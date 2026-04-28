Se inauguró Cosmos, un nuevo hito inmobiliario próximo al Puerto del Buceo

Con una inversión estimada en 220 millones de dólares, Cosmos brinda una propuesta que integra innovación, bienestar y sustentabilidad a la ciudad

Alcalde de Punta del Este Javier Carballal con Diego Bernat y Javier Azcurra, de Enjoy Punta del Este.

Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, se realizó la presentación de Cosmos, un proyecto inmobiliario que se posiciona como uno de los emprendimientos y fideicomisos más grandes en la historia de Uruguay.

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El desarrollo inmobiliario fue impulsado por los empresarios uruguayos Ernesto Kimelman y Eduardo Campiglia, quienes estuvieron en la presentación oficial del nuevo edificio en el piso 30. Allí los invitados disfrutaron de un cóctel con una vista privilegiada de Montevideo, en un entorno que acompañó el carácter simbólico de la ocasión.

Durante su intervención, Campiglia señaló que el proyecto es el resultado de un proceso largo y exigente que comenzó hace más de tres décadas y se consolidó como una de las iniciativas inmobiliarias más relevantes del país. A lo largo de su desarrollo atravesó múltiples desafíos, y fue precisamente esa perseverancia lo que —según destacó— se celebró esa noche: “haber sostenido una idea en el tiempo hasta concretarla”.

Por su parte, Kimelman hizo hincapié en la carga emocional del momento. “Cuando uno piensa tanto en un día y ese día finalmente llega, las palabras suelen quedar cortas”, expresó al inicio de su discurso. También subrayó que la instancia trascendía lo protocolar: más que una inauguración, representaba el cierre de un largo proceso, en línea con los más de 30 años de trabajo que demandó hacer realidad el proyecto.

Ubicado en la zona de Puerto del Buceo, en las calles 26 de Marzo entre Luis Bonavita y Sabat Pebet, uno de los polos corporativos de mayor crecimiento de la ciudad, Cosmos propone un concepto integral que combina oficinas corporativas de última generación, unidades residenciales, espacios comerciales, de servicios y parking para más de 700 vehículos, consolidándose como un nuevo hub de negocios con capacidad para albergar a miles de profesionales y varias empresas.