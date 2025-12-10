¡Hola !

Se entregó el Premio Nacional de Eficiencia Energética

Hubo ocho ganadores entre los que se encuentran centros educativos y empresas

Gerente de Demanda, Acceso y Efciencia Energética de la Dirección Nacional de Energía Agustín González Blanc, directora nacional de Energía Arianna Spinelli, ministra de Industria Fernanda Cardona y director general de Secretaría del MIEM Rodrigo Díaz.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ganadores: de Casa CincoCielos Pablo Vieytes, de Urufarma Pablo Correa, de MCT Marcelo Castelli y de Cutcsa Fabián Cancela.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ganadores: Utec, Escuela Rural 21 de Canelones, Escuela 102 de Rivera y Liceo 1 Juan Luis Perrou, de Colonia.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un año más, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) entregó el Premio Nacional de Eficiencia Energética, un galardón que reconoce a empresas, instituciones y centros educativos por sus logros y compromiso con el uso de la energía. La ceremonia se realizó en el auditorio anexo de la Torre Ejecutiva, el viernes 28. El comité evaluador estuvo compuesto por representantes del MIEM y otras 13 instituciones públicas y privadas.

De las 26 propuestas presentadas, ocho resultaron premiadas. Los ganadores fueron: Urufarma (Industria), Cutcsa (Comercial y servicios), Casa CincoCielos (Edificaciones), MCT (Empresas de servicios energéticos-ESCO), curso de Eficiencia Energética de la Carrera de Energías Renovables-Utec (Educación: Educación formal), Escuela Rural 21 de Canelones y Escuela 102 de Rivera (Sensibilización y capacitación-Educación Primaria) y Liceo 1 de Colonia Juan Luis Perrou (Sensibilización y capacitación: Educación Media y Terciaria).

En su discurso, la titular del MIEM, Fernanda Cardona, recordó que nuestro país comenzó a incorporar este concepto en un momento en que Uruguay tenía problemas para abastecer su demanda de energía e instó a que se siga pensando en clave de eficiencia energética, a la vez que valoró la presencia de los niños y niñas como protagonistas en un área clave para el desarrollo del país.

En cuanto al premio, la jerarca aseguró que las empresas reconocidas invierten para luego ahorrar y volver a reinvertir, algo que “genera confianza”.

Por su parte, la directora nacional de Energía, Arianna Spinelli, resaltó que los diversos proyectos crean cambios culturales y de hábitos, tanto en los hogares como en las empresas. Además, confirmó que en breve será presentado el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025-2035 con líneas de acción definidas para trabajar en todos los sectores de actividad, dirigido a potenciar el uso de equipamiento eficiente y la movilidad sostenible.

