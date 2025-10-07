Rock y ballet unidos en el Sodre para apoyar la lucha contra el cáncer de mama
La función fue parte de la campaña de cada octubre que impulsa Montevideo Shopping; lo recaudado se destinará a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y a la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas, que dirigirá los recursos a su proyecto Hospital de Día
Los bailarines del Ballet del Sodre actuaron junto a la banda Hereford.
Mauricio Rodríguez
Gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León, director de la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas Gabriel Krygier y directora del Ballet Nacional del Sodre María Noel Riccetto.
Mauricio Rodríguez
De Hereford: Frank Lampariello, Rodrigo Trobo, Guzmán Mendaro y Diego Martino.
Mauricio Rodríguez
Cristina Giuria, Adriana Gioscia, Fabián Sapiurka, Beky Cohen y Elena Guerra.
La función se enmarcó en la campaña que Montevideo Shopping impulsa durante octubre, mes de sensibilización sobre esta enfermedad. Lo recaudado se destinará a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y a la Cátedra de Oncología del Hospital de Clínicas, que trabajarán en la elaboración de materiales de prevención para todo el país.
Gracias a la psicóloga Roxana Gaudio, se trabajó en un guion inspiracional de la campaña que permitió elegir minuciosamente los temas que se iban a interpretar, lo que resultó en un espectáculo sensible y conmovedor. Tomando el tema De cerca de Hereford como eje central de la campaña, la coreógrafa Marina Sánchez encontró la forma de traducir la música en movimientos y apeló así a los sentimientos más profundos.
La gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León explicó que la iniciativa busca trascender lo recaudado en entradas o productos y pone el acento en la conciencia colectiva. “Cada año comprobamos cómo el público se involucra más y nos demuestra que la prevención es clave. Este proyecto también quiere visibilizar el valioso trabajo científico que se desarrolla en nuestro país y reafirmar que nadie atraviesa esta enfermedad en soledad”, señaló.
La propuesta sumó además un componente artístico y científico: en los pasillos del shopping se ofrecen pañuelos y tote bags con diseños inspirados en imágenes de células reales observadas al microscopio en investigaciones que realizó el Institut Pasteur de Montevideo. Los artículos están a la venta durante todo el mes, y lo recaudado se suma a la causa.
El programa incluye también un desfile previsto para el 17 de octubre, en el que científicos del Pasteur presentarán indumentaria diseñada junto con estudiantes de la ORT, la Escuela Universitaria Centro de Diseño y la Escuela Integra, lo que unirá ciencia, arte y moda en apoyo a la causa.
En el escenario del Adela Reta, la fusión entre guitarras eléctricas y pasos de danza clásica emocionó al público, que celebró esta alianza singular. Un recordatorio de que la cultura puede ser también motor de solidaridad.