Santiago Bonato e Isabel Rielli celebraron un amor que nació en la Facultad de Medicina

Santiago Bonato Landoni e Isabel Rielli Percovich se conocieron cuando estudiaban Medicina. El primer encuentro fue luego de un parcial de segundo año, cuando el grupo celebró en un local bailable tras haber salido de ese examen. De ese acercamiento pasaron nueve años y siete desde que se pusieron de novios. Hoy los dos son médicos residentes, Santiago en Traumatología e Isabel trabaja en Administración Hospitalaria.

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La propuesta de casamiento fue el 12 de marzo de 2025, durante una cena que la pareja organizó en su casa. Un año después, el 14 de marzo, celebraron el civil, que se llevó adelante en la chacra de la madrina de la novia, Lila Percovich. Los testigos fueron Gianfranco Bonato, Marcelina Rielli, Domingo Rielli Percovich y Santiago Eiras.

El sábado 25 de abril —fecha elegida por tratarse de un “número especial”, una fiesta mariana, y también para aprovechar la llegada al país de familiares del exterior— se realizó la ceremonia religiosa en la capilla San José de Manga, en Jacksonville­. La fiesta tuvo lugar en el salón Los Olivos del Hotel Regency Park.

La novia lució un vestido diseñado por Alejandra Marcalain, acompañado por un delicado tocado de Dahiana Silvera. El maquillaje estuvo a cargo de Consi Nicola y el peinado fue realizado por Diego Alfonso. La ambientación del salón llevó la firma de Lorena Mayobre, y el catering fue provisto por el propio hotel. Como recuerdo de su familia, la novia, a la que apodan Belita por Isabelita, llevó una medallita de su abuela Elina San Martín.

La misa la celebró el padre Andrés Chiribao, quien llevó adelante una ceremonia tradicional con canciones religiosas interpretadas por el coro Para Siempre. Los anillos fueron entregados por los más pequeños de la familia: Delfina, Filipa, Timoteo, Rufina y Bernardita Percovich, junto con Jazmín Querol.

Después de terminada la parte religiosa, familiares y amigos expresaron sus mejores deseos hacia los novios. Gianfranco Bonato Landoni, hermano del novio, dijo que Santiago es un ejemplo a seguir. “Es un hermano con el que siempre se puede contar en las buenas y en las no tan buenas”, dijo. Muy emocionado, agradeció a sus padres por la educación en valores que les dieron y recordó el momento en el que conoció a Belita, “una rubiecita habladora” que se ganó el cariño de todos. “Desde el primer día fue parte de la familia. Hoy gano una hermana”, remató.

También emocionada, habló la hermana de la novia: Marcelina Rielli Percovich. Esta contó que para preparar su discurso vio varios videos pero se decantó por unas palabras que, a pesar de no ser perfectas, llegaron al corazón de los convidados. Sobre Belita sostuvo que entre ellas son el día y la noche, y por eso es una de las personas más importantes de su vida. Sobre el carácter de la novia, aseguró que “ilumina” todo lo que tiene alrededor y admitió que al conocer a Santiago sintió algo de celos, pero después se ganó su cariño.

Tras la ceremonia, los novios se tomaron fotografías mientras los invitados comenzaban a acercarse al salón. En una primera instancia, y antes de la llegada de la pareja, se ofreció una recepción en los jardines del lugar. Luego, todos pasaron al salón, donde compartieron tragos y una propuesta gastronómica de opciones frías y calientes junto a los recién casados. La fiesta se extendió hasta las seis de la mañana. “Agotados y felices”, confesó Belita.

La luna de miel la disfrutarán entre el 15 de mayo y el 13 de junio, y recorrerán Grecia, Turquía y Cerdeña. “Son destinos a los que nunca fuimos y teníamos ganas de visitar juntos”, dijo Belita a Galería.