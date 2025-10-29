¡Hola !

Santander reunió a sus clientes de Banca Privada en una noche dedicada a las finanzas

La reunión incluyó cena, música en vivo y la participación de cuatro destacados expositores internacionales

De Santander: coordinador de Inversiones Gonzalo Nahum, director de Finanzas Gonzalo Bava, gerenta de Private Banking Andreína Roux y gerente de Marketing Federico Lamaison.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Managing director de Latam Financial Services M&G Investments Pablo Mendioroz, business development director de Jupiter Asset Management Santiago Mata, coordinador de Inversiones Banco Santander Gonzalo Nahum, senior vicepresident de Pimco Mariano Giménez Uriburu y wealth management consultant de Capital Group Luis F. Arocha.

FOTO

Valentina Weikert
Sofía Martínez, Sergio Alpuy, Nancy Outeiro y Celene Russo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Perla Caletti y Eduardo Bonomo.

FOTO

Valentina Weikert
Josefina Bartesaghi, Inés Donagaray y Monique Gobet.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

Con el objetivo de ofrecer a sus clientes una mirada actual sobre los mercados financieros y las oportunidades de inversión, Santander Private Banking Uruguay realizó la tercera edición de su tradicional encuentro anual. La actividad tuvo lugar el jueves 16 de octubre en el Club House Los Olivos de Los Horneros y reunió a más de 120 clientes de la unidad de Banca Privada, junto con ejecutivos y autoridades de la institución.

La velada combinó un espacio de análisis económico con un clima distendido que incluyó cena, música en vivo y la participación de cuatro destacados expositores internacionales. El managing director de Latam Financial Services en M&G Investments, Pablo Mendioroz, abrió la jornada con una presentación sobre el contexto global y las principales tendencias de los mercados. Luego, el senior vicepresident de Pimco, Mariano Giménez Uriburu, abordó la evolución de la renta fija; el wealth management consultant de Capital Group, Luis Fernando Arocha, analizó las perspectivas de la renta variable; y el business development director de Jupiter Asset Management, Santiago Mata, se refirió a los activos alternativos líquidos.

También participaron el director financiero de Santander Uruguay, Gonzalo Bava, la head de Private Banking, Andreína Roux, y el coordinador de Inversiones, Gonzalo Nahum.

La propuesta permitió combinar el análisis técnico con el intercambio personal, en un formato que acerca la actualidad de los mercados a los clientes de manera dinámica y accesible. En un año especialmente relevante para Santander Uruguay, marcado por nuevos desafíos y una redefinición de su estrategia de banca privada, la instancia reafirmó la importancia del diálogo y la información como herramientas para comprender mejor el presente financiero global.

Selección semanal
Ministerio de Defensa

: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

Por Guillermo Draper
Entrevista

Patricia González: la idea de que el feminismo “se pasó de rosca” está “en todos lados”, también en el Frente Amplio

Por Victoria Fernández
Impuestos

Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

“Desinteligencia” de bancada frentista opacó el “golazo” de aprobar el Presupuesto

Por Nicolás Delgado

TE PUEDE INTERESAR

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna Ciudad verde, futuro vivo

La exposición de diseño de interiores Casa FOA llega a Uruguay bajo la consigna "Ciudad verde, futuro vivo"

Por Redacción Galería
Viqui Durán

Viqui Durán, referente en bullying: “Las familias tienen que nutrir el adentro para que lo de afuera impacte menos”

Por Magdalena Cabrera
Daniel Davrieux.

El uruguayo que ganó la Maratón de Chicago y sueña con los Juegos Paralímpicos

Por Patricia Mántaras de la Orden
Silvia Nane asumió el cargo de directora del Departamento de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo a mitad de este año tras dejar su lugar en el Senado.

Entrevista a Silvia Nane: ¿Qué es gestionar una ciudad de forma inteligente?

Por Gabriela Pallares