Renault acompañó al Uruguay Open 2025 en una semana de tenis y actividades integradoras

La marca fue patrocinadora principal del campeonato y organizó el Koleos Match Point, un after en la zona VIP

Consolidando su vínculo con el deporte y la comunidad, Renault formó parte del Uruguay Open 2025, uno de los torneos de ATP Challenger más prestigiosos de Sudamérica. Llevada a cabo en el Carrasco Lawn Tennis Club, la competencia se desarrolla cada año a lo largo de una semana con la participación de destacados tenistas de la región y del mundo.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Representada en el país por Santa Rosa, la marca Renault fue patrocinadora principal del campeonato y organizó el Koleos Match Point, un after en la zona VIP que reunió a representantes del ámbito empresarial y autoridades de medios de comunicación.

Durante la jornada de semifinales, los asistentes fueron agasajados con una completa propuesta gastronómica de cuatro pasos, con barra libre de bebidas y bodegas invitadas. Mientras tanto, disfrutaron de música en vivo de la DJ Alana Ley y la presencia del nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech: una SUV híbrida que combina diseño, confort, tecnología y seguridad para brindar una experiencia premium de manejo, lo que potencia la innovación en movilidad eléctrica.

El apoyo de Renault se extendió a lo largo de todo el torneo, puesto que los traslados de los jugadores entre el hotel y las canchas fueron realizados con vehículos de la marca. A modo de aporte a la comunidad, Renault también apoya Tenis para Todos, el programa de acercamiento a este deporte para niños de 6 a 12 años del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que impulsa el campeonato a lo largo de todo el año.

Se trata de la segunda edición del torneo de tenis que cuenta con la presencia de Renault y la cuarta consecutiva de marcas que integran el portafolio de Santa Rosa.