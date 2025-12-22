¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Santander inauguró su nuevo Centro Private Banking Golf

Se trata de un espacio diseñado para fortalecer la atención personalizada a clientes de alto patrimonio

De Santander Uruguay: director de Finanzas Gonzalo Bava, head de Private Banking Andreina Roux y Gustavo Trelles, country head-CEO.

De Santander Uruguay: director de Finanzas Gonzalo Bava, head de Private Banking Andreina Roux y Gustavo Trelles, country head-CEO.

FOTO

Valentina Weikert
Andrea y Rosanna Ottieri.

Andrea y Rosanna Ottieri.

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro Ichart, Nancy Outeiro y Francisca Vieytes.

Alejandro Ichart, Nancy Outeiro y Francisca Vieytes.

FOTO

Valentina Weikert
Esteban Gherardi con Cecilia y Walter Macció.

Esteban Gherardi con Cecilia y Walter Macció.

FOTO

Valentina Weikert
Janet González y Julio Bartaburu.

Janet González y Julio Bartaburu.

FOTO

Valentina Weikert
Ruben Huertas y Beatriz Pastorino.

Ruben Huertas y Beatriz Pastorino.

FOTO

Valentina Weikert
Gerardo y Ana Paula Pérez.

Gerardo y Ana Paula Pérez.

FOTO

Valentina Weikert
Claudia Paciello y Edgar Welker.

Claudia Paciello y Edgar Welker.

FOTO

Valentina Weikert
Leonardo Walter y Walter Morra.

Leonardo Walter y Walter Morra.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Santander Private Banking inauguró su nuevo Centro Golf, una sede pensada para ofrecer una experiencia de servicio superior a los clientes de alto patrimonio y consolidar la transformación integral que el banco está llevando adelante en Uruguay. El espacio, ubicado en bulevar Artigas 380, forma parte de un nuevo modelo de atención que combina cercanía, asesoramiento especializado y acceso a soluciones globales.

En la inauguración, realizada el miércoles 17, el director de Finanzas de Santander Uruguay, Gonzalo Bava, aseguró que “Private Banking inicia una nueva etapa en Uruguay: más cercana, más moderna y con un alcance global que permite acompañar la evolución de cada cliente. Estamos realizando la mayor renovación de nuestra red en muchos años. No se trata solo de obras, sino de lo que representan: la decisión de invertir en el futuro del negocio, en la calidad del servicio y en la experiencia de nuestros clientes. Golf es el primer paso; muy pronto veremos también un renovado Private Banking en Carrasco y en Punta del Este. Esta inversión es una señal clara de confianza en el país, en nuestros clientes y en el camino que estamos construyendo juntos”.

Leé además

Gustavo Trelles.
Sistema financiero

Santander dio marcha atrás al cambio de horario para evitar conflicto; fue una “desinteligencia”

Por  Ismael Grau  e Iara Zinno
Gustavo Trelles.
Sistema financiero

Exigir un consentimiento al cliente al depositar en dólares no es “adecuado”, dice gerente de Santander

Por  Ismael Grau  e Iara Zinno
Gustavo Trelles.
Sistema financiero

Santander exalta la “inercia positiva” de la estabilidad y pide cuidar que el negocio bancario sea “atractivo”

Por  Ismael Grau  e Iara Zinno

Además, agregó que este modelo tiene determinados pilares como la atención personalizada, la arquitectura abierta, las experiencias exclusivas y el acceso global por ser un banco internacional. “Nos mueve la confianza que depositan en nosotros, eso es lo que nos impulsa a hacer estas transformaciones”, sostuvo.

Por su parte, la head de Private Banking de Santander Uruguay, Andreína Roux, remarcó que este es un primer paso en la nueva etapa del modelo que se basa en ofrecer una experiencia personalizada, exclusiva e integral. “Desde Private Banking, nuestra misión es estar cerca de los clientes, acompañarlos en la toma de decisiones, en la gestión de sus portafolios, con una mirada integral de largo plazo y combinando lo que es nuestra fortaleza y solidez de ser un banco global e internacional con la cercanía que tenemos con nuestros equipos locales”, dijo.

Selección semanal
Sindicatos

PIT-CNT reclama “negociación concreta” en el Diálogo sobre Seguridad Social, que es “extremadamente genérico”

Por Martín Mocoroa
Fiscalía General de la Nación

La Unidad de Víctimas de Fiscalía priorizará la descentralización para afrontar “demanda insatisfecha” en el interior

Por Macarena Saavedra
Sistema financiero

Itaú: el negocio de banca minorista ya está desdolarizado

Por Redacción Búsqueda
SNIS

Sociedad de Medicina Rural cuestiona llamado de ASSE para llevar ocho equipos de salud al interior profundo

Por Leonel García

TE PUEDE INTERESAR

El artista Pablo Atchugarry diseñó la capilla del Santo Pesebre a instancias del padre Juan Andrés Gordo Verde, quien vive en el barrio desde hace unos años y lidera la asociación Cireneos. 

Pablo Atchugarry y Juan Andrés ‘Gordo’ Verde construyen una capilla donde se necesita

Por Magdalena Cabrera
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ha llegado a tocar para 150.000 personas en festivales de música electrónica.

¿Por qué, mientras baja el número de católicos, crecen la fe elegida y las búsquedas espirituales?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Llega al Museo Torres García una muestra retrospectiva de Ágatha Ruiz de la Prada

Llega al Museo Torres García una muestra retrospectiva de Ágatha Ruiz de la Prada

Por Redacción Galería
Las trufas son una de las formas más fáciles de reciclar lo dulce que queda de la mesa de Navidad.

Recetas de Navidad para que el día después también sea una fiesta

Por Milene Breito Pistón