 de diciembre, en rambla República del Perú y Luis Alberto de Herrera.

