Santander reafirmó su compromiso con el agro en la Expoactiva de Soriano 2026

En el marco de uno de los principales encuentros del agro, el banco reforzó su cercanía con el sector productivo en un contexto desafiante.

Santander inauguró su estand en la Expoactiva Nacional, organizada anualmente por la Asociación Rural de Soriano, con un cóctel el jueves 19. En esa instancia, autoridades del banco compartieron un rato junto a productores y clientes.

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“Estamos muy cerca de todos los sectores, el ganadero, el agrícola, el forestal y el lechero. Nuestro liderazgo en el sector, además de generarnos satisfacción, implica un fuerte compromiso y, sobre todo, una gran responsabilidad, estar al lado del productor y acompañarlo en su crecimiento. Hoy vivimos un momento de gran exigencia debido al déficit hídrico que afecta a los cultivos de verano. Queremos transmitir con claridad que Santander está y va a estar cuando se lo necesite, tal como estuvo en 2023”, explicó el gerente de Agronegocios, Pieter Boutmy, durante el brindis.

En el estand multifunción, el banco ofreció espacios para reuniones y asesoramiento sobre los distintos productos de su portafolio, ya que en esta edición se puso el foco en promover instancias de diálogo e intercambio, reforzando la cercanía con los productores.

Entre las soluciones que ofrece el banco se destacan: el programa de GTM, los créditos con garantía SIGA, varias opciones de financiamiento para la compra de maquinaria en condiciones preferenciales y herramientas digitales para evitar concurrir a las sucursales físicas.

Santander tiene presencia en todo el territorio y llega a cada punto del país para comprender las distintas realidades de sus clientes. Este posicionamiento refuerza su responsabilidad de continuar innovando y adaptándose.