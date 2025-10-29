Santander reunió a sus clientes de Banca Privada en una noche dedicada a las finanzas
La reunión incluyó cena, música en vivo y la participación de cuatro destacados expositores internacionales
Con el objetivo de ofrecer a sus clientes una mirada actual sobre los mercados financieros y las oportunidades de inversión, Santander Private Banking Uruguay realizó la tercera edición de su tradicional encuentro anual. La actividad tuvo lugar el jueves 16 de octubre en el Club House Los Olivos de Los Horneros y reunió a más de 120 clientes de la unidad de Banca Privada, junto con ejecutivos y autoridades de la institución.
La velada combinó un espacio de análisis económico con un clima distendido que incluyó cena, música en vivo y la participación de cuatro destacados expositores internacionales. El managing director de Latam Financial Services en M&G Investments, Pablo Mendioroz, abrió la jornada con una presentación sobre el contexto global y las principales tendencias de los mercados. Luego, el senior vicepresident de Pimco, Mariano Giménez Uriburu, abordó la evolución de la renta fija; el wealth management consultant de Capital Group, Luis Fernando Arocha, analizó las perspectivas de la renta variable; y el business development director de Jupiter Asset Management, Santiago Mata, se refirió a los activos alternativos líquidos.
También participaron el director financiero de Santander Uruguay, Gonzalo Bava, la head de Private Banking, Andreína Roux, y el coordinador de Inversiones, Gonzalo Nahum.
La propuesta permitió combinar el análisis técnico con el intercambio personal, en un formato que acerca la actualidad de los mercados a los clientes de manera dinámica y accesible. En un año especialmente relevante para Santander Uruguay, marcado por nuevos desafíos y una redefinición de su estrategia de banca privada, la instancia reafirmó la importancia del diálogo y la información como herramientas para comprender mejor el presente financiero global.