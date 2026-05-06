Se celebró la cuarta edición de DriveShow con autos de alta gama en Punta del Este

El encuentro combinó pruebas de manejo, premiación y un ambiente cercano entre coleccionistas y amantes de los vehículos exclusivos

El espíritu de la actividad va más allá de lo automotor: quienes participan destacan especialmente el ambiente cercano y familiar que se produce.

DriveShow nació con una idea clara: demostrar que en Uruguay existen verdaderas joyas del mundo automotor y generar la excusa perfecta para que sus dueños las saquen a rodar.

DriveShow nació con una idea clara: demostrar que en Uruguay existen verdaderas joyas del mundo automotor y generar la excusa perfecta para que sus dueños las saquen a rodar. No se trata solo de exhibir autos, sino de hacerlo en un entorno cuidado, seguro y meticulosamente organizado.

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Detrás de esta propuesta está Germán Mikolic, quien impulsa encuentros 100% privados que se enfocan en vehículos de muy alta gama, pensados para un público selecto que valora tanto la máquina como la experiencia.

Cada edición propone actividades diseñadas a medida y reconoce a los mejores autos no solo por su estado de conservación, sino también por su rareza, su historia o sus características distintivas. El espíritu de la actividad va más allá de lo automotor: quienes participan destacan especialmente el ambiente cercano y familiar que se produce. Es habitual ver parejas, padres e hijos compartiendo la jornada, por lo que preservar ese clima es una de las prioridades centrales de la organización.

Esta cuarta edición tuvo como aliado a Toyota Gazoo Racing y se desarrolló en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Allí, en el área de estacionamiento, se montó una pista de habilidad conductiva diseñada por el equipo de Toyota junto con Fernando Etchegorry, cinco veces campeón de Superturismo Auvo. Los participantes pudieron poner a prueba sus propios autos, explorar sus límites y medir su destreza al volante. Además, tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia desde otro lugar, como copilotos de Etchegorry, en vueltas que elevaron la adrenalina.

El cierre se hizo con un almuerzo de camaradería en Mía Bistró, donde también se realizó la premiación. Fue un momento para compartir, intercambiar historias y celebrar la pasión común.