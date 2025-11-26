Renault acompañó al Uruguay Open 2025 en una semana de tenis y actividades integradoras
La marca fue patrocinadora principal del campeonato y organizó el Koleos Match Point, un after en la zona VIP
CEO de Renault Uruguay Omar Daneri y director de Operaciones de Santa Rosa Sebastián Ricci.
FOTO
Adrián Echeverriaga
De Renault: Julieta Piñeyro, Sofía Drago y Elisa Caviglione.
FOTO
Adrián Echeverriaga
Fabián Carini y Virginia Ferreira.
FOTO
Adrián Echeverriaga
Manuel Antelo y Santiago Bazzani.
FOTO
Adrián Echeverriaga
Mauro Barbato, Emilia Medina y Maximiliano Alegre.
FOTO
Adrián Echeverriaga
Consolidando su vínculo con el deporte y la comunidad, Renault formó parte del Uruguay Open 2025, uno de los torneos de ATP Challenger más prestigiosos de Sudamérica. Llevada a cabo en el Carrasco Lawn Tennis Club, la competencia se desarrolla cada año a lo largo de una semana con la participación de destacados tenistas de la región y del mundo.
Representada en el país por Santa Rosa, la marca Renault fue patrocinadora principal del campeonato y organizó el Koleos Match Point, un after en la zona VIP que reunió a representantes del ámbito empresarial y autoridades de medios de comunicación.
Durante la jornada de semifinales, los asistentes fueron agasajados con una completa propuesta gastronómica de cuatro pasos, con barra libre de bebidas y bodegas invitadas. Mientras tanto, disfrutaron de música en vivo de la DJ Alana Ley y la presencia del nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech: una SUV híbrida que combina diseño, confort, tecnología y seguridad para brindar una experiencia premium de manejo, lo que potencia la innovación en movilidad eléctrica.
El apoyo de Renault se extendió a lo largo de todo el torneo, puesto que los traslados de los jugadores entre el hotel y las canchas fueron realizados con vehículos de la marca. A modo de aporte a la comunidad, Renault también apoya Tenis para Todos, el programa de acercamiento a este deporte para niños de 6 a 12 años del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que impulsa el campeonato a lo largo de todo el año.
Se trata de la segunda edición del torneo de tenis que cuenta con la presencia de Renault y la cuarta consecutiva de marcas que integran el portafolio de Santa Rosa.
“El vínculo de Renault con el deporte forma parte de un lineamiento global de la marca, que en Francia patrocinó este año el Roland Garros presentando avances en movilidad sostenible. En Uruguay, seguimos por el mismo camino en diversos deportes, y en el tenis apostamos por el Uruguay Open, torneo de alcance internacional, valorando la capacidad de realzar el talento y el espíritu deportivo de la región”, señaló el CEO de Renault Uruguay, Omar Daneri.
El torneo concluyó con la victoria del chileno Cristian Garín, quien luego de disputar una emocionante final contra Ignacio Buse se convirtió en el campeón en singles del Uruguay Open 2025.