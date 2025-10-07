Rock y ballet unidos en el Sodre para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

La función fue parte de la campaña de cada octubre que impulsa Montevideo Shopping; lo recaudado se destinará a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y a la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas, que dirigirá los recursos a su proyecto Hospital de Día

Gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León, director de la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas Gabriel Krygier y directora del Ballet Nacional del Sodre María Noel Riccetto.

Un cruce inesperado entre la potencia del rock y la delicadeza del ballet tomó forma en el Auditorio Nacional del Sodre el domingo 5. Allí, la banda de rock Hereford compartió escenario con bailarines del Ballet Nacional del Sodre en un espectáculo concebido con un fin solidario: recaudar fondos para apoyar la investigación y la prevención del cáncer de mama en Uruguay.

La función se enmarcó en la campaña que Montevideo Shopping impulsa durante octubre, mes de sensibilización sobre esta enfermedad. Lo recaudado se destinará a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y a la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas, que trabajarán en la elaboración de materiales de prevención para todo el país.

Gracias a la psicóloga Roxana Gaudio, se trabajó en un guion inspiracional de la campaña que permitió elegir minuciosamente los temas que se iban a interpretar, lo que resultó en un espectáculo sensible y conmovedor. Tomando el tema De cerca de Hereford como eje central de la campaña, la coreógrafa Marina Sánchez encontró la forma de traducir la música en movimientos y apeló así a los sentimientos más profundos.

La gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León explicó que la iniciativa busca trascender lo recaudado en entradas o productos y pone el acento en la conciencia colectiva. “Cada año comprobamos cómo el público se involucra más y nos demuestra que la prevención es clave. Este proyecto también quiere visibilizar el valioso trabajo científico que se desarrolla en nuestro país y reafirmar que nadie atraviesa esta enfermedad en soledad”, señaló.

La propuesta sumó además un componente artístico y científico: en los pasillos del shopping se ofrecen pañuelos y tote bags con diseños inspirados en imágenes de células reales observadas al microscopio en investigaciones que realizó el Institut Pasteur de Montevideo. Los artículos están a la venta durante todo el mes, y lo recaudado se suma a la causa.