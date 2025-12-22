Santander inauguró su nuevo Centro Private Banking Golf

Se trata de un espacio diseñado para fortalecer la atención personalizada a clientes de alto patrimonio

Santander Private Banking inauguró su nuevo Centro Golf, una sede pensada para ofrecer una experiencia de servicio superior a los clientes de alto patrimonio y consolidar la transformación integral que el banco está llevando adelante en Uruguay. El espacio, ubicado en bulevar Artigas 380, forma parte de un nuevo modelo de atención que combina cercanía, asesoramiento especializado y acceso a soluciones globales.

En la inauguración, realizada el miércoles 17, el director de Finanzas de Santander Uruguay, Gonzalo Bava, aseguró que “Private Banking inicia una nueva etapa en Uruguay: más cercana, más moderna y con un alcance global que permite acompañar la evolución de cada cliente. Estamos realizando la mayor renovación de nuestra red en muchos años. No se trata solo de obras, sino de lo que representan: la decisión de invertir en el futuro del negocio, en la calidad del servicio y en la experiencia de nuestros clientes. Golf es el primer paso; muy pronto veremos también un renovado Private Banking en Carrasco y en Punta del Este. Esta inversión es una señal clara de confianza en el país, en nuestros clientes y en el camino que estamos construyendo juntos”.

Además, agregó que este modelo tiene determinados pilares como la atención personalizada, la arquitectura abierta, las experiencias exclusivas y el acceso global por ser un banco internacional. “Nos mueve la confianza que depositan en nosotros, eso es lo que nos impulsa a hacer estas transformaciones”, sostuvo.