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Santander reunió a clientes de Banca Privada para analizar los mercados en una cena en La Tahona

El encuentro contó con la participación de especialistas internacionales que compartieron sus perspectivas sobre renta fija, renta variable, inversiones alternativas y temáticas

De Banco Santander:&nbsp;director financiero&nbsp;Gonzalo Bava,&nbsp;gerenta de Banca&nbsp;Privada Carrasco&nbsp;Andrea Pollero, head&nbsp;of Private Banking Andreína Roux,&nbsp;gerenta de Banca&nbsp;Privada Golf Nancy&nbsp;Outeiro y gerente de&nbsp;Banca Privada Punta&nbsp;del Este Leonardo&nbsp;Govea.

De Banco Santander: director financiero Gonzalo Bava, gerenta de Banca Privada Carrasco Andrea Pollero, head of Private Banking

Andreína Roux, gerenta de Banca Privada Golf Nancy Outeiro y gerente de Banca Privada Punta del Este Leonardo Govea.

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Lucila Castillo
Gabriel Gaione, de Natixis, Miguel Suárez y Raúl Molina Izquierdo, de Nordea, Luis Arocha, de Capital&nbsp;Group, Gonzalo Nahum, responsable de Productos de Inversión & Advisory de Banco Santander, y&nbsp;Ander López, de M&G.

Gabriel Gaione, de Natixis, Miguel Suárez y Raúl Molina Izquierdo, de Nordea, Luis Arocha, de Capital Group, Gonzalo Nahum, responsable de Productos de Inversión & Advisory de Banco Santander, y Ander López, de M&G.

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Lucila Castillo
Christian Babirecki con Héctor y Walter Fraga.

Christian Babirecki con Héctor y Walter Fraga.

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Lucila Castillo
Odila Bal y Héctor Suárez.&nbsp;

Odila Bal y Héctor Suárez. 

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Leonardo Castiñeiras y Alberto González.

Leonardo Castiñeiras y Alberto González.

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Lucila Castillo
Beatriz Raffo, Luis de Saldamando, Agustina Villa y Teresa Pittaluga.

Beatriz Raffo, Luis de Saldamando, Agustina Villa y Teresa Pittaluga.

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Lucila Castillo
Fernando Guarnaschelli, Juan Antonio y Adolfo Pittaluga.&nbsp;

Fernando Guarnaschelli, Juan Antonio y Adolfo Pittaluga. 

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Lucila Castillo
Ana Belén Costa, Ceferino Costa y Pablo Moreno.

Ana Belén Costa, Ceferino Costa y Pablo Moreno.

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Lucila Castillo
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Santander Private Banking Uruguay realizó una nueva edición de su encuentro anual, con especialistas de firmas internacionales de inversión que compartieron sus perspectivas sobre el escenario financiero global y las oportunidades en distintas clases de activos.

La actividad se desarrolló el jueves 15 en Casa de Campo La Tahona y convocó a más de 150 clientes de Banca Privada de Banco Santander en Uruguay, junto con banqueros y autoridades de la institución. Además del intercambio y la actualización sobre los mercados financieros, el encuentro incluyó una cena para los asistentes.

Cuatro expositores internacionales abordaron diferentes perspectivas. Ander López, sales director Latam en M&G Investments, presentó su visión sobre la renta fija; Luis Arocha, wealth management­ consultant en Capital Group, analizó el escenario de la renta variable; Gabriel Gaione, sales manager en South Cone en Natixis Investment Managers, se refirió a estrategias alternativas líquidas, y Raúl Molina Izquierdo, senior investment specialist multi asset en Nordea Asset Management, profundizó en las inversiones temáticas.

De esta forma, los participantes pudieron conocer distintas perspectivas sobre el comportamiento de los mercados y las oportunidades que presentan las principales clases de activos en el contexto actual.

También participaron el director financiero de Santander Uruguay, Gonzalo Bava; la head of Private Banking, Andreína Roux, y el responsable de Productos de Inversión & Advisory, Gonzalo Nahum. Se destacó, además, la participación del contador Enrique Iglesias, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y canciller de la República, entre otros.

Con esta iniciativa, Santander Private Banking Uruguay continúa promoviendo espacios de encuentro con especialistas internacionales para acercar a sus clientes información relevante, nuevas perspectivas y herramientas para la toma de decisiones de inversión, en el marco de su propuesta de asesoramiento personalizado.

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