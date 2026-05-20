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Santander Private Banking abrió en Carrasco con una propuesta renovada

El nuevo centro ofrece atención personalizada, beneficios exclusivos y acceso a oportunidades de inversión global para clientes de alto patrimonio

De Banco Santander: CFO y&nbsp;director de Finanzas Gonzalo&nbsp;Bava, head of Private Banking&nbsp;Andreína Roux, gerente de Private Banking Carrasco&nbsp;Andrea Pollero y CEO-country&nbsp;head Gustavo Trelles.

De Banco Santander: CFO y director de Finanzas Gonzalo Bava, head of Private Banking Andreína Roux, gerente de

Private Banking Carrasco Andrea Pollero y CEO-country head Gustavo Trelles.

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Adrián Echeverriaga
CEO-country head de Santander Gustavo Trelles.

CEO-country head de Santander Gustavo Trelles.

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Adrián Echeverriaga
Esteban Gherardi, Adriana Domínguez y Roberto Urgal.

Esteban Gherardi, Adriana Domínguez y Roberto Urgal.

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Jorge Jourdan, Miriam Gordiola, Adriana Ferrando y Álvaro Rodríguez.&nbsp;

Jorge Jourdan, Miriam Gordiola, Adriana Ferrando y Álvaro Rodríguez. 

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Adrián Echeverriaga
Jacinto Muxí y Víctor Tarigo.

Jacinto Muxí y Víctor Tarigo.

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Adrián Echeverriaga
Daniel Montemurro, José Luis e Inés Donagaray y Julio Montemurro.

Daniel Montemurro, José Luis e Inés Donagaray y Julio Montemurro.

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Adrián Echeverriaga
Mari Bonino y Vartquez Kavedjian.

Mari Bonino y Vartquez Kavedjian.

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Adrián Echeverriaga
Juan José Aguiar, Diego Aicardi y Gabriela Barrios.

Juan José Aguiar, Diego Aicardi y Gabriela Barrios.

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Adrián Echeverriaga
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Para brindar acompañamiento personalizado y soluciones a medida, Santander Private Banking inauguró su centro de Carrasco (Blanes Viale 6399), el jueves 14. El espacio, diseñado para brindar una experiencia diferencial a clientes de Banca Privada, combina cercanía, asesoramiento personalizado y acceso a soluciones de alcance global.

Esta apertura integra la estrategia del banco de fortalecer su modelo de atención Private Banking, enfocada en una mayor personalización del servicio, instalaciones renovadas, privacidad y tecnología que potencia la gestión patrimonial. A esto se suma un ecosistema de beneficios exclusivos, que incluye arquitectura abierta en inversiones, acceso a informes de mercado, membresía sin costo, tarjetas exclusivas y la posibilidad de operar a través de la red internacional del Grupo Santander, presente en 11 países de Europa y América.

Durante la inauguración, el director de Finanzas de Santander Uruguay, Gonzalo Bava, señaló que están dando “un paso más en la evolución de Private Banking en Uruguay, con una propuesta más cercana, moderna y conectada globalmente. Esta transformación es parte de una renovación profunda de nuestra red, que refleja una decisión clara de seguir invirtiendo en la calidad del servicio y en la experiencia de nuestros clientes”. Mientras tanto, la head of Private Banking de Santander Uruguay, Andreína Roux, afirmó que el enfoque integral de la propuesta tiene el objetivo de “acompañar a cada cliente en la toma de decisiones, con una mirada de largo plazo y una gestión cercana de sus portafolios. Combinamos la solidez de ser un banco internacional con la proximidad de nuestros equipos locales para ofrecer una experiencia diferencial”.

Santander Private Banking fue galardonado con 15 premios de la revista Euromoney­, entre ellos, la entidad fue distinguida como Mejor banca privada para clientes High Net Worth (HNW) en el mundo por su propuesta de valor dirigida a este segmento, uno de los premios más prestigiosos del sector.

Esta apertura se suma al espacio Santander Private Banking Golf, que funciona desde diciembre de 2025 en otra zona clave para sus clientes, como es el barrio de Punta Carretas.

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