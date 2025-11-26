¡Hola !

Se eligieron los mejores pan dulce de Uruguay

Durante la ceremonia de premiación se estableció el ranking 2025, con los cinco mejores pan dulce de cada categoría

_VAL_0382
Edison Varela, Albita Cabrera y presidente del CIPU Jorge Fernández.

Edison Varela, Albita Cabrera y presidente del CIPU Jorge Fernández.

FOTO

Valentina Weikert
Victoria Facal ganadora de la categoría Tradicional.

Victoria Facal ganadora de la categoría Tradicional.

FOTO

Valentina Weikert
Diego Sandoval, Sergio Maffei, Marcelo Cagnani y Andrés Rius.

Diego Sandoval, Sergio Maffei, Marcelo Cagnani y Andrés Rius.

FOTO

Valentina Weikert
Camila Rodríguez y Mathías Maghini.

Camila Rodríguez y Mathías Maghini.

FOTO

Valentina Weikert
Jurado: Carli Tchintian. Álvaro Pena, Marcelo Cerminara, Paulina Effinger, Adriana Gámbaro y Ramón Fernández.

Jurado: Carli Tchintian. Álvaro Pena, Marcelo Cerminara, Paulina Effinger, Adriana Gámbaro y Ramón Fernández.

FOTO

Valentina Weikert
Alejandra Capurro ganadora de la categoría Innovación.

Alejandra Capurro ganadora de la categoría Innovación.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) celebró la primera edición del Campeonato Nacional de Pan Dulce, donde se seleccionaron los cinco mejores del año en las categorías Tradicional e Innovación. La final tuvo lugar el viernes 21 en la sede del Centro, con la degustación y evaluación de los productos que llegaron a la instancia decisiva.

Durante la ceremonia de premiación se estableció el ranking 2025, con los cinco mejores pan dulce de cada categoría. Esta instancia, además de revalorizar un producto artesanal, buscó fortalecer el alcance de la campaña Un pan dulce de esperanza, una acción conjunta entre el CIPU y la Fundación Pérez Scremini, que desde hace siete años recauda fondos para apoyar el tratamiento del cáncer infantil y adolescente en el país. La competencia también apuntó a destacar la calidad y creatividad del pan dulce artesanal, así como el valor cultural y económico de las panaderías de barrio.

En esta primera edición participaron más de 30 panaderías. Tras la etapa de preselección, avanzaron a la final 20 propuestas. La evaluación estuvo a cargo de un jurado conformado por perfiles técnicos y representantes del sector. Los criterios de evaluación fueron: presentación, textura, sabor, cocción, técnica, equilibrio de los ingredientes, aroma y creatividad.

