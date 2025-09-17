Se estrenó 'La mujer de la fila', la última película de Natalia Oreiro

La filmación se realizó en la cárcel de hombres de Ezeiza

Los productores Tomás Eloy Muñoz y Valeria Bistagnino rodean a la vicepresidenta de la República Carolina Cosse.

Natalia Oreiro presentó en Uruguay su nueva película, titulada La mujer de la fila. Dirigida por Benjamín Ávila, la avant première se proyectó el lunes 8 en el cine Life Alfabeta. En conversación con Galería Tomás Eloy Muñoz, productor del film junto con Valeria Bistagnino, aseguró que se trató de un trabajo de siete u ocho años.

Por su parte, Bistagnino contó que la idea surgió cuando Eloy Muñoz “leyó una nota en el diario y dijo que la historia era como para hacer una película”. Durante el proceso se cambió de guionistas y de director, lo que demoró la producción, pero a partir de la incorporación de Ávila todo fue sobre ruedas. “Le encantó la idea. Siempre pensamos que el papel principal era para Natalia (Oreiro)”, comentó. Al conocer la premisa, la actriz uruguaya aceptó el papel de inmediato y comenzaron a filmar.

En tanto, Eloy Muñoz relató que la filmación se hizo en la cárcel de hombres de Ezeiza, lo que fue un desafío muy grande por la energía que reinaba en el lugar. Además, “la película tiene como actrices a mujeres de la fila, lo que le da un componente de verdad muy grande”, dijo el productor. Las mujeres de la fila pertenecen a la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACiFaD), su contraparte en Uruguay son Familias Presentes, una organización de parientes de privados de libertad.