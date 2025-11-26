¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Renault acompañó al Uruguay Open 2025 en una semana de tenis y actividades integradoras

La marca fue patrocinadora principal del campeonato y organizó el Koleos Match Point, un after en la zona VIP

CEO de Renault Uruguay Omar Daneri y director de Operaciones de Santa&nbsp;Rosa Sebastián Ricci.

CEO de Renault Uruguay Omar Daneri y director de Operaciones de Santa Rosa Sebastián Ricci.

FOTO

Adrián Echeverriaga
De Renault: Julieta Piñeyro, Sofía Drago y Elisa Caviglione.

De Renault: Julieta Piñeyro, Sofía Drago y Elisa Caviglione.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Fabián Carini y Virginia Ferreira.&nbsp;

Fabián Carini y Virginia Ferreira. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Manuel Antelo y&nbsp;Santiago Bazzani.

Manuel Antelo y Santiago Bazzani.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mauro Barbato,&nbsp;Emilia Medina y&nbsp;Maximiliano Alegre.

Mauro Barbato, Emilia Medina y Maximiliano Alegre.

FOTO

Adrián Echeverriaga

Consolidando su vínculo con el deporte y la comunidad, Renault formó parte del Uruguay Open 2025, uno de los torneos de ATP Challenger más prestigiosos de Sudamérica. Llevada a cabo en el Carrasco Lawn Tennis Club, la competencia se desarrolla cada año a lo largo de una semana con la participación de destacados tenistas de la región y del mundo.

Representada en el país por Santa Rosa, la marca Renault fue patrocinadora principal del campeonato y organizó el Koleos Match Point, un after en la zona VIP que reunió a representantes del ámbito empresarial y autoridades de medios de comunicación.

Durante la jornada de semifinales, los asistentes fueron agasajados con una completa propuesta gastronómica de cuatro pasos, con barra libre de bebidas y bodegas invitadas. Mientras tanto, disfrutaron de música en vivo de la DJ Alana Ley y la presencia del nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech: una SUV híbrida que combina diseño, confort, tecnología y seguridad para brindar una experiencia premium de manejo, lo que potencia la innovación en movilidad eléctrica.

El apoyo de Renault se extendió a lo largo de todo el torneo, puesto que los traslados de los jugadores entre el hotel y las canchas fueron realizados con vehículos de la marca. A modo de aporte a la comunidad, Renault también apoya Tenis para Todos, el programa de acercamiento a este deporte para niños de 6 a 12 años del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que impulsa el campeonato a lo largo de todo el año.

Se trata de la segunda edición del torneo de tenis que cuenta con la presencia de Renault y la cuarta consecutiva de marcas que integran el portafolio de Santa Rosa.

“El vínculo de Renault con el deporte forma parte de un lineamiento global de la marca, que en Francia patrocinó este año el Roland Garros presentando avances en movilidad sostenible. En Uruguay, seguimos por el mismo camino en diversos deportes, y en el tenis apostamos por el Uruguay Open, torneo de alcance internacional, valorando la capacidad de realzar el talento y el espíritu deportivo de la región”, señaló el CEO de Renault Uruguay, Omar Daneri.

El torneo concluyó con la victoria del chileno Cristian Garín, quien luego de disputar una emocionante final contra Ignacio Buse se convirtió en el campeón en singles del Uruguay Open 2025.

Selección semanal
Autocrítica blanca

Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Por Federico Castillo
Partido Nacional

El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

Por Federico Castillo
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Maru Botana.
Video

Maru Botana: “Me voy a morir con un batidor en la mano”

Por Clementina Delacroix Cardeza
Jennifer Aniston aprovechó para reivindicar el trabajo de los creadores en medio de las transformaciones por la IA.
Video

Jennifer Aniston cuestionó la IA y Chase Infiniti fue la revelación en la gala Women in Hollywood

Por Redacción Galería
Presidente de la República, Yamandú Orsi.
Video

Orsi: “Me encanta que piensen que yo no mando: si pongo un equipo, es para que trabaje”

Por  Felipe Barbeito  y Belén Riguetti Aparicio
Las tendencias en interiorismo para 2026, según cinco interioristas uruguayos

Las tendencias en interiorismo para 2026, según cinco interioristas uruguayos

Por Gabriela Pallares