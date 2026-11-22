La propuesta reunió conversaciones sobre salud mental, adolescencia, liderazgo y experiencias de vida, además de una muestra de proyectos realizados por estudiantes de la institución

La educación no sucede únicamente dentro de un salón de clases. También se construye a través de las conversaciones, los vínculos, las experiencias compartidas y el entorno que acompaña a niños y adolescentes mientras crecen. Con esa mirada, el Centro Educativo Providencia organizó una nueva edición de Charlas que Transforman, un encuentro que buscó abrir preguntas y generar reflexiones sobre temas que atraviesan a las familias y a la comunidad educativa.

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La actividad tuvo lugar el martes 17 en Sala Magnolio y comenzó con un cóctel durante el cual los invitados pudieron recorrer una muestra de proyectos de los estudiantes, conversar con sus protagonistas y conocer de primera mano sus procesos de aprendizaje. La exposición funcionó como una primera aproximación al trabajo que desarrolla la institución y dio paso a una noche de intercambio y testimonios.

La propuesta tuvo dos momentos centrales. El primero estuvo dedicado al bienestar y la salud mental en la adolescencia, con una charla a cargo de Lorena Estefanell, que puso sobre la mesa la importancia de hablar de estos temas sin miedo ni tabúes. Luego, Cecilia Bonino entrevistó a Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, en una conversación sobre decisiones, vínculos, liderazgo y la capacidad de transformar las experiencias difíciles en aprendizajes. También acompañaron el encuentro otros sobrevivientes, como Gustavo Zerbino y Fernando Parrado.

La muestra de los estudiantes permaneció abierta durante la llegada de los invitados y continuó formando parte del encuentro en el cóctel final. De esta manera, la jornada no solo propuso escuchar a referentes con historias y conocimientos para compartir, sino también dar visibilidad a las ideas y proyectos que nacen dentro de la comunidad educativa.