Santander Private Banking abrió en Carrasco con una propuesta renovada

El nuevo centro ofrece atención personalizada, beneficios exclusivos y acceso a oportunidades de inversión global para clientes de alto patrimonio

Para brindar acompañamiento personalizado y soluciones a medida, Santander Private Banking inauguró su centro de Carrasco (Blanes Viale 6399), el jueves 14. El espacio, diseñado para brindar una experiencia diferencial a clientes de Banca Privada, combina cercanía, asesoramiento personalizado y acceso a soluciones de alcance global.

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Esta apertura integra la estrategia del banco de fortalecer su modelo de atención Private Banking, enfocada en una mayor personalización del servicio, instalaciones renovadas, privacidad y tecnología que potencia la gestión patrimonial. A esto se suma un ecosistema de beneficios exclusivos, que incluye arquitectura abierta en inversiones, acceso a informes de mercado, membresía sin costo, tarjetas exclusivas y la posibilidad de operar a través de la red internacional del Grupo Santander, presente en 11 países de Europa y América.

Durante la inauguración, el director de Finanzas de Santander Uruguay, Gonzalo Bava, señaló que están dando “un paso más en la evolución de Private Banking en Uruguay, con una propuesta más cercana, moderna y conectada globalmente. Esta transformación es parte de una renovación profunda de nuestra red, que refleja una decisión clara de seguir invirtiendo en la calidad del servicio y en la experiencia de nuestros clientes”. Mientras tanto, la head of Private Banking de Santander Uruguay, Andreína Roux, afirmó que el enfoque integral de la propuesta tiene el objetivo de “acompañar a cada cliente en la toma de decisiones, con una mirada de largo plazo y una gestión cercana de sus portafolios. Combinamos la solidez de ser un banco internacional con la proximidad de nuestros equipos locales para ofrecer una experiencia diferencial”.

Santander Private Banking fue galardonado con 15 premios de la revista Euromoney­, entre ellos, la entidad fue distinguida como Mejor banca privada para clientes High Net Worth (HNW) en el mundo por su propuesta de valor dirigida a este segmento, uno de los premios más prestigiosos del sector.